Суд для Саакашвили

20:47

Саакашвілі виступив під КМДА: "Ми не зупинимось поки олігархічна система в Україні не буде змінена".

Саакашвілі: "Збираємось в неділю і побачимо, що нас може бути ще більше".

В районі КМДА перекрили вулицю Хрещатик. Поліція звертає авто в районі вулиць Прорізної та Богдана Хмельницького. Люди вийшли на проїжджу частину та рушили колоною до Майдану.