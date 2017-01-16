Государственные титушки Вилкула. Личная охрана за бюджетные деньги

"Вы еще не отсидели за то дело", – жартував колись одесит Михайло Жванецкий.

Кривому Рогу нині не до жартів.

Через три роки досі непокараними залишаються місцеві екс-регіонали, які використовували "тітушок" для розгону майданівців.А вже набирає обертів нова історія з діяльністю комунального підприємства "Криворізька муніципальна гвардія".

Під виглядом гвардійців, які отримують фінансування з місцевого бюджету і є абсолютно лояльними до міського голови Юрія Вілкула, батька колишнього дніпропетровського губернатора, місцеві екс-регіонали отримали можливість легалізувати "тітушок".

Десятки бюджетних мільйонів на карману гвардію

Діяльністю КП "Криворізька муніципальна гвардія" "Українська правда" зацікавилася після того, як побачило одне з оголошень на сайті Рrozorro.

Виконавчий комітет Криворізької міськради проводив тендер на послуги охоронців. Ціна питання – майже 8,3 млн грн за 11 місяців послуг у 2017-му.

Заявки на згаданий тендер подали три учасники: державний, комунальний та приватний.

Приватний – ТОВ "Інтерлок-Кривий Ріг". На сайті цієї охоронної фірми йдеться, що працює вона з 2008-го, а спеціалізується на охоронні промислових об’єктів. Таких об’єктів на сайті вказані лише два: ПАТ "Євраз-Суха Балка" (займається видобутком залізної руди) та коксохімічний завод "Євраз Южкокс". Власниками компанії Evraz є росіяни Роман Абрамович та Олександр Абрамов.

Державний – Криворізький міський відділ Управління поліції охорони (https://www.guard.np.gov.ua/). Поліцейським було відмовлено від участі у тендері, документи неправильно оформили) Наприклад, тендерному комітету виконкому міськради не сподобалося, що копії документів чорно-білі, а також поліція охорони не надала підтверджуючі документи про виконання аналогічних договорів. Тобто організатори засумнівалися, чи може поліція охорони виконувати функції з охорони.

Комунальний – КП "Криворізька муніципальна гвардія".

Останній учасник запропонував найменшу ціну своїх послуг – майже 7,6 млн грн. І тепер чекає на остаточне рішення тендерної комісії на чолі із заступником міського голови Андрієм Полтавцем.

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Останній працював помічником нардепа-регіонала Юрія Любоненка, який протягом 1992-2010 років був міським головою Кривого Рогу. На цій посаді Любоненка змінив Юрій Вілкул.

У 2017 році Криворізька муніципальна гвардія може отримати більше 20 млн грн з міського бюджету

Також муніципальні гвардійці чекають на завершення тендеру від управління благоустрою Криворізького міськвиконкому. У ньому ці ж три учасники, і поліція охорони так само не допущена. Ціна питання – 15,7 млн грн. За ці бюджетні гроші управління благоустрою шукає охоронців місцевих парків та скверів.

Те, що обидва рішення будуть для муніципальних гвардійців позитивне, сумнівів не викликає.

Минулого року подібний тендер від міськвиконкому приніс цьому КП 4,1 млн грн., а від управління благоустрою – 7,8 млн грн.

Загалом за 4 роки роботи (2012-2015) за даними Громадської ініціативи "Антикорупційний монітор" Криворізька муніципальна гвардія виграла тендерів на суму 42 млн грн.

І це при тому, що у 2011-му це КП створювали за ініціативою міського голови Юрія Вілкула для надання послуг громадянам та юридичним особам. І воно мало приносити до міського бюджету доходи.

Але щось пішло не так. Муніципальна гвардія стала охороною місцевих керманичів, послуги якої сплачуються грошима місцевих жителів. Натомість, виконувати свої обов’язки щодо правопорядку на вулицях Кривого Рогу вони не намагаються, каже у розмові з "Українською правдою" активіст Об’єднання відповідальних громадян Юлій Морозов:

"Були акти вандалізму за 100 метрів від виконкому. От тільки навіть в таких випадках гвардійці не змогли запобігти правопорушення. По паркам вони ходять, але не постійно і не цілодобово. Тому ці видатки на охорону міських парків – це вивести бюджетні кошти на карману силову структуру Вілкула", – вважає Морозов.

"Тітушки" у формі гвардійців

Громадський активіст Антон Кравченко розповідає Українській правді, що під час Євромайдану міськвиконком охороняли "молоді хлопці".

Коли у ті дні стався напад на мітингувальників, то серед "тітушок" були помічені керівники Муніципальної гвардії.

"У 2014-му регіонали використали Муніципальну гвардію, – каже Кравченко. – Під цим брендом вони набирали людей, яких задіяли проти Євромайдану".

У 2015-му до Муніципальної гвардії почали набирати усіх охочих.

Так, наприклад, для патрулювання та охорони парків набирали "людей з вулиці", каже Кравченко. За його словами нові гвардійці були фізично не підготовлені, не проходили жодних тренувань.

У жовтні Кравченко помітив чергові зміни у складі Муніципальної гвардії. За стилем розмови та обличчями нових гвардійців активіст припускає, що частина з них – колишні ув’язнені. Їх найняли, щоб створити спецпідрозділ, який би виконував будь яку вказівку керівництва, припускає Кравченко.

26 жовтня 2016-го місцеві активісти влаштували акцію проти передачі землі церкві Московського патріархату. Відповідне рішення депутати мали ухвалити на засіданні міськради. На це засідання активістів не пустили. Як і журналістів. Живою стіною стали муніципальні гвардійці.

На такі дії гвардійців активісти та журналісти поскаржилися поліції, зокрема, через перешкоджання журналістській діяльності.

Боротьба петицій та он-лайн фальсифікації

Поки правоохоронці розслідують заяви щодо протиправної діяльності охоронців, на сайті міськради розпочалася боротьба петицій "за" та "проти" існування Муніципальної гвардії. Першою з’явилася петиція про розформування муніципальної гвардії:

Ми категорично проти того, щоб "Муніципальна гвардія" утримувалась з наших податків та за наші ж податки притісняли нас же у наших правах та на наші гроші порушували Закони України. У зв'язку з вищевикладеним, просимо розформувати "Муніципальну гвардіію" як непотрібну та непрофесійну структуру Кривого Рогу.

Ще одну петицію про ліквідацію Криворізької муніципальної гвардії зареєстрував журналіст Євген Павлов:

За роки існування муніципальної гвардії неодноразово фіксувалися порушення. 26 жовтня 2016 року мене особисто, як журналіста, який отримав редакційне завдання висвітлити події пленарного засідання сесії Криворізької міської ради, не пускали спочатку до будівлі, а потім до сесійної зали люди у формі "Муніципальної гвардії".

"Українській правді" автор другої петиції розповів, що 26 жовтня серед присутніх у міськвиконкомі людей у цивільному, бачив організаторів "тітушок" зразка 2014-го. А серед гвардійців, які не пускали активістів до міськради, були гвардійці, які не знали в обличчя працівників виконкому.

Євген Павлов дивується: як таке може бути, якщо ці гвардійці мають щодня стояти на посту в будівлі міськвиконкому?

У Кривому розі вимагають ліквідувати Муніципальну гвардію

Клікніть на зображення для збільшення FB ОЛЯ ПЕРЕТЯТЬКО

Коли дві петиції проти Муніципальної гвардії наблизилися до позначки 500 підписів в підтримку, сайт закрили на технічні роботи.

12 січня, після майже місячної перерви, сайт он-лайн петицій до місцевої влади відкрився. Майже одразу на ньому з’явилася петиція "про підтримку правопорядку у Кривому Розі". І вже протягом лише 7 годин вона зібрала необхідну кількість підписів – 501.

Автор (депутат райради від Опозиційного блоку) нарікає, що очікування щодо діяльності нової поліції значно перевищує реальні результати її роботи:

Чтобы обеспечить безопасность в городе, охрану социально-значимых объектов (включая школы и детские сады), мест отдыха криворожан, исторических и культурных памятников и других объектов депутатам горсовета прошу рассмотреть возможность:

Увеличить численность сотрудников Муниципальной гвардии.

Выделить средства для обеспечения их необходимой техникой и снаряжением.

Місцеві активісти виявили, що значну частину підписів під цією онлайн петицією ставили працівники шкіл, комунальних підприємств, бюджетних установ та райрад. Список з 165-ти підписантів і їхні місця роботи опублікувала у себе на ФБ-сторінці Ольга Перетятко.

Громадський активіст Євген Василенко провів аналіз усіх петицій з сайту міськради. І виявив, що 487 з 501 підписантів "за муніципальну гвардію" вперше з’явилися на сайті саме для підпису цієї петиції. До цього вони ні чим не цікавилися, ніде не світилися, нічого не підписували, каже він у розмові з "Українською правдою":

"Їх або попросили, або примусили. Як у нас робиться: лагідно попросили, що треба зробити. Я вважаю, що це адміністративний ресурс".

Віддане Вілкулу керівництво гвардійців

Першим керівником КП "Криворізька муніципальна гвардія" був Олександр Голяков. Він усе життя прослужив в органах МВС. Перед виходом на пенсію вступив у лави Партії регіонів, став депутатом Саксаганської райради міста Кривий Ріг.

Під час Євромайдану Голяков паралельно з КП "Криворізька муніципальна гвардія" очолював ГО "Криворізька гвардія", члени якої "допомагали" місцевій міліції "охороняти" міськвиконком. Тобто по суті тоді Голяков одночасно керував криворізькими гвардійцями та "тітушками".

Ось, як ті події описані в газеті "Кривой Рог вечерний" за 9.07.2014:

Александр Голяков принимал непосредственное участие в "обороне" горисполкома от Евромайдана. Напомню, 29-го января сего года местная власть собрала бюджетников на митинг в поддержку Януковича… Правда, совсем беззащитным митинг не был – прямо в стенах горисполкома действовал штаб по записи в "Криворожскую гвардию". Эта общественная организация должна была противостоять Майдану.

Более сотни молодых людей спортивного телосложения с дубинками и газовыми баллончиками в руках расхаживали по горисполкому и вокруг него. В народе таких гвардейцев называют "титушками". Кто командир общественной организации "Криворожская гвардия"? А тот самый Александр Леонидович Голяков!

26.01.2014. "Тітушки" у Кривому Розі

0564.ua

Наступним керівником КП "Криворізька муніципальна гвардія" став Володимир Шмоткін. Також він був керівником ТОВ "Криворізька варта".

Її засновниками є дружина Олександра Голякова Людмила та головбух КП "Криворізька муніципальна гвардія" Валентина Герасименко.

Це ТОВ також отримувало замовлення від міської влади на охорону комунальних закладів.

Шмоткін є членом "Опозиційного блоку". У 2015-му балотувався до Саксаганської райради міста, але не пройшов.

Найбільше запам’ятався публічною заявою, що за необхідності готовий носити міського голову на руках. Після скандальної ролі Муніципальної гвардії у сесії міськради Шмоткіна звільнили.

Нині у Муніципальної гвардії в.о. директора Ігор Милованов. Раніше він був начальником Терновського райвідділку міліції.

Українська правда намагалася отримати коментарі до цього матеріалу у керівництва КП "Криворізька муніципальна гвардія" та міського голови Юрія Вілкула. За телефоном, який вказаний у реєстраційних документах КП, журналіста УП облаяли, повідомивши, що ні про яку "муніципальну гвардію" не знають.

А у приймальні Вілкула повідомили, що міський голова до кінця місяця у щорічній відпустці і зв’язатися з ним неможливо.

Олексій Братущак, УП