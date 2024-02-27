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Температура — нормальная!

Глупости о еде, или почему стоит наконец прекратить бояться углеводов (и не только их)

Наталья Бушковская — Вторник, 27 февраля 2024, 14:36

"Від вуглеводів товстішають".
"Молочка затримує воду".
"Навіть фрукти треба обмежувати".
"Жирне - це погано".

Такі стереотипи про харчування зіпсували життя та й здоров'я багатьом людям. А от схуднути допомогли далеко не всім. Не те що схуднути – навіть втримати бажану вагу.

Чому варто нарешті відмовитися від цих нісенітниць, в чому небезпека марафонів схуднення та чому деякі люди припиняють втрачати вагу, навіть якщо їдять мало?
Про це ми поговорили з лікаркою-дієтологинею Ганною Пархоменко.

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Глупости о еде, или почему стоит наконец прекратить бояться углеводов (и не только их)
27 февраля 2024, 14:36 — Наталья Бушковская
Идеальный шторм по-американски. Почему задерживается помощь США и стоит ли бояться возвращения Трампа
26 февраля 2024, 15:33 — Олег Павлюк
Дело Майдана. История одного из главных судебных процессов страны. Аудиоверсия
25 февраля 2024, 19:16 — Рустем Халилов, Михаил Кригель
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Лапы, уши, хвост
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Головна обсерваторія
21 эпизод
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
205 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
50 эпизодов
Хроніки економіки
57 эпизодов
УП. Вголос
43 эпизода
(не)Безпечна Країна
37 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
79 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов