Как подготовиться к армии физически и не навредить себе

Ви готуєтесь до війська, але вам страшно... бо Ви й на 5 поверх з задишкою підіймаєтесь.

Ви дівчина, але вам сказали, що Вам в армії не місце, бо "Ви ж і підтягнутись нормально не можете".

Питання фізичної підготовки до армії дійсно багатьох хвилює. І тут головне не боятись, а розуміти — як почати. Про це ми поговорили з тренеркою з оздоровчого фітнесу Алісою Пивоварчик.

В цьому подкасті ви дізнаєтесь: