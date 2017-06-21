Мирная война. Как Порошенко и Турчинов хотят возвращать Донбасс

АТО скоро закінчиться. Правда, це не означає, що Донбас повернеться Україні, а українські війська повернуться на свої бази. Просто на четвертий рік антитерористичної операції влада вирішила "змінити формат".



Останні кілька днів вся політична еліта країни за зачиненими дверима обговорює проект закону, який має почати нову сторінку в історії російсько- українського конфлікту на Донбасі.

Уже найближчим часом непідконтрольні Києву частини Донецької і Луганської областей можуть оголосити окупованими територіями. Але ті, хто шукатиме назви країни-окупанта, дарма марнуватимуть час. Українська влада перейшла до стадії "гібридних" відповідей на "гібридні" виклики, під чим слід розуміти й окупацію без окупанта.

Крім того, нова концепція відповіді на агресію передбачає можливість не послаблення, а посилення участі Збройних сил у конфлікт на Сході. Фактично, президентові хочуть надати право оголошувати воєнний стан без оголошення воєнного стану.

Біг наввипередки

Як і багато інших резонансних ініціатив останнього часу, нова концепція АТО народжується у співпраці президента Петра Порошенка і секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Саме цей тандем, наприклад, стояв за початком офіційної блокади окупованого Донбасу чи забороною російських соцмереж.

Однак у нинішній історії мова йде не лише про співпрацю, а й про бажання різних центрів впливу нав'язати один одному своє бачення стратегії повернення Донбасу. Умовно воно вкладається в опозицію "реінтеграція"–"відвоювання".

На позиціях мирної "реінтеграції" від початку стоїть президент і його команда. Як пояснив УП лідер президентської фракції Артур Герасимов, йдеться про акцент на дипломатичних методах повернення контролю над Донбасом.

"Тут ключове питання – не можна будувати стіну і забувати ці території. Донбас – це Україна", – заявив Герасимов.

Водночас секретар РНБО має більш войовничу позицію. Як переконують співрозмовники у "Народному фронті", Турчинов відстоює потребу передбачити можливість фактично силового звільнення окупованих територій.

"Порошенко постійно говорить про реінтеграцію, відновлення контролю. А Турчинов каже: "Ок, але, може, ми їх відвоюємо?" Того він і вийшов перший до преси, щоб "простимулювати" Порошенка", – пояснює на умовах анонімності один із депутатів НФ.

Під "стимулюванням" мається на увазі, що першим публічно заговорив про нову концепцію АТО і управління на Донбасі саме Турчинов, при тому одразу задекларувавши досить жорсткі позиції. Після цього виступу президенту довелося "навздогін" заяві секретаря РНБО доручати йому розробку відповідного закону.

АТО без АТО, окупація без окупанта

Втім, два політичних табори досить швидко знайшли порозуміння. Уже в понеділок, 19 червня спікер парламенту Андрій Парубій запевнив, що законопроект буде компромісним.

"У цьому законопроекті фактично описується компромісний варіант, навколо якого зможуть об'єднатися прихильники і опоненти воєнного стану, коли немає обмежень демократичних процедур і одночасно законодавчо дозволено і регламентовано використання всіх військових підрозділів", – розповів спікер.

Суть компромісу "реінтеграторів" і "відвойовників" полягає в наступному.

З одного боку, у законі буде чітко наголошено, що Україна залишається в рамках "мінського формату" і виступає передусім за мирне відновлення контролю над своїми територіями. Ця позиція була принциповою для Порошенка, який не хотів дати Росії приводу звинувачувати Україну у виході з "Мінська".

Більше того, цей законопроект стане чи не першим, де взагалі буде згадано "Мінські домовленості".

"У проекті законопроекту, який буде внесений, "Мінські угоди" прописані як базовий пункт. Крім цього, буде вказано, що моніторингова місія ОБСЄ продовжує свою діяльність на Донбасі", – пояснює Герасимов.

З іншого боку, під "мирною" обгорткою у новій стратегії буде прописано можливість до фактичного запровадження воєнного стану на тих територіях, де зараз триває АТО. Це дозволить значно збільшити можливості для залучення у конфлікт українських Збройних сил, які отримають право діяти, як на справжній війні.

"Згадайте, коли оголошували АТО, то на Донбасі були тільки захоплені адміністративні будівлі, відділки міліції та управління СБУ. І тоді це була адекватна відповідь. Зараз же масштаби ситуації зовсім інші. Відповідно, потрібна й інша реакція", – пояснює депутат НФ Вікторія Сюмар.

А інший депутат з її фракції не під запис додає, що ці зміни мають бути і сигналом для Росії.

"Ми за мир, за "Мінськ" і таке інше. Але якщо треба, то ми готові і відвоювати свою територію. Це такий собі гібридний закон для гібридної війни", – заявив він.

"Гібридність" законопроекту, який зараз пишеться в РНБО, проглядається і в питанні оголошення непідконтрольних Києву територій – тимчасово окупованими. Хоч ці райони Донецької і Луганської областей будуть визнані окупованими, але самого окупанта в законі названо не буде.

"Ви розумієте, що якщо ми в законі напишемо, що окупант Росія, і потім оголосимо там воєнний стан, то фактично оголосимо війну РФ. А це нам ні до чого. Там же регулярної російської армії офіційно "немає", а будуть просто "окупанти", від яких ми зможемо звільнити свою територію", – пояснює один із причетних до розробки закону депутатів НФ.

Він також додає, що можливість оголосити воєнний стан тільки в межах Донбасу потрібна й для того, щоб домовлятись про поставки летального озброєння.

"Зараз зі Штатами фактично домовились, вони, в принципі, готові нам давати летальну зброю. Але вони кажуть: слухайте, як ми будемо постачати вам "Джевеліни", якщо у вас АТО?" – заявив співрозмовник у фракції Яценюка.

Символічно, що публічна активність навколо зміни формату АТО спалахнула акурат під візит президента Порошенка до Вашингтона, де він мав зустріч і з президентом Трампом, і з міністром оборони США Джеймсом Меттісом. Як написала у своєму Facebook член української делегації Ірина Геращенко, на обох зустрічах порушувалось питання безпеки на Донбасі.

Чи обговорювалась у Вашингтоні можлива зміну формату АТО, Геращенко не повідомила. Але співрозмовники УП в обох фракціях коаліції в один голос твердять, що Порошенко мав намір узгодити ці позиції і з Вашингтоном, і з іншими західними партнерами.

Оперативний штаб

Другим важливим чинником цієї концепції закону про Донбас є запровадження інституту єдиного оперативного штабу.

Фактично, це – великий оперативний центр керування окупованими територіями, на який буде покладено всю воєнну та політико-економічну владу в регіоні.

У разі запровадження воєнного стану військово-цивільні адміністрації замінять на військові, які будуть напряму підпорядковуватись саме створеному оперативному штабу.

Крім того, саме цей орган буде одночасно керувати усіма силовими відомствами, у тому числі армією, Нацгвардією, МВС, СБУ та прикордонниками.

"Ми нещодавно були на Донбасі і побачили, що усі ці силові відомства не мають координації. Вони всі керуються різними центрами, часом не ставлячи один одного до відома про свої дії. Більше того, інколи вони ледь не відкрито ворогують", – розповідає Сюмар.

За її словами, саме для створення єдиного управлінського центру і передбачено створення оперативного штабу.

"Він дозволить оперативно керувати всіма структурами, "запаралелити" їхню роботу, і дасть можливість значно ефективніше досягти поставлених цілей та завдань", – пояснює Сюмар.

Оперативний штаб повністю перебуватиме під контролем президента, який призначатиме та звільнятиме його начальника.

Поки що до такого варіанту розвитку подій ще далеко. Хоча уже кілька днів в кулуарах української політики говорять лише про цей законопроект, однак самого тексту досі ніхто не бачив.

Глава фракції БПП Герасимов запевнив УП, що документ знаходиться на стадії фінальних узгоджень, а заступник глави фракції НФ Андрій Тетерук пообіцяв, що законопроект буде в Раді уже до кінця цього тижня.

Щоправда, їхні колеги у приватних розмовах куди більш скептичні в оцінці ситуацій, переконуючи, що тексту "не можна прочитати" – бо його банально ще ніхто не написав.

У ЗМІ була оприлюднена лише загальна концепція законопроекту. У документі, який опублікував сайт "Громадського ТБ", фактично описані ті положення, про які ішлося вище. Самого ж тексту законопроекту жодному виданню знайти не вдалось.

Проте вже зараз зрозуміло одне: він буде зовсім іншим, ніж напрацьований раніше проект "Самопомочі" та "Батьківщини", де окупант називався окупантом, а війна війною.

Як пояснив один зі співрозмовників в НФ, "тут немає нічого нереального, просто в тексті не буде слів "АТО", чи "війна", замість цього з'явиться слово "агресія".

Схоже, що чинна влада воліє гратись у "гібридні" ігри.

Роман Романюк, Роман Кравець, УП