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Температура - нормальна!

Життя всередині вас: як людям шкодить одержимість можливим зараженням глистами

Наталія Бушковська — Вівторок, 26 березня 2024, 16:33

Сподіваємося, слухаючи цей випуск ви не їсте. Бо ми будемо говорити про той самий не вельми приємний самостійний світ всередині вас. Так, про глистів.

Хоча Україна не має спекотного клімату та проблем з санітарними умовами (в регіонах, які не зруйнувала війна), у нас розповсюджена "глистофобія". Якщо в домі тварини — глистів ганяють і їй, і дитині, і дідусю, і сусіду, який зайшов "просто спитати". Глистів шукають в різних аналізах і лікують навіть тоді, коли це немає жодного сенсу.

І ми б не робили цей подкаст, але такий підхід шкодить!

З дитячою інфекціоністкою Оленою Луцькою ми говоримо про таке:

  • Чому профілактика глистів іноді шкідливіша за глистів;
  • Які аналізи дійсно ефективні й коли потрібні;
  • Як себе убезпечити від гельмінтів;
  • Чому їхня гіпердіагностика також небезпечна.
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Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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