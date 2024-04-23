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Температура - нормальна!

Просто додайте до тіста дріжджі, або чому цього продукту не варто боятися

Наталія Бушковська — Вівторок, 23 квітня 2024, 15:36

Скоро буде Паска! А це значить, що на нас очікує багато смачної й, за традиційними рецептами, дріжджової випічки.

Навколо дріжджів вітає багато міфів. А "бездріжджовий хліб" — вже ледь не маркетинговий прийом, який люблять використовувати ті, хто продає здоровий спосіб життя.

То чи варто боятися дріжджів? Відразу кажемо — ні!

А наш гість, біолог та ботанік Олексій Коваленко пояснює, чому саме.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому розмови про те, що дріжджі шкідливі всім — маячня.
  • Чим дріжджі корисні?
  • Чому бездріжджовий хліб часто… дріжджовий.
  • А ще поговоримо про неактивні дріжджі, комбучу та автофагію.

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Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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Просто додайте до тіста дріжджі, або чому цього продукту не варто боятися
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