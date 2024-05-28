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Температура — нормальная!

Как подготовиться к армии физически и не навредить себе

Наталья Бушковская — Вторник, 28 мая 2024, 17:03

Ви готуєтесь до війська, але вам страшно... бо Ви й на 5 поверх з задишкою підіймаєтесь.

Ви дівчина, але вам сказали, що Вам в армії не місце, бо "Ви ж і підтягнутись нормально не можете".

Питання фізичної підготовки до армії дійсно багатьох хвилює. І тут головне не боятись, а розуміти — як почати. Про це ми поговорили з тренеркою з оздоровчого фітнесу Алісою Пивоварчик.

В цьому подкасті ви дізнаєтесь:

  • Яке головне правило для тих, хто страждав на гіподинамію і вирішив це змінити;
  • Чому військові далеко не завжди мають фізичну активність?
  • Про те, чому психологічна підготовка не менш важлива, ніж фізична.
  • Як бути із фізичною підготовкою до війська, якщо Ви – жінка.
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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Как подготовиться к армии физически и не навредить себе
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