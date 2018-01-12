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Принцип Евтушенко

Павел КазаринПятница, 12 января 2018, 14:02
Принцип Евтушенко
112.ua

В политтехнологиях есть прием "кандидата-спойлера". Речь о человеке, которого основной кандидат отправляет в избирательную компанию с одной-единственной целью: обесценивать идеи конкурентов.

Если главный соперник – либерал, то "спойлер" начинает отрабатывать эту же либеральную повестку, только доведенную до абсурда. Требовать платного среднего образования, имущественного ценза на выборах и прочего социал-дарвинизма во всем его бессердечии.

Если главный оппонент – "государственник", то "спойлер" может требовать прямой цензуры, национализации и полицейского государства.

В любом случае, "спойлер" берет повестку оппонента и превращает ее в жупел. В пугало. Создает у обывателя ощущение, что ваш конкурент попросту недоговаривает о своих желаниях, а реально они выглядят так, как их озвучивает ваш "подставной".

В конце концов, отторжение может вызывать сама фигура вашего "спойлера". При достаточной одиозности, ему даже нет смысла нести чушь.

Достаточно проговаривать тезисы оппонента – и репутация "подставного" будет играть против вашего конкурента. Просто по факту похожести программ. 

В Украине эта политтехнология превращается в мировоззрение.

Мы отождествляем идеи и спикеров. Спорим не о сказанном, а о говорящем.

Блокаду Донбасса обсуждали через призму фигур Семенченко и Соболева.

Освобождение пленных – по берету Порошенко.

Антикоррупционный суд – по нашему отношению к Шабунину.

Обложка стала важнее содержания. Авторство – первичнее смыслов. 

Мы радостно упрощаем окружающую жизнь верой или неверием. Как у Стругацких – если уж верим, то до обомления и преданнейшего щенячьего визга. Если нет, то со сладострастием харкаем желчью на все идеалы – ложные и истинные. Полутонов нет, точнее, мы их не замечаем.

"Если Евтушенко против колхозов, то я за" – формула Бродского стала главным содержанием наших дискуссий. Сектанское мышление объявляет ересью проповеди "лжепророков". Если так, то мы – сектанты.

Любую здравую идею можно обесценить.

Многократным тиражированием.

Эксцентрикой спикера.

Партийным флагом.

Но сама идея от этого не перестает быть здравой.

Проблемы начинаются тогда, когда мы об этом забываем.

Мы отождествляем идеи с их носителями. И боремся с программным ради войны с персональным. Чужая идея не обсуждается по причине того, что она чужая. Своя идея защищается благодаря стороне баррикад.

Украинская политика изначально вождистская. Избиратель голосует за лица, а не программы. Но с недавних пор она стала похожа на второй тур выборов.

Тот самый, в котором голосуют не "за", а "против".

Тот самый, в котором идет битва не рейтингов, а антирейтингов.

И если это не проблема, то что тогда – проблема?  

Павел Казарин, для УП

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