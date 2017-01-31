Замерзнуть в огне. Что происходит в Авдеевке?

Район "Промзони", розташований у східній частині Авдіївки, з літа 2014 року контролюється українськими військовими. Він є буферною зоною між окупованими бойовиками територіями та вільною Авдіївкою.

На відстані одного кілометра від "Промки" – ясинуватська розв'язка і траса, що сполучає окуповані Донецьк та Горлівку. Ще рік тому бойовики вільно пересувалися цією дорогою, перевозили військову техніку, боєприпаси. Також з цієї дороги бойовики регулярно обстрілювали Авдіївку – вони розміщували міномети на машинах, рухалися по трасі та стріляли.

Однак у березні 2016 року сили АТО припинили цей рух. Тоді українські військові дещо просунулись уперед, не перетинаючи лінії розмежування, визначеної Мінськими угодами. Траса залишилась під контролем бойовиків, але тепер вони вже не можуть так спокійно перевозити техніку та боєприпаси: з позицій українських військових траса добре проглядається та тримається під вогневим контролем.

Крім того, бойовикам стало складніше обстрілювати саму Авдіївку з незабороненої Мінськими угодами зброї – "не дотягуються".

Відтоді "Промзона" стала гарячою точкою на карті АТО. Декілька разів ДРГ бойовиків здійснювали спроби підійти до позицій українських військових. Однак таких масштабних боїв, які тривають в районі Авдіївки вже третій день, з того часу ще не було.

"Українська правда" зібрала всю інформацію щодо ситуації навколо найгарячішої позиції на фронті.

Що відбувається в Авдіївці зараз

Загострення в "Промзоні" почалося у неділю, 29 січня вранці.

Бойовики стверджують, що обстріли почали українські військові. За їхньою версією, це сталося о 7-й ранку 29 січня.

Українська сторона заявила, що бойовики почали наносити удари по українських бійцях ще з 4:30 ранку неділі. Після масованої артпідготовки вони здійснили першу спробу штурму позицій ЗСУ. Військові відбили цю атаку, як і всі наступні.

Щоб розпорошити увагу сил АТО, у неділю бойовики також гатили по флангах.

Під удар потрапили позиції між Кам'янкою та Крутою Балкою, на північному сході від Авдіївки. Потім бойовики спробували атакувати іншій фланг – в районі шахти "Бутівка", що знаходиться біля ДАП (її ще називають шахта "Дутовка").

Бій за авдіївську "Промзону" лише 31 січня тривав 19 годин.

За словами керівника української сторони в СЦКК Анатолія Петренка, за останні 2,5 доби бойовики 10 разів намагалися штурмувати позицій сил АТО, але жодна спроба не виявилась успішною. Бойовики використовують всі види артилерії калібром 152 мм і 122 мм, реактивні системи залпового вогню, танки тощо.

Так, у ніч на вівторок, 31 січня, бойовики обстрілювали Авдіївку з БМ-21 "Град". Місцеві жителі розповідають та викладають у мережу відео обстрілів, які ведуться з "Градів" безпосередньо з житлових кварталів самого окупованого Донецька.

Один з мешканців міста, з яким спілкувалася УП, упізнав цю місцевість. За його словами, обстріл здійснювався з позицій бойовиків між Донецьком та Макіївкою.

FB В'ячеслав Аброськін

Загалом за останні 2,5 доби у районі Авдіївки бойовики випустили по позиціях сил АТО 1578 боєприпасів. Внаслідок цих обстрілів загинули 7, поранені 24 бійців ЗСУ. Від обстрілів бойовиків страждають і мирні мешканці та їхні домівки. Один із пошкоджених обстрілами будинків, поряд з яким було поранено мешканця, знаходиться неподалік від "Промзони", інший – у 4-5 кілометрах від неї. Усього за період загострення отримали поранення троє жителів Авдіївки. Результати обстрілів можуть призвести до гуманітарної катастрофи. У понеділок, 30 січня о 19:20 було перебито останню нитку живлення, якою подавалась електроенергія до Авдіївки. Зупинилася робота Донецької фільтрувальної станції, яка постачає воду в місто, населені пункти поряд із ним, а також частково в окуповані Донецьк та Ясинувату. Наразі в Авдіївці немає світла, води та виникли проблеми з опаленням. FB В'ЯЧЕСЛАВ АБРОСЬКІН

У Нацполіції заявляють, що під артударами в умовах гуманітарної катастрофи залишаються близько 23-25 тисяч людей.

"З них 524 – діти дошкільного віку, 8900 пенсіонерів, 402 інваліди, понад 320 дітей-сиріт", – зазначив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Вночі за даними ДСНС, у багатоквартирних будинках міста вдавалося підтримувати температуру у 15-16 градусів тепла. Через відсутність світла тимчасово призупинено роботу усіх дошкільних та загальноосвітніх закладів. Влада підготувалася до евакуації місцевих мешканців. В місті розміщені пункти обігріву, туди завозять продукти харчування.

Протягом усього цього часу Спільний центр з контролю і координації припинення вогню намагається домовитись з російською стороною про припинення вогню для ремонту електромережі. "Ремонтні бригади сидять напоготові", – зазначив керівник української сторони в СЦКК Петренко.

Режим "тиші" чекали о 10 годині вівторка, потім з 12 години. Однак обстріли досі продовжуються.

Українська сторона пропонувала режим тиші, щоб бойовики могли забрати тіла загиблих, однак ця пропозиція теж не знайшла порозуміння з боку противника.

За повідомленнями прес-центру штабу АТО і прес-офіцера бригади, що контролює позиції біля Авдіївки, бойовики зазнають величезних втрат на цьому напрямку.

Вони вже лишилися без так званого "комбата" батальйону "Восток" – "Грека", якого було знищено в неділю.

У вівторок повідомили про поранення одного з ватажків бойовиків – "Гіві" та про загибель його заступника "Консула".

Троє бойовиків були затримані, однак двоє померли від поранень, отриманих під час бою. Третій наразі дає свідчення СБУ. Загалом, за даними української розвідки, вбито 25 бойовиків, близько 50 поранені.

Після відбиття атак бойовиків українські військові змогли зайняти стратегічну позицію, дуже важливу для оборони Авдіївки – яку саме, українська сторона не повідомляє.

Чому відбувається загострення?

Офіційної версії щодо причин різкого загострення на фронті немає.

"Українська правда" зібрала всі можливі припущення від військових та інших людей, які володіють ситуацією в районі Авдіївки.

1. Напередодні важливих міжнародних переговорів або зустрічі в Мінську. У понеділок президент Петро Порошенко перебував в Німеччині, де зустрічався з канцлером Ангелою Меркель, яка відіграє ключову роль у Нормандському форматі. У середу, 1 лютого має відбутися чергове засідання Мінської тристоронньої контактної групи.

2. Боротьба за Донецьку фільтрувальну станцію. Це стратегічне підприємство знаходиться безпосередньо на лінії розмежування. Воно цікаве обом сторонам, адже постачає воду як на вільні, так і на окуповані території. Бойовики можуть розглядати її як один з важелів впливу на українську владу.

Можливо, дії бойовиків могли спровокувати заяви заступника голови СММ ОБСЄ Александра Хуга, який 22 січня повідомив, що бачив, як українські збройні сили облаштовували нові позиції в місці, де можна завдати шкоди. Хуг фактично розкрив позиції українських військових на цьому напрямку. "Населений пункт Крута Балка і ДФС лежить посередині цих позицій. Якщо цей процес не зупинити, самі знаєте, що станеться", – цитували російській ЗМІ заяви Хуга під час його перебування в окупованому Донецьку.

3. Розвідка боєм. Спроба прорвати позиції. До цього можна додати чергове підвезення бойовикам боєприпасів з Росії через неконтрольовані ділянки кордону, в тому числі залізницею.

4. Стандартні провокації проти сил АТО, щоб звинуватити українську сторону в порушеннях. У таких випадках бойовики стріляють по українських позиціях, а потім запрошують російських журналістів і чекають на вогонь у відповідь.

У підконтрольних бойовикам ЗМІ у вівторок з'являлися повідомлення про те, що сили АТО нібито використовують "Гради". Однак речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник в коментарі "Українській правді" категорично спростував цю інформацію.

"Ми не використовуємо "Гради". Протягом цих днів, про які ви питаєте, наші підрозділи, у тому числі в Авдіївці, використовують лише те озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Цих сил нам достатньо для відбиття атак противника", – наголосив він. Мотузяник підкреслив, що часто бойовики обстрілюють сили АТО з великої відстані, розміщуючи артилерію в житлових кварталів Донецька, Ясинуватої, Яковлівки, ці позиції відомі українським військовим. "Але ми не можемо піддавати ризику цивільних людей. Ми не можемо вести вогонь по тих позиціях", – додав він.

5. Ще однією метою атаки називають спробу зруйнувати інфраструктуру Авдіївки, залякати місцеве населення.

6. Спроба залякати і знизити бойовий дух бійців.

7. Співрозмовники "Української правди" серед представників міжнародних організацій, які спостерігають за ситуацією в зоні АТО, пов'язують загострення зі спробами просунути ідею інтеграції окупованих територій на умовах бойовиків. Вони стверджують, що таким чином та сторона намагається покращити свою переговорну позицію.

8. Співрозмовники у навколодипломатичних колах не виключають, що причиною могла стати спроба Росії провести розвідку боєм: Якою може бути реакція адміністрації нового президента США Дональда Трампа на такі події.

Секретар РНБО Олександр Турчинов, коментуючи події в Авдіївці, нагадав, що загострення там відбулось якраз "після закінчення інспекційної місії ОБСЄ на сході України". Протягом тижня Олександр Хуг їздив по вільних і окупованих територіях. Він поїхав з Донбасу кілька днів тому.

Тим не менше, наразі Хуг повертається на Донбас – "Українській правді" стало відомо, що заступник голови СММ ОБСЄ вирушив в Авдіївку і має намір дати там брифінг у вівторок, 31 січня ближче до вечора. А у четвер він – в окупованому Донецьку.

Оксана Коваленко, УП