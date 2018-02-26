Трамплин в пустоту. Почему "золото" Абраменко может стать последним для фристайла

Единственное напоминание о фристайле – батут, стоящий без дела в конце зала. В ледяном помещении остались одни только яхтсмены.

Сегодня в "Гипанисе" занимаются порядка 70 детей, раньше было 150-200. Когда-то тренеры ежегодно просматривали по 1,5-2 тысячи желающих. Теперь, как и во многих "непопулярных" в Украине видах спорта, обделенных вниманием олигархов и правительства, все держится на голом энтузиазме фанатов своего дела. Они давно перестали надеяться на помощь государства.

– Ну что остается делать? – смиренно разводит руками Павел Калинчев. – Ситуация такая: нужно либо свалить (из страны – УП), либо выжить.

– Что чувствую, когда смотрю на эту разруху? – переспрашивает заслуженный тренер, стоя в грязной робе у самодельной пилорамы. – На трамплин лезут, бросают оттуда бутылки. Раньше эмоции кипели. Сейчас все чувства стараюсь убирать.

Павел Клинчев греется у одной из буржуек, в комнате, заставленной кубками и специальной литературой. Здесь же он проводит теоретические занятия для детей.

За окном – роскошный вид на лиман. Комната безнадежно пропитана дымом. За чашкой чая единомышленники вспоминают, с чего начиналась слава николаевских фристайлистов.

– Строительство вышки было настоящей авантюрой. Все это затеял покойный Виталий Шведов (заслуженный тренер Украины по акробатике и батуту, считается основоположником фристайла в СССР, умер в 2015 году – УП), который изначально акробатом был. Первые фристайлисты не могли даже спуститься с трамплина. Потом уже начали выезжать в Карпаты, получали лыжную подготовку. Жаль, Шведов не дожил до победы Абраменко, – жалеет Игорь Филькенштейн.

"После Саши замены нет"

– Сейчас отделения фристайла в детских спортшколах закрыты. Учеников распустили, большинство из них перешли на теннис. Тренеры уехали. Опять нужно все возрождать, – рассказывает УП Виктория Щербань, активист и бывший директор школы КДЮСШ общества "Украина".

Виктория Щербань, активист и бывший директор школы КДЮСШ общества "Украина"

Она прогнозирует: еще с месяц Абраменко и тренеров будут поздравлять, приглашать в высокие кабинеты и на ТВ-шоу, а потом волна стихнет, проблемы останутся.

– Задача нас, простых людей, сделать все, чтобы не дать этой теме лечь на дно, – не теряет оптимизма Виктория Щербань. – Благодаря Абраменко мы поняли, что спортсмены могут давать результаты в стране, где просто хоронят детский фристайл.

Девятилетняя Настя Цуканова – одна из десятков николаевских детей, которых лишили возможности заниматься лыжной акробатикой. Еще в прошлом году она ходила в секцию и даже выступала на соревнованиях в Ивано-Франковске. Но теперь об этом ей приходится только вспоминать. И надеяться, что к таким, как она, повернутся лицом.

– Фристайл – это когда прыгаешь на батуте, делаешь всякие сальтушки, шпагаты, – по-детски простодушно описывает она тренировки.

Сестра Насти, Алена, тоже успела приобщиться к этому редкому для Украины виду спорта.

Мы видели трамплин. Он шершавый, ужасный. Там бомжи были. Когда отремонтируют его, тогда и пойдем кататься, – говорит она.

По словам Девятилетняя Настя Цуканова – одна из десятков николаевских детей, которых лишили возможности заниматься лыжной акробатикой., уже в этом году они должны были стать на лыжи. Но не сложилось.

– Грустно, что так получилось. Очень хочется, чтобы все вернулось. Мы, родители, можем и сами чем-то помочь. Деньгами вряд ли. Но можем прийти, навести порядок, покрасить, озеленить, – предлагает она.

Когда смотришь на Настю и Алену, сложно поверить, что в таком же возрасте свои первые шаги к "золоту" делал Александр Абраменко. Его отец вспоминает, как Саша добирался до "Спартака" – сначала на троллейбусе, затем пешком. На дорогу у него уходило около часа.

По словам папы, сын всегда был очень упертым, и путь от обычного ребенка до олимпийского чемпиона – почти на 100% его собственная заслуга.

Несмотря на все сложности, у маленького Абраменко, по крайней мере, был работающий трамплин.

– Когда Саша в 10-летнем возрасте пошел в "Спартак", вообще не знал, что такое фристайл, и мы не знали. Были батут, гимнастическая дорожка, брусья. А года через два нас вызвал тренер Юрий Кобельник, сказал, что у Саши есть все данные, чтобы стать фристайлистом. У него не было психологического барьера для прыжка с трамплина, – рассказывает Владимир Абрамов.

Сегодня, по его словам, уже состоявшиеся лыжные акробаты без внимания не остаются. Зрелые спортсмены проходят общую подготовку в Ивано-Франковске. Затем тренируются в Чехии, Швейцарии, Канаде, Беларуси. Зато есть серьезные проблемы на начальном уровне, с кадрами и юными спортсменами.

– На данный момент принцип такой: "Результат у спортсмена есть – финансирование лучше". Но однозначно поддержка государства на низовом уровне нужна. По-другому ничего не получится. У нас нет нормальной системы спонсорства и менеджмента, как на Западе, – говорит отец чемпиона.

– О фристайле у нас мало знают, – продолжает он. – Неприятно, что о нем забывают, тем более у нас, в Николаеве. Саша показал всем: во фристайле можно достигать результата. Но разрыв между уровнем Саши и юношами очень большой, к сожалению. Нельзя опускать планку. После Саши замены пока нет.

На вопрос, что дальше, не станет ли недавний триумф максимумом возможного, Владимир Абраменко отвечает: "У сына уже есть "Хрустальный глобус" (первое место по акробатике по итогам этапов Кубка Мира – УП), есть олимпийское "золото". Но нет в арсенале медали Чемпионата Мира, до которого остался всего год. Расслабляться некогда".

"Где вы раньше были?"

Примерно в четырех километрах от николаевского трамплина, в бухте Ингула, на территории "61-го завода", замер многострадальный ракетный крейсер "Украина". Судно, построенное на 95%, так и не смогли ввести в эксплуатацию. В прошлом году Минобороны отказалось от "Украины".

ракетный крейсер "Украина". Судно построено на 95%, Но его так и не ввели в эксплуатацию

Судьбы вышки для фристайла и крейсера, ржавеющих в городе корабелов, похожи своей недосказанностью. Чтобы вдохнуть в эти два знаковых объекта жизнь, нужно совсем немного – чья-то высшая воля.

– Знаете, наш трамплин обязан быть на гербе Николаева. Это – наша гордость. Была, есть и будет. Кроме судостроения у нас есть еще достижения в спорте. Возродить фристайл куда легче, чем корабли строить, – уверен Игорь Финкельштейн.

Есть ли шансы у зимнего спорта в Николаеве и Украине? Всех, кого так или иначе волнует его будущее, этот вопрос немного выводит из себя.

– Вот интересно, человек завоевал "золото", и сразу вокруг этого такой кипиш! – возмущается Александр Садовский, начальник отдела физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации. – Где вы раньше были, когда мы воевали за эту базу?! Когда отсуживали, отбирали у предпринимателей? Обращались в Министерство, Верховную Раду, АП, прокуратуру.

По информации Садовского, комплекс "Спартак" передали в "сферу управления облгосадминистрации" – его пока арендуют у Фонда госимущества.

– Взяли в аренду, чтобы обеспечить сохранность, – поясняет Александр Садовский. – Два года Фонд его не охранял, совершенно. Вкладывать деньги мы пока не можем – ни в обследование, ни в проектно-сметную документацию. Вообще ни во что.

Мы уже получили от Фонда ответ, что они принципиально не возражают против передачи объекта в областную коммунальную собственность при соблюдении процедуры. Осталось получить ответ от Министерства экономики и Министерства финансов. Шансы на возрождение комплекса есть.

Со слов чиновника, по очень приблизительным расчетам, которые делали еще в 2016-м году, для реанимации вышки, общежития и спортзала нужно от семи до десяти миллионов гривен. Капитальная реконструкция обойдется в разы дороже. Но, в любом случае, деньги нужны совсем не космические.

– Спортсмены, тренеры только и надеются на то, что в Николаеве восстановят или построят новый водный трамплин, – комментирует УП из Пхенчхана Максим Нескромный, старший тренер Абраменко. – Николаев – родина украинского фристайла. Но нам приходится проводить много времени в других странах, платить большие деньги за аренду инфраструктуры.

Если сейчас, на пике популярности, упустить возможность развивать дальше этот вид спорта, то можно забыть про него раз и навсегда. Сегодня в Украине существует три разновидности фристайла, а в мире – 5 олимпийских дисциплин, и все они используют в подготовке водный трамплин.

О том, как все непросто с украинским спортом, можно прочитать в глазах Ольги Волковой, которую НОК Украины признал лучшей спортсменкой февраля в 2011 году. Иногда она приходит на запущенную базу, чтобы вспомнить свой первый прыжок.

– Больно было, – улыбается она. – Перекрутила на спину. Страшно? Да, но больше интересно. Это – азарт. Я всегда отличалась трусостью. Последний шаг заставлял делать адреналин, понимание того, что назад пути нет.

ОЛЬГА ВОЛКОВА, "бронзовый" призер чемпионата мира-2011

Ольга, как и Александр Абраменко, попала в "Спартак" в 10-летнем возрасте, когда ее приметил на уроке физкультуре тренер Вячеслав Германсон. Родители вначале не понимали, куда "встряла" дочь. Но когда в первый раз она выехала на сборы, стало ясно: спорт уже не отпустит.

Сейчас, после мировых пьедесталов, Ольга работает инструктором в тренажерном зале фитнес-клуба. И продолжает мечтать, что ее опыт пригодится, чтобы воспитать юных фристайлистов.

– Что значит это место для меня? – переспрашивает Волкова, вглядываясь в воды Южного Буга. – Тут все мое детство, вся моя жизнь. Жалко, обидно, что все в таком запустении. Почему? Страна у нас бедная. Многие думают только о себе.

Есть ли будущее у фристайла? Главное, чтобы не было людей, которые этому препятствуют. А мы что-то придумаем. Что-то решим.

Євген Руденко, фото, відео Ельдар Сарахман, УП