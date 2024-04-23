Просто добавьте в тесто дрожжи, или почему этого продукта не стоит бояться

Скоро буде Паска! А це значить, що на нас очікує багато смачної й, за традиційними рецептами, дріжджової випічки.

Навколо дріжджів вітає багато міфів. А "бездріжджовий хліб" — вже ледь не маркетинговий прийом, який люблять використовувати ті, хто продає здоровий спосіб життя.

То чи варто боятися дріжджів? Відразу кажемо — ні!

А наш гість, біолог та ботанік Олексій Коваленко пояснює, чому саме.

З цього подкасту ви дізнаєтесь: