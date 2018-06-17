Достижимая мечта: почему стоит приобрести недвижимость в Грузии именно сейчас

Сьогодні Грузія має безліч цікавих, а головне реальних проектів , які не просто перетворять мрію на реальність, а й дозволять отримувати стабільний дохід. Поговоримо про придбання нерухомості в Грузії.

Нерухомість в Грузії купують не тільки для власного відпочинку, а й для наступного здавання в оренду. Прибутковість інвестицій в нерухомість - одна з найвищих у світі. Наприклад, інвестор купує апартаменти, які потім буде здавати в оренду.

Початкова інвестиція - $ 35 000, окупність - 4 роки. А майбутній щорічний дохід - мінімум $ 7000. Крім того, в країні немає податку на нерухомість, а процедура оформлення угоди займає 30 хвилин.

Грузія - держава що швидко та стрімко розвивається, створюючи умови для простого входу міжнародних інвесторів. У рейтингу Duing Business за результатами 2017 року країна посіла 9 місце за легкістю ведення бізнесу, а в 2018 міжнародне рейтингове агентство Numbeo включило Грузію в топ-5 найбільш безпечних країн світу.

Туристичний бум став одним із головних факторів, який дав поштовх до розвитку ринку нерухомості. В 2017 році країну відвідала рекордна кількість гостей - понад 8,2 млн чоловік.

На сьогоднішній день саме Батумі є найпривабливішим місцем для інвестицій в житлову нерухомість у всій Грузії. По-перше, в місті багато пропозицій для придбання житла.

По-друге, Батумі є центром туризму із великою кількістю іноземців, які приїхали на відпочинок або у справах. По-третє, в місті ведеться активна забудова житлом високого рівня, на яке тримається стабільно високий попит.

Незважаючи на те, що Батумі маленьке місто, кількість міжнародних готельних брендів рівня Sheraton, Radisson Hotels & Resorts Hilton Hotels & Resorts Marriott International, які сьогодні тут працюють, не має аналогів в світі.

Поряд з цим в місті активно розвивається гральний бізнес. В місті працює 20 казино і планується звести ще 30 закладів. За прогнозами експертів найближчим часом Батумі посяде третє місце в світі за кількістю казино після Лас Вегасу і Маккау.

Сучасні провідні забудовники в Грузії зводять житлові комплекси з огляду на те, щоб у майбутньому розпочати співпрацю зі світовими туристичними операторами та обслуговувати якнайбільшу кількість туристів. Наприклад, однією з умов є наявність мінімум 3000 номерів, оформлених в одному стилі та однаково обладнаними.

Один дин з таких готельних комплексів - Twin Tower - будує в Батумі міжнародна будівельна компанія ORBI Group. Він розрахований на 7000 номерів, кожен з яких відповідає світовим стандартам внутрішнього облаштування.

Комплекс знаходиться на першій лінія моря, в самому центрі туристичної зони Батумі. Інфраструктура об’єкту включає цілодобове обслуговування, ресепшн, клінінгові послуги та охорону. Також в комплексі передбачено магазини, ресторани, кафе, басейн, фітнес-центр, SPA, дитячі майданчики. І ORBI Group вже розпочала переговори зі світовими туроператорами по розміщенню в комплексі туристів, які приїдуть на відпочинок в Грузію.

Максимально виправданою та прибутковою інвестицією є купівля апартаментів у повну власність в сучасному готельному комплексі. Сервіс та інфраструктура в таких комплексах відповідає рівню п’ятизіркових готелей, а резиденції мають повну інфраструктуру.

ORBI Group - це найбільший забудовник в Грузії, який першим в регіоні почав зводити багатоповерхові готельні комплекси. Протягом 20 років компанія побудувала понад 2 мільйони квадратних метрів нерухомості, а кількість співробітників зросла до 6000 осіб.

ORBI Group співпрацює із урядом в напрямку залучення великої кількості туристів та проводить багато концертів світових зірок і фестивалів, організовує міжнародні форуми та конференції.

ORBI Group пропонує дохідні апартаменти преміум класу під ключ, з панорамним видом на море, на першій лінії, в самому центрі туристичного Батумі, вартістю від $ 37000.

Перший внесок - 10%, річна відсоткова ставка - 8.4%, а підтверджувати доходи інвестору не потрібно. Оформлення за 1 день, окупність інвестицій - всього 4 роки.

Замовляйте останні місця в тур за нерухомістю 28 червня в Батумі від найбільшого забудовника ORBI Group та відвідайте легендарну Грузію разом з людиною легендою - Вахтангом Кікабідзе.

І це ще не всі бонуси. Тільки в цьому турі квиток на останнє турне легендарного Елтона Джона!

ORBI Group запрошує вас відвідати сонячну Грузію та відправитись у тур за нерухомістю, який включає переліт, проживання, розважальну програму, приголомшливі грузинські застілля з почесним гостем з Вахтангом Кікабідзе. І квиток на концерт Елтона Джона!

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Текст на фото надані ORBI Group