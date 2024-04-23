Просто добавьте в тесто дрожжи, или почему этого продукта не стоит бояться
— Вторник, 23 апреля 2024, 15:36
Скоро буде Паска! А це значить, що на нас очікує багато смачної й, за традиційними рецептами, дріжджової випічки.
Навколо дріжджів вітає багато міфів. А "бездріжджовий хліб" — вже ледь не маркетинговий прийом, який люблять використовувати ті, хто продає здоровий спосіб життя.
То чи варто боятися дріжджів? Відразу кажемо — ні!
А наш гість, біолог та ботанік Олексій Коваленко пояснює, чому саме.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Чому розмови про те, що дріжджі шкідливі всім — маячня.
- Чим дріжджі корисні?
- Чому бездріжджовий хліб часто… дріжджовий.
- А ще поговоримо про неактивні дріжджі, комбучу та автофагію.
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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