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Температура — нормальная!

Просто добавьте в тесто дрожжи, или почему этого продукта не стоит бояться

Наталья Бушковская — Вторник, 23 апреля 2024, 15:36

Скоро буде Паска! А це значить, що на нас очікує багато смачної й, за традиційними рецептами, дріжджової випічки.

Навколо дріжджів вітає багато міфів. А "бездріжджовий хліб" — вже ледь не маркетинговий прийом, який люблять використовувати ті, хто продає здоровий спосіб життя.

То чи варто боятися дріжджів? Відразу кажемо — ні!

А наш гість, біолог та ботанік Олексій Коваленко пояснює, чому саме.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому розмови про те, що дріжджі шкідливі всім — маячня.
  • Чим дріжджі корисні?
  • Чому бездріжджовий хліб часто… дріжджовий.
  • А ще поговоримо про неактивні дріжджі, комбучу та автофагію.

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Просто добавьте в тесто дрожжи, или почему этого продукта не стоит бояться
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