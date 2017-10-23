"Палатка Олейника". Мог ли регионал финансировать акцию под Радой

Екс-депутат Партії регіонів Володимир Олійник, який утік до Росії після перемоги Майдану, розповів росіянам, що фінансує намети під Верховною Радою. Ніхто б в Україні про цю заяву й не дізнався, якби міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не написав про це блог.

"Олійник – депутат-утікач від ПР і соратник Януковича повідомив, що профінансував наметове містечко перед ВР. Тепер, сподіваюся, усім стало зрозуміло, за чиї гроші банкет, витканий з провокацій крові людей, розпуску парламенту, Нацгвардії, СБУ та дурнуватих ультиматумів", – написав Аваков.

З 18 жовтня Олійник, переховуючись у Росії, писав у фейсбуці по кілька постів в день про акції під Радою.

Ледь не в кожному дописі він заявляв, що фінансував спочатку "кілька наметів", а вже 20 жовтня в ефірі радіо "Говорить Москва" зменшив кількість профінансованих ним наметів до одного: "Там стоїть одна моя палатка, я її фінансую, там черкасці, яких я добре знаю, вони звернулися до мене за допомогою".

"Українська правда" з'ясовувала, чи міг Олійник бути причетним до фінансування наметів на акції.

Під час планування акції ніхто, крім "Руху нових сил" та батальйону "Донбас" не підтримував ідею залишатися під Радою з наметовим містечком.

В обох організаціях заявляють, що Олійник жодним чином не може спонсорувати "один" чи "кілька" наметів.

При цьому під Верховною Радою взагалі немає окремого намету Черкащини.

Як розповів УП лідер осередку "Руху нових сил" (РНС) на Черкащині Сергій Яковенко, окремий намет з області поставили лише у неділю, 22 жовтня, а тому заяви Олійника він називає провокацією і спробою дискредитувати акцію.

Лідер осередку РНС на Черкащині каже, що свій намет з області поставили лише у неділю 22 жовтня, а тому заяви Олійника – провокація. Фото 18 жовтня Ельдар Сарахман, УП

"Ми поставили наш намет скраю, де мала бути лише охорона, тому нас попросили його прибрати. Тож наших людей підселили в намет Запоріжжя. Там стоїть наш прапорець", – зазначив Яковенко.

За його словами, намети закуповували централізовано, а тому не може йтися про фінансування якогось окремого намету. "Це ж тільки в київському зоопарку може хтось відповідати за бізона, наприклад", – пожартував він.

Звідки гроші

За словами Яковенка, у РНС є спонсори як на місцях, так і в центральному офісі.

"Нас не фінансує центральний офіс, ми на самофінансуванні. Центральний офіс може допомогти нам з друком газет, якщо великі наклади.

Я знаю кожного черкаського спонсора, їх не так багато. Якби Олійник намагався зайти через якусь людину, ми б це помітили. Так само і можу гарантувати, що Олійник не має стосунку до жодного черкасця, якого я привіз", – зазначив він.

У свою чергу депутат Семен Семенченко в коментарі УП зазначив, що у "Донбасу" теж немає черкаського намету, а самі вони отримують фінансування з пожертв.

"От вчора після віче ми зібрали завдяки киянам 18 тисяч, підполковник Сергій Акимович їх витратив на потреби. Я сам вчора пожертвував 600 гривень, плюс орендував номер, щоб активісти могли перепочити", – зазначив Семенченко.

"Усі намети і буржуйки наші особисті ще з блокади на Донбасі", – запевнив депутат.

Він додав, що взагалі мало знає, хто такий Олійник.

"А Авакову треба задуматися, який вплив на нього чинить його оточення", – зазначив Семенченко.

Семенченко запевнив, що всі намети і буржуйки – їхні особисті ще з блокади на Донбасі. Фото 17 жовтня Дмитро Ларін, УП

Серед людей з Черкащини, які могли б продовжувати спілкування з Олійником, співрозмовники УП назвали депутата Черкаської облради від "Батьківщини" Михайла Мушієка. "Батьківщина" теж брала участь в акції 17 жовтня, однак не збиралася лишатися на ніч, тож не мала власних наметів.

У 2007 році ЗМІ називали Мушієка "зброєносцем" Олійника, а деякі – навіть "кумом", проте офіційно цього ніхто не підтверджував.

Мушієк у коментарі УП зазначив, що не спілкувався з Олійником відтоді, як той утік з України. "Наскільки я знаю, Олійник у Черкасах ні з ким не спілкується", – підкреслив він.

На уточнення, чи могли представники "Батьківщини", які приїхали на акцію 17 жовтня, отримати гроші Олійника, він відповів: "Батьківщина" ні в кого кошти не бере за вихід на акції".

Хто такий Олійник?

Володимир Олійник за свою політичну кар'єру встиг увійти до партії "Собор", побути депутатом фракції "Батьківщина" у найкоротшому скликанні Верховної Ради – з травня 2006 по листопад 2007 року. А вже потім два терміни поспіль був депутатом фракції Партії регіонів.

Тоді він був одним з головних рупорів фракції Януковича. А під час Майдану став одним з авторів так званих диктаторських законів 16 січня 2014 року.

У грудні 2014 року Генпрокуратура оголосила Олійника в розшук. Його підозрюють у тому, що 16 січня 2014 року разом з екс-віце-спікером Ігорем Калєтніком вони наперед підготували протоколи засідання лічильної комісії Верховної Ради та зазначили в них результати ще не проведеного голосування за "диктаторські закони".

Після втечі Олійник разом з екс-прем'єром Миколою Азаровим та іншими регіоналами-втікачами увійшов у так званий "Комітет спасіння України". Сьогодні він періодично відвідує ток-шоу на російських пропагандистських телеканалах.

Крім того, за його позовом російський Дорогомиловський суд Москви вирішив, що Майдан у 2014 році був "державним переворотом".

Втікач Олійник під Дорогомилівським судом у Москві, грудень 2016 року

Уже у 2017 році СБУ пов'язувала Олійника з нападом на магазин "Рошен".

А на початку жовтня-2017 голова МВС Арсен Аваков повідомив, що Олійник причетний до злочинної групи, яка була задіяна щонайменше у 9 злочинах. Зокрема, йдеться про гранату на вулиці Грушевського у День незалежності 2017 року або гранату, яку кинули у посольство США 8 червня 2017-го.

"Українська правда" впродовж дня намагалася отримати коментар Володимира Олійника. Проте лише під вечір він висловився у своєму Faсebook.

"Грошей з Росії в Україну ніхто не пересилав. 150 тисяч гривень на моє прохання дали українські бізнесмени, яких дістала нинішня влада. І це гроші не за Міхо, а проти Порошенка… Нічого протиправного в тому, що мітингувальників забезпечили теплими речами, харчуванням і теплом, немає", – написав він.

На додаткові питання УП Олійник так і не відповів.

Водночас голова МВС Арсен Аваков розповів "Українській правді", що в цій історії своїм постом про Олійника у Facebook він не обмежиться.

"Ми передаємо ці факти в СБУ. Зробимо це завтра", – сказав Аваков "Українській правді". У СБУ про це поки нічого не знають.

Оксана Коваленко, УП