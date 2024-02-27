Глупости о еде, или почему стоит наконец прекратить бояться углеводов (и не только их)

"Від вуглеводів товстішають".

"Молочка затримує воду".

"Навіть фрукти треба обмежувати".

"Жирне - це погано".

Такі стереотипи про харчування зіпсували життя та й здоров'я багатьом людям. А от схуднути допомогли далеко не всім. Не те що схуднути – навіть втримати бажану вагу.

Чому варто нарешті відмовитися від цих нісенітниць, в чому небезпека марафонів схуднення та чому деякі люди припиняють втрачати вагу, навіть якщо їдять мало?

Про це ми поговорили з лікаркою-дієтологинею Ганною Пархоменко.