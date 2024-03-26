Жизнь внутри вас: как людям вредит одержимость возможным заражением глистами
Сподіваємося, слухаючи цей випуск ви не їсте. Бо ми будемо говорити про той самий не вельми приємний самостійний світ всередині вас. Так, про глистів.
Хоча Україна не має спекотного клімату та проблем з санітарними умовами (в регіонах, які не зруйнувала війна), у нас розповсюджена "глистофобія". Якщо в домі тварини — глистів ганяють і їй, і дитині, і дідусю, і сусіду, який зайшов "просто спитати". Глистів шукають в різних аналізах і лікують навіть тоді, коли це немає жодного сенсу.
І ми б не робили цей подкаст, але такий підхід шкодить!
З дитячою інфекціоністкою Оленою Луцькою ми говоримо про таке:
- Чому профілактика глистів іноді шкідливіша за глистів;
- Які аналізи дійсно ефективні й коли потрібні;
- Як себе убезпечити від гельмінтів;
- Чому їхня гіпердіагностика також небезпечна.
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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