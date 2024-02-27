Глупости о еде, или почему стоит наконец прекратить бояться углеводов (и не только их)
— Вторник, 27 февраля 2024, 14:36
"Від вуглеводів товстішають".
"Молочка затримує воду".
"Навіть фрукти треба обмежувати".
"Жирне - це погано".
Такі стереотипи про харчування зіпсували життя та й здоров'я багатьом людям. А от схуднути допомогли далеко не всім. Не те що схуднути – навіть втримати бажану вагу.
Чому варто нарешті відмовитися від цих нісенітниць, в чому небезпека марафонів схуднення та чому деякі люди припиняють втрачати вагу, навіть якщо їдять мало?
Про це ми поговорили з лікаркою-дієтологинею Ганною Пархоменко.
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Температура — нормальная!
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