Грузинский прорыв. Как власть и оппозиция готовятся к приезду Саакашвили

Увечері четверга в швейцарському готелі Four Seasons, з вікон якого відкривається чудовий краєвид на Женевське озеро, відбулася знакова зустріч. У ресторані готелю спілкувалися ще донедавна непримиренні вороги – олігарх Ігор Коломойський та колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

"Прилетів, повечеряли. Саакашвілі сказав, що збирається йти (в Україну – УП)", – розповів співрозмовник в оточенні Коломойського. У Саакашвілі факт зустрічі спростували та назвали цю інформацію фейком. Щоправда, лише через 6 годин після появи першого про це повідомлення.

Але, за даними УП, віднедавна олігарх намагається консолідувати навколо себе політиків, опозиційно налаштованих до чинного президента Петра Порошенка.

Якщо так, то вечеря із Саакашвілі вигідна Коломойському, який раніше називав колишнього президента Грузії "собакою без намордника".

Нині ж Саакашвілі – один із найбільш гострих критиків президента Петра Порошенка, який наприкінці липня позбавив його українського громадянства. Формальною причиною цього стало нібито внесення екс-президентом Грузії неправдивих даних про себе у документи для отримання українського паспорта. За версією Міграційної служби, Саакашвілі не вказав інформацію про кримінальні справи, порушені щодо нього в Грузії.

Уже 10 вересня Саакашвілі спробує з боку Польщі перетнути пункт пропуску "Краковець". Свій намір він анонсував ще 16 серпня під час однієї зі своїх Facebook-трансляцій.

"З нами буде багато журналістів, з нами будуть прості люди. Мене хочуть супруводжувати українці, які живуть у Польщі. Їх дуже багато. Я буду дуже вдячний, якщо люди прийдуть на кордон", – говорив тоді Саакашвілі.

З моменту цієї заяви почалася бурхлива підготовка до приїзду колишнього президента Грузії. Як з боку його соратників і опозиціонерів, так і з боку противників та влади.

З наближенням "години Ч" напруга зростає.

У Держприкордонслужбі вже заявили, що не будуть пускати людину з недійсним паспортом, а потім обгородили заїзд на КПП "Краковець" спіральним колючим дротом. Також там розмістили командно-штабну машину зв'язку, а прес-служба відомства повідомила про обмеження роботи медіа через "проведення масових акцій" 10 вересня, громадянам порадили в цей день скористатись іншими пропускними пунктами перетину кордону.

"Українська правда" з'ясовувала, як Саакашвілі разом із соратниками прориватиметься через український кордон і яким чином влада намагатиметься цьому завадити.

План повернення

Міхеїл Саакашвілі вміє влаштовувати політичні шоу як ніхто інший. Тож пункт пропуску "Краковець" він обрав невипадково.

В оточенні колишнього президента Грузії стверджують, що він сподівається на високу підтримку і мобілізацію людей на Західній Україні.

"Ну, приїхав би він в аеропорт Бориспіль, так би й залишився у сірій зоні, а в аеропорті би кричали лише активісти партії "Рух нових сил". Тут велика імовірність, що поприїжджає велика кількість місцевих людей", – говорить один із соратників Саакашвілі.

Частина нардепів і активістів поїдуть за Саакашвілі до Польщі, решта – чекатимуть його з боку українського кордону.

"Я не можу озвучити деталі нашого плану, але ми заїдемо на територію Польщі, Саакашвілі йтиме на перевірки, а ми рухатимемося за ним", – розповів УП позафракційний нардеп Віктор Чумак.

Крім Чумака зустрічати Саакашвілі має намір доволі строката компанія, а саме: нардепи від "Самопомочі" Семен Семенченко, Єгор Соболєв, Роман Семенуха, Ірина Подоляк і Павло Костенко, а також позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко, голова партії "Воля", що об'єдналася з "Рухом нових сил" Саакашвілі.

Приїдуть і представники "молодого прогресивного крила" – один із лідерів партії "ДемАльянс" Василь Гацько, голова партії "Альтернатива" Єгор Фірсов, нардепи від БПП, які підтримують "Рух нових сил" – Світлана Заліщук і Мустафа Найєм, а також вірний соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе.

Будуть і багаторічні політичні важковаговики. Мер Львова і голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий написав у Facebook, що чекатиме Саакашвілі на каву у Львові. На кордон приїдуть колишній голова СБУ Валентин Наливайченко, з яким, за інформацією джерел УП, Саакашвілі зустрічався напередодні в Польщі та "звіряв годинники".

"Міша розпитував, як тут ситуація і справи. Валентин сказав, хто приїде", – розповідає один із соратників Саакашвілі.

Буде лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко і навіть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яку колишній президент Грузії порівнював з Гілларі Клінтон.

"Ви все побачите у неділю, давайте дочекаємося. Навіщо ми будемо все світити наперед?" – говорить УП Сергій Власенко, нардеп і один із найближчих соратників Тимошенко.

Тимошенко також приїде підтримати Саакашвілі

Але це ще не вся компанія. Протягом усього часу свого вимушеного вигнання Саакашвілі намагався підключити для вирішення проблеми всі можливі зв'язки в Європі, обкатавши ледь не з десяток країн. Крім нардепів і журналістів, в екс-губернатора Одещини обіцяють привезти на пункт пропуску депутатів Європарламенту та міжнародних журналістів.

"Ми робитимемо все виключно мирно, без силових сценаріїв чи провокацій. Абсолютно всі процедури будемо фіксувати і відразу демонструвати суспільству. Ми хочемо, щоб всі бачили, хто і як дає вказівки, а в разі порушень – які це порушення", – говорить Дерев'янко, додаючи, що, у разі недопуску Саакашвілі на територію України, обговорювалась можливість просто розкласти намети у сірій зоні і сидіти там доти, доки колишнього президента Грузії не пропустять для захисту в суді.

"Він вважається особою без громадянства, яка постійно проживає на території України. На момент припинення громадянства він постійно тут жив, і це дає йому можливість далі проживати в Україні як негромадянину. Це імперативна норма закону", – переконує Дерев'янко.

Його думку не розділяють у Прикордонній службі. Там попередили, що при спробі Саакашвілі зайти на територію України у нього вилучать недійсний паспорт та не дадуть можливості перетнути кордон. Детальніше цю ситуацію там коментувати відмовляються, лише радячи слідкувати за офіційним сайтом.

Багатослівнішим виявився заступник генерального прокурора Євген Єнін, який стверджує, що тепер для в'їзду в Україну Саакашвілі потрібно оформити візу.

"Нелегальний перетин кордону дає стовідсоткові правові підстави для притягнення його до адмінвідповідальності, а осіб, що сприятимуть такому незаконному перетину кордону – до кримінальної відповідальності", – написав Єнін у своєму Facebook.

Не пущать!

Звичайно ж, Держприкордонслужба не є тим органом, що керує ситуацією навколо Саакашвілі. Особою, яка реально ухвалює рішення, є президент Петро Порошенко. Саме він створив незручну для себе ситуацію в липні, коли позбавляв Саакашвілі громадянства, а тепер якось має її вирішувати.

І тут у чинного президента є кілька соратників. Наприклад, лідер Радикальної партії Олег Ляшко звернувся до прикордонників із закликом "без вагання стріляти на ураження в кожного, хто прориває кордон". Ілля Кива, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, з яким у Саакашвілі був гучний конфлікт, пішов ще далі. Він зголосився особисто відстрілювати всіх, хто допомагатиме Саакашвілі перетнути кордон. Щоправда, потім передумав.

В Адміністрації президента неохоче розповідають, яким саме чином не пускатимуть Саакашвілі на територію України, але запевняють: сюди він точно не потрапить.

"Якщо він прийде на кордон і пред'явить український паспорт, його вилучать і скажуть "до побачення", – говорить УП співрозмовник, близький до президента.

Додатковий важель впливу – у вівторок, 5 вересня, Міністерство юстиції України отримало новий запит від прокуратури Грузії на затримання та екстрадицію Саакашвілі.

Читайте также Михеил Саакашвили: Аваков и Порошенко просто поделили страну между собой Ще влітку джерела в Генпрокуратурі пояснювали УП, що Україна готова видати Саакашвілі Тбілісі.

"Якщо Міша якось пробереться на територію України, і буде відповідний запит з Грузії, доведеться приймати законне рішення про екстрадицію", – говорив високопоставлений співрозмовник в ГПУ.

Але це рішення ризиковане для міжнародного іміджу президента, який звик дружити із західними партнерами.

Більше того, в самій ГПУ не поспішають брати на себе ініціативу в цьому питанні, переводячи увагу на Міністерство юстиції, яке повинно для початку направити відповідний документ до регіональної прокуратури.

На питанні екстрадиції в силових структурах не зупинились. Протягом останніх кількох тижнів довкола Саакашвілі відбулось одразу декілька подій, які могли би бути розцінені, як спроба тиску на екс-президента Грузії. Мова, перш за все, про затримання в Києві його брата Давида, який нібито не вчасно продовжив строки свого перебування на території України.

Крім того, стало відомо, що в судах очікують свого часу одразу декілька позовів на Саакашвілі щодо захисту честі й гідності від членів "Народного фронту" та скандально відстороненого фіскала Романа Насірова.

Усі ці події сам екс-губернатор Одеської області та його оточення сприймають як тиск на нього.

Конкурент чи подразник

Саакашвілі не несе великої загрози Порошенку в електоральному сенсі. Рейтинг його "Руху нових сил" в травні, за результатами опитування соціологічної служби "Рейтинг", складав лише 1,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Але екс-президент Грузії – потужний подразник для Порошенка, який інколи перегинає палицю, як це було з піснею "Шоколадна дупа" на телеканалі ZIK.

Після позбавлення українського громадянства Саакашвілі лише посилив свою критику щодо Порошенка. Наприкінці липня він дав гостре інтерв'ю УП, де розповів про те, що більшу частину свого робочого часу чинний президент присвячує вирішенню бізнесових питань, і назвав його "банальним торгашом".

Тож Саакашвілі, з його гострим язиком і енергією, на території України буде для влади кісткою в горлі. Тим паче, що під час своєї прес-конференції після позбавлення громадянства він говорив, що хоче повернутися, аби об'єднати молоді демократичні сили.

"У нас однозначна мобілізація на осінь. Ми дуже рішуче налаштовані, у нас реально пішов процес об'єднання усіх демократичних сил, у нас реальне спільне розуміння ситуації… Я не претендую ні на президентство, ні на якісь посади. Я домагаюся того, щоб ситуація в Україні повністю змінилася. Тому я – ідеальна кандидатура, щоб підтримати це об'єднання", – говорив він.

Наразі "Рух нових сил" разом з партією Наливайченка "Справедливість", ініціативами "Хвиля" Віктора Чумака та "Альтернатива" Єгора Фірсова організували штаб спільних дій.

"Штаб – це спроба об'єднати всі демократичні сили не лише в Києві, але й на місцях. Я сподіваюся, що це розвиватиметься, і більше людей зможуть приєднатися", – розповів Фірсов.

Соратники Саакашвілі не розкривають план його повернення в Україну

Учасники переговорів стверджують, що першочерговою проблемою для них є час – об'єднатися треба до президентських виборів.

"Нам потрібен єдиний кандидат на президентські вибори, адже від їх результату буде залежати і результат парламентських. Але і тут проблема – президентом хочуть бути всі", – розповів УП один з депутатів, який бере участь у переговорах.

Одного разу особисті амбіції вже завадили молодим демокритичним силам об’єднатися. Можливо, вийде цього разу. Хоча б під загрозою того, що хазяїн кабінету на четвертому поверсі Адміністрації президента знайде спосіб дискредитувати усіх по одному.

Роман Кравець, Марія Жартовська, УП