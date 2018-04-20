Одесские миллиардеры из трущоб. Е-декларанты с крупнейшими состояниями

У 2014-му два одесити жебракували. Офіційно. А вже за наслідками електронного декларування доходів за 2017-й очолили список осіб, які мають найбільші статки.

Позаду залишився навіть Петро Порошенко. Задекларовані статки президента-олігарха у рази менші, ніж у молодих депутатів Дмитра Палпатіна та Дмитра Голубова.

У топ-5 е-декларантів з найбільшими статками відразу четверо представників Одеси. Крім згаданих вище Голубова і Палпатіна верхні щаблі рейтингу займають брати Урбанські. До них "Українська правда" обов’язково повернеться, але зараз розповімо про одеських любителів "Зоряних війн".

Історія новоспечених українських мільярдерів чимось схожа на долю героя фільму про індійського хлопчика Джамаля, який також стрімко збагатився. Пам’ятаєте, як у фільмі Джамаля затримують поліцейські, які підозрюють його у шахрайстві?

В історії нашого мільярдера також мали місце і арешт, і підозра у шахрайстві. Щоправда, українські суди Дмитра Голубова виправдали. А от інтерес ФБР до нього ще довго залишався, депутат досі не виїзний з країни.

Навіть незважаючи на те, що в деклараціях двох Дмитрів фігурують мільярди гривень, у антикорупціонерів все одно мали б виникнути питання до депутатів. Усе через те, що образ життя одеситів не відповідає офіційно задекларованим доходам.

ТОП-10 е-декларантів за статками

Декларант Посада Сума, млн. грн Дмитро Палпатін Депутат одеської міськради 3 564 Олександр Урбанський Нардеп, БПП 2 478 Дмитро Голубов Нардеп, БПП 2 066 Анатолій Урбанський Голова Одеської облради 1 986 Петро Порошенко Президент України 822 Ігор Котвіцький Нардеп, НФ 799 Олексій Савченко Голова Миколаївської ОДА 656 Олександр Давтян Депутат Харківської міськради 599 Віталій Хомутиннік Нардеп, "Відродження" 555 Вячеслав Богуслаєв Нардеп, "Воля народу" 552



"Хлопчик" на 3,5 млрд

На стартовій сторінці проекту "Канцелярська сотня – декларації" прізвище Палпатін значиться найбільшим шрифтом. Це лідер рейтингу. За підрахунками сайту у його електронній декларації зазначено більше 3,5 млрд гривень грошових активів. Усі ці активи у криптовалюті – біткойні та біткойни-кеш.

Дмитро Палпатін фото з ФБ-сторінки Дмитра Палпатіна

Дмитро Палпатін вказує, що біткойни у нього з’явилися ще у 2012-му. Тоді один біткойн коштував менше 100 гривень. На кінець 2017-го його вартість була вже більше $15 000. Загалом Палпатін задекларував 7 711 біткойнів.

На цьому фоні більш ніж скромною виглядає офіційна зарплата Палпатіна.

рік Зарплата, грн. за рік 2014 16 980 2016 111 854 2017 42 641

Інформація з офіційних декларацій Дмитра Палпатіна

При цьому у 2017-му мільярдер отримав від свого ТОВ "Палпатін фінанс груп" матеріальну допомогу 116 тисяч гривень та позику 300 тисяч гривень.

Загалом за три роки Палпатін задекларував 587 тисяч гривень доходів. За цей же час лише на купівлю автівок витратив на 111 тисяч гривень більше – 698 тияч. У 2014-му він придбав Hundai Grandeur за 508 тисяч грн., а у 2017-му TOYOTA LAND CRUISER за 190 тисяч грн.

У декларації Палпатіна не зазначені ані заощадження, ані доходи від підприємницької діяльності, ані готівка.

фото з ФБ-сторінки Дмитра Палпатіна

Нині Палпатін є депутатом Одеської міськради. Він входить до фракції мера Геннадія Труханова "Доверяй делам". Особливо у депутатському статусі Дмитро себе не проявляє. Одеситам запам’ятався лише тим, що виніс з зали міськради соратника Саакашвілі Сашу Боровика.

"Палпатін – це пішак. Я думаю, що він з себе нічого не представляє. У нього є якісь невеличкі фірми, які нічого не заробляють. Ніколи не чув, щоб він керував якимись процесами, на щось впливав. Просто молодий хлопець спортивної статури", – розповів у розмові з УП голова одеської організації "Антикорупційний офіс" Олексій Чорний.

З біографії Палпатіна на сайті міськради можна дізнатися, що хлопцю 27 років, він вчився в Одеській юракадемії, є кандидатом в майстри спорту з тайського боксу.

Дмитро не завжди носив прізвище Палпатін. Ще кілька років тому він був Фісінчуком. Але коли з’явилася партія Дарта Вейдера, разом з кількома іншими українцями назвався героями фільму "Зоряні війні".

"Палпатін – це звичайний хлопчик, якого знайшли, запропонували йому змінити прізвище. У Голубова таких багато. Їх називають "мальчики Голубова". Це звичайні молоді люди, яких він долучив до своєї команди, нагодував грошима, які згодні на те, щоб на них оформлювали оборудки, зокрема, з нерухомості. В команді Голубова десь 40 осіб, яких він озолотив. Один з таких – Палпатін, який нічим не примітний", – розповів УП активіст одеського "Демальянсу" Павло Поламарчук.

Проте серед усіх "мальчиков Голубова" Палпатін таки виділяється. І не лише фізичними даними та біткойнами на 3,5 млрд грн. Він очолює Благодійний фонд Дмитра Голубова "Манна небесна". І як вказує в своїй е-декларації, працює у фонді безкоштовно.

"Манна небесна" від мільярдера Голубова

У 2014-му нардепа БПП Дмитра Голубова називали найменш забезпеченим нардепом, якого обрали до парламенту від Одеси.

В е-декларації 2017-го року у Голубова зазначені біткойни на суму 2 млрд 51 млн грн. Окрім цього родина нардепа має готівки на суму близько 15 млн грн. І ані слова, ані цифри про згаданий вище благодійний фонд його імені та видатки на цей фонд. І це при тому, що "Манна небесна" почала звалюватися на голову одеситів ще на парламентських виборах 2014-го.

Тоді автор писав у своєму блозі на УП як кандидат від президентської партії роздає продуктові набори та різні сертифікати на своєму виборчому окрузі.

Згодом виявилося, що того року родина Голубова (окрім чоловіка це була дружина та два сини) мала сукупний річний дохід лише 6,4 тисячі гривень.

рік Зарплата, грн. за рік 2013 0 2014 6 454 2015 71 066 2016 142 046 2017 246 002

Інформація з офіційних декларацій Дмитра Голубова

Як повідомив УП сам Голубов, його дружина Анастасія Лашкарьова ніколи ніде не працювала. Попри це у 2016-му вона стала власником одеського телеканалу "Здоров’я", а у 2017-му стала власником 25% житлово-будівельного кооперативу "Парк фонтанів". Будинок відноситься до класу "Комфорт", зводиться у селі Фонтанка під Одесою, квадратний метр у ньому коштує $600.

"Парк фонтанов" не имеет ценности. Это объект, который будет строиться за деньги инвесторов. Есть строительная площадка, люди сбрасываются и квартиры строятся", – відповів Голубов на питання автора про те, звідки у його дружини гроші на такий проект.

Інші співвласники ЖБК також пов’язані з депутатом.

Дмитро Голубов дає коментарі одеським телеканалам, з якими його пов’язують Фото з ФБ-стоірнки Дмитра Голубова

Звідки ж у Голубова задекларовані мільйони готівки та мільярди у біткойнах?

"Биткойны я не покупал, а намайнил с помощью нескольких персональних компьютеров. В 2011-2012 годах это можно было делать абсолютно каждому человеку. Тогда они стояли где-то от 2 центов до 3 доларов. И можно было с помощью компьютера намайнить довольно много", – пояснив УП нардеп.

Хоч вибори далеко позаду, а наступні парламентські – більш ніж через рік, "Манна небесна" від Голубова не зупиняється. Нещодавно нардеп вкотре визначив одеських комунальників, які за його рахунок відправляться відпочивати в Єгипет.

"Він постійно, навіть без виборів, годує виборців гречкою і брендовими пакетами. Є мережа, яка раз в місяць приносить пакуночок "від Діми". Кожна школа в Котовському районі має стадіон "від Діми". Він максимально годує свій електорат", – каже Павло Поламарчук.

"Він зараз активно роздає різні пакети, хоча ніяких виборів в найближчий час не очікується. Зрозуміло, що людина під щось готується. Я думаю, що Голубова будуть намагатися просувати на наступного мера", – розповів УП Олексій Чорний.

Від всесвітньо відомого хакера до мера Одеси

Місяць тому "Українська правда" нагадувала історію всесвітньо відомого хакера "Скріпта", нині відомого як нардеп БПП Дмитро Голубов.

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У 2005-му році ФБР зверталося до МВС на чолі з Юрієм Луценком з проханням видати їм хакера, якого підозрювали у взламі американської банківської системи і крадіжці $11 млн. Майже півроку Голубов провів у СІЗО. Але суд спочатку випустив його на поруки депутатів-регіоналів, а згодом виправдав.

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Під час підготовки цього матеріалу автору довелося вислухати версії, що Голубов пов’язаний з одеськими кримінальними авторитетами, зокрема з Олександром Ангертом "Ангелом", який помер минулого року.

"Ангел" керував багатьма процесами в місті. Зокрема, і Труханова називають його маріонеткою, ставлеником. Від Ангерта "смотрящім" за містом є Галантерник. Відповідно Труханов є його ставлеником на мера.

Якщо у Голубова гарні стосунки з Трухановим то не дивно, що через нього могли бути і гарні стосунки і з Ангертом. Або навпаки, у Голубова могли бути свої гарні стосунки з Ангертом, і він вже з’єднав його з Трухановим.

"Ангел" був кримінальним авторитетом в Одесі. Була група, яка у 90-х контролювала одну з найбільших банд в місті. Зокрема, контролювали і порт і припортовий завод. Кажуть, що займалися вони і продажем зброї. Ось цей фільм "Оружейний барон" з Ніколасом Кейджем, то кажуть, що прототипом персонажу був Леонід Мінін з банди Ангерта", – розповів УП Олексій Чорний.

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"Ангел"? Это смешно", – відповів Голубов на запитання УП про його зв’язок з кримінальним авторитетом.

Натомість про тісні стосунки Голубова з Трухановим відомо вже всій Україні. Він був серед тих, хто взяв мера Одеси на поруки у справі, яку веде НАБУ через спробу втілення корупційної схеми при продажі заводу "Краян". Але це лише верхівка айсберга.

"Про те, що у них все чудово, стало зрозуміло, коли Голубов пішов балотуватися (у 2014-му на виборах до Верховної Ради – УП) по округу Труханова. Це посьолок Котовський, по якому Труханов кілька разів обирався. Фактично це його вотчина. Коли він віддав це Голубову, то стало зрозуміло, що у них дуже тісні стосунки", – розповів УП Олексій Чорний.

"Голубов в Одесі дуже впливовий. Зараз Голубов на другій позиції після Труханова. Якщо Труханов не йде на вибори мера, то Голубов спокійно становиться мером. І у нього є амбіції стати мером Одеси, якщо Труханов не піде", – вважає Павло Поламарчук.

Дмитро Голубов (на фото - позаду) може стати наступником Геннадія Труханова (на фото - попереду) Фото з ФБ-стоірнки Дмитра Голубова

Співрозмовники "Української правди" припускають, що саме через мерські амбіції Голубов системно працює з виборцями. І не тільки продуктовими наборами та подарунками. Окрім телеканалу "Здоров’я", власником якого в декларації нардепа вказана його дружина, Голубову приписують ще два одеських канали. Це "Академія", колишній телеканал Сергія Ківалова, та КТК.

Частину бізнес-структур, які через різних людей пов’язані з Голубовим, можна побачити через он-лайн сервіс clarity-project.info. Тут і вже згадані телеканали, і будівельні фірми, і громадські організації.

На фоні того, що з року в рік у деклараціях Голубова кількість біткойнів не змінюється, готівка – також, а офіційні доходи нардепа мізерні, виникає питання: з яких джерел фінансуються телеканали та благодійний фонд "Манна небесна"?

Більше того, задекларованих доходів нардепа, максимум – у 2017-му – 20 тисяч гривень на місяць, навряд чи вистачає для родини з 5 осіб, де нещодавно народився третій син.

Голубов уже давно не виглядає таким, що живе в одеських трущобах. Маючи мільярди у біткойнах та сотні тисяч доларів у готівці він не вніс до декларації-2017 ані власної авітвки, ані власної нерухомості. Лише готельний номер у Києві в 18.8 квадратні метри, який орендує парламент для нардепа, та півквартири в 43,9 квадратні метри, якою володіє його дружина навпіл з іншою не вказаною особою.

Така картина має викликати підозри у антикорупційних органів: чи відповідає образ життя Дмитра Голубова його офіційним статкам, чи нардеп щось приховує від декларування? Для НАЗК це має бути сигналом для повної перевірки його електронних декларацій.

Чи є корупційна складова в біткойнах?

Окрема історія для вивчення антикорупційними органами – можливе використання біткойнів у корупційних справах або для приховування корупційних доходів.

Не секрет, що громадські активісти підозрюють цілу низку чиновників у тому, що ті внесли до своїх перших електронних декларацій великі суми готівки, яких насправді не мають. Так би мовити на майбутнє, коли внаслідок отримання хабара у них з’являться великі суми готівки.

Подібна історія може бути і з біткойнами, вважає експерт з антикорупційного законодавства Тетяна Хутор.

"Так, таке може бути. До моменту відкриття кримінального провадження ніхто не може змусити суб'єкта декларування показати чи самостійно перевірити, чи дійсно в нього є ті біткойни, і коли вони були куплені. Бо на відміну від банківської системи, ця база нецентралізована", – розповіла експерт УП.

Також Хутор каже, що вже відомі випадки, коли хабарники вимагали гроші в біткойнах. На папірці писали номер електронного гаманця, на який вимагали перерахувати певну кількість криптовалюти.

На відміну від звичайних грошей, біткойни дають значно вищий рівень конфіденційності та значно ускладнюють правоохоронцям можливість відслідкувати незаконні угоди. Цим користуються зловмисники.

Одна з найгучніших справ – історія сайту Silk Road, через який продавалися наркотики за біткойни. Також відомі історії, коли бІткойни використовували торгівці зброєю та хакери.

"Правоохоронці самостійно відслідкувати рух біткойнів не можуть, бо вони не знають який саме номер гаманця у конкретної людини. Але якщо провадження буде відкрите, то є можливість перевірити, скільки і коли суб'єктом було придбано тієї чи іншої криптовалюти, бо історія його гаманця для нього є відкритою", – пояснює Тетяна Хутор можливості правоохоронців відслідковувати незаконні дії з використанням біткойнів.

Натомість у декларантів в Україні виникає плутанина з біткойнами. Чи є вони грошима, чи рухомим майном? Якщо це гроші, то купівлю-продаж біткойнів не потрібно декларувати. Прикладом є валюта, коли купівля-продаж великої кількості доларів не відображається у деклараціях.

Якщо ж це майно, як наприклад, у своїх деклараціях брати Урбанські вносять свої біткойни на мільярди гривень, то тоді і операції купівлі-продажу потрібно вносити до е-декларацій.

"Біткойн в Україні – не валюта. Проте відповідно до закону "Про запобігання корупції", будь-який правочин, який укладає декларант, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, він має декларувати", – пояснює Тетяна Хутор.

Співрозмовник автора у Генпрокуратурі переконаний, що декларанти використовують біткойни саме з метою приховати справжнє походження статків.

"У українських правоохоронців питань по біткойну бути не може. Це ані товар, ані засіб платежу. Відповідно люди і декларують, щоб приховати обсяги та походження статків", - заявив співрозмовник.