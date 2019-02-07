Народ без слуги. О чем спорили сторонники Зеленского в Харькове

До выборов остается менее двух месяцев и большинство кандидатов уже вовсю развернули агитацию и отправились в "турне" по городам и весям. Однако один из фаворитов нынешней президентской гонки Владимир Зеленский не спешит раскрывать свои карты.

Шоумен, который в начале февраля возглавил президентский рейтинг, ведет кампанию нового типа: делает ставку на соцсети, предлагает своему электорату поучаствовать в написании предвыборной программы, запускает конкурс на лучший фейк о себе и всячески смешивает правду и вымысел.

Но если в онлайне кампания идет по его сценарию, то с офлайном все не так радужно: штабы в регионах до сих пор не созданы, его сторонникам приходится организовываться самостоятельно.

Одна из таких встреч прошла в среду, 6 февраля, в Харькове. Симпатики кандидата-шоумена собрались в конференц-зале фешенебельного отеля Kharkiv Palace – единственной пятизвездочной гостиницы города. Неофициальную встречу решили провести, не дожидаясь приезда самого Зеленского. Организовывались через соцсети – Facebook и Telegram.

Главной целью мероприятия организаторы называли "знакомство и сплочение единомышленников". Но если познакомиться удалось, то объединиться – едва ли.

"УП" побывала на встрече и пообщалась с потенциальным электоратом Зеленского.

"Терпеть эти морды я не хочу"

За 15 минут до старта к столу регистрации начинают подтягиваться сторонники Зеленского. Участники вносят информацию о себе в таблицу и подписывают соглашение на обработку персональных данных.

– Напишите вашу фамилию, имя, отчество, телефон, – просит одну из посетительниц волонтер. – Где проживаете?

– Боже, а зачем? – удивляется она.

– Это требование безопасности зала!

– А если она соврёт? – улыбается другая сторонница Зеленского.

– Если соврёт – будет на ее совести! – парирует волонтер.

Следом к столу регистрации подходит пожилой мужчина.

– Распишитесь здесь, пожалуйста. Сейчас будем обмениваться пожеланиями, выскажите свое мнение. Программу читали, да?

Мужчина утвердительно кивает.

– Проходите, сейчас вам все расскажут, – деликатно приглашает волонтер.

Перед началом встречи участников обязали оставить свои персональные данные "из соображений безопасности"

Тем временем два похожих друг на друга мужчины в очках спешно спускаются по ступенькам. Один из них – оператор, второй – организатор встречи Алексей Кусов.

По словам организатора, он работает журналистом в местном информационном агентстве, а волонтерит "на благо победы Владимира", потому что Зеленский "декларирует принципы и задачи", которые ему близки.

Раньше он уже принимал участие в предвыборных кампаниях, но разочаровался в действующей власти, говорит, "следующие пять лет терпеть эти морды я не хочу". Алексей уверяет, что у него есть контакт с доверенным лицом Зеленского, но будто бы по его просьбе пока не готов раскрывать его.

Соорганизатор встречи – активист Евромайдана Сергей Ряполов, потерпевший по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

По версии обвинения, мэр и двое его охранников замешаны в похищении, пытках и угрозе убийством Ряполова, однако Киевский райсуд Полтавы закрыл дело, и сейчас его рассматривает апелляционный суд. До недавних пор Ряполов открыто агитировал в соцсетях за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

– Алексей Кусов пригласил меня сюда как технолога помочь в этом мероприятии. Кандидаты с рейтингом, которые имеют шансы (на победу в президентских выборах – УП) и которым я симпатизирую, – это Гриценко и Зеленский. Сегодня больше вероятность прохода во второй тур Зеленского, – объясняет "УП" Ряполов.

"Пусть хоть клоун, но не Порошенко"

На большом экране на повторе крутят видео, в котором руководитель студии "95 квартал" предстает эдаким суперменом.

Вот он, нахмурив брови, сидит во главе круглого стола и обсуждает борьбу с коррупцией с Сергеем Лещенко и Виталием Шабуниным.

Вот по-молодецки подтягивается на турнике, с улыбкой демонстрирует на камеру мозоли и параллельно учит украинский: "отчаянный" – "відчайдушний", "непринужденный" – "невимушений".

Вот испытывает "штуку прикольную, чат-рулетку", которая должна стать частью его интерактивной предвыборной кампании, и заигрывает со случайными людьми по ту сторону экрана: "Ах вы, школьники, почему не учитесь?", "Дівчата, дуже приємно, вы красотки, пока".

А вот, будто простой смертный, ест пиццу из коробки на партийном съезде партии "Слуга народа".

Кадры перемежаются со сценами из одноименного сериала, эпизодами из интервью шоумена Дмитрию Городону и сводками "ТСН" о том, что политическая популярность Зеленского растет, как на дрожжах, и он "в безусловных лидерах" президентской гонки.

Организатор Алексей Кусов утверждает, что снять зал в пятизвездочном Kharkiv Palace удалось благодаря партнерству его издания с гостиницей

Каждый час Кусов повторяет приблизительно одинаковый программный текст для новоприбывших.

– Мы на волонтерских началах успели собрать круг единомышленников, записать видео, начать заниматься информатизацией населения, – хвалится организатор встречи. – И все это произошло без приказа и без просьбы из центрального штаба, после двух видео Владимира Зеленского. В первом он попросил самоорганизовываться, а во втором – делать то, что можете. "Доносите мою программу до пяти своих друзей". Мы решили, что пять друзей – это маловато и расширили круг общения.

В первый час в зале присутствует около 50 человек, подавляющему большинству – за 40. Слово берет пенсионерка в берете и зеленом пуховике.

– Скажите, пожалуйста, я человек уже немолодой, хочу знать, Зеленский отдаст свои голоса Тимошенко или президенту нашему Порошенко? – интересуется Раиса Петровна.

– Последнее, что я хочу делать в этой жизни – это расписываться за действия другого человека. Я не могу вам гарантировать, но искренне верю, что он этого не сделает, – отвечает Кусов.

Хотя Раиса Петровна и опасается, что Зеленский может отдать кому-то свои голоса, сам кандидат ей импонирует. Говорит – он сможет остановить войну, а также повысить зарплаты и пенсии.

– Как кандидат он говорит, что будет за народ. Этим он мне и нравится, хоть и говорят за него, что клоуна выбирают. Но пусть хоть клоун, но не Порошенко. Я на Порошенко так надеялась. Я говорю соседке своей: "Если его покажут по телевизору, я, наверное, выстрелю". Она говорит: "Телевизор попортишь", – смеется пенсионерка.

"Зеленский сказал: самоорганизовывайтесь и делайте"

Ближе к концу первого часа голос из зала сетует, что коммуникация с центральным штабом хромает. За месяц желающий записаться в волонтеры не получил никакой обратной связи, кроме трех писем от автоответчика с сайта. В то же время региональные штабы до сих пор не открыты.

Кусов заверяет, что вскоре должен начать работу харьковский хаб "ЗеКоманды", а официальный представитель "ЗеКоманды" в области – Павел Сушко – уже назначен. Правда, сейчас он очень занят и на встрече скорее всего не появится.

Не известно, он ли то самое доверенное лицо Зеленского, с которым взаимодействует Алексей Кусов, или организатор имел в виду кого-то другого.

– Пока вы можете связаться с Сушко в Facebook, но думаю, что у него сейчас крайне много обращений, которые он физически обработать не в состоянии, – утверждает Кусов.

Публика продолжает засыпать организатора вопросами.

– А Павел Сушко в курсе, что он представитель Зеленского? Он не пришел на встречу волонтеров, что довольно важно, по-моему, – резонно замечает седовласый мужчина в пиджаке и очках.

– Я думаю, что у него сейчас просто нет возможности, – вновь повторяет Кусов. – Это встреча волонтеров, а не официального штаба. Думаю, он готовит встречу официального штаба. Он точно в курсе, у них совместная фотография с Владимиром к новости прикреплена.

– Это я видел. А когда появится штаб? – не унимается мужчина.

– Это вопрос к Павлу Сушко…

– ...которого нет....

– Я думаю, на следующей неделе или через неделю.

Каждый час организатор повторял программный спич для вновь прибывших

По окончанию первого часа участники окружают Кусова со всех сторон. Симпатики шоумена жалуются на низкий уровень организации и отсутствие предвыборной символики, с помощью которой они могли бы агитировать за "своего" кандидата.

– Я бы ещё в ноябре начал кампанию, но Владимир решил по-другому, – оправдывается организатор. – Зеленский сказал: самоорганизовывайтесь и делайте.

– Мы ждём общей стратегии, чтобы поддерживать и корректировать, – заверяет предприниматель Владимир Рожков. – Я бы на машину наклеил символику, если б была. Если они не справляются, я могу в Харькове распечатать. Где конструктив?

В разговоре с "УП" Владимир Рожков – собственник лагеря "Ромашка" под Харьковом, принимающего переселенцев из зоны АТО – более осторожен в выражениях.

– Ворочать мешки намного тяжелее, чем просто разговаривать. Многие, не только я, ожидали от этой встречи чуть большего конструктива в плане особенности стратегии, но это будет на следующих встречах. Есть проблемы с координацией, но на том этапе, когда мы в глаза друг друга не видели, откуда взяться координации? – задается вопросом Владимир.

За Зеленского Рожков готов голосовать потому что, по его мнению, за 27 лет украинская власть себя полностью дискредитировала – стране нужны новые лица, и руководитель "95 квартала" попадает под этот критерий. К предполагаемым связям шоумена с олигархом Игорем Коломойским Владимир относится скептически.

– Пруфте (докажите – УП), – вторит он.

"Скупо, бедно и негласно. Впечатление, что договорняк есть"

Помимо обязательной порции политинформации, организаторы приготовили для потенциального электората Зеленского ряд активностей.

Сторонникам шоумена предлагают генерировать идеи для его предвыборной программы и записывать на зеленых листовках; заполнять электронные анкеты, чтобы принять активное участие в избирательном процессе от "ЗеКоманды"; а также записать и распространить на личных страницах в соцсетях видеообращения к "слуге народа".

– 15-20 секунд – идеальный формат, – обрабатывает Алексей пенсионера в белой рубашке. – Суть в динамичном, веселом обращением. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Жизнь слишком коротка.

Через минуту пенсионер подходит к оператору с журналисткой.

– Я могу забыть! – нервничает он.

– Не переживайте, – успокаивает его корреспондентка. – Смотрите в камеру!

Участникам встречи предлагали записать персональное видеообращение к Владимиру Зеленскому

– Я, Томащук Виктор из Харькова, поддерживаю кандидатуру Владимира Зеленского, считаю его самым честным кандидатом из тех, которые представлены на сегодняшних выборах. Я за Зеленского. Поддержите его! – агитирует пенсионер.

– У вас есть вайбер? – спрашивает его волонтер, отрывая глаза от MacBook.

– Вайбера нет, Facebook есть, – отвечает дедушка.

Следом за ним место перед камерой занимает взволнованная женщина средних лет, чью квартиру, по ее словам, прибрали к рукам мошенники.

– Я, Юрченко Марина Валерьевна, присутствовала сегодня на встрече волонтеров. Отдам голос вам. У меня есть проблема в Слободском районном отделении полиции и прокуратуре Коминтерновского района Харькова – бездействие сотрудников правоохранительных органов. Хотела бы, чтобы вы приняли меры, чтобы они более эффективно работали и обратили внимание на коррупцию.

– В вайбере вы есть? – чеканит волонтер.

– Нет. Я вам дам свой электронный адрес, – отвечает она.

Женщина занимает место в зале, рядом с пожилым мужчиной в очках в роговой оправе. В руках он держит фотографию Зеленского с автографом. Пенсионер представляется Владимиром Справедливым и пытается ее поддержать. Говорит, на пенсии занимается тем, что расследует чиновничий произвол.

– Лучше из многих зол выбирать меньшее. Да, он человек Коломойского, – заверяет "УП" Владимир Иванович. – Коломойского сильно колбасили – междоусобицы между олигархами, но он выстоял. Думаю, и Зеленский выстоит. Да, у него опыта нет, но, по-крайней мере, если он приедет в любую страну, за него не стыдно будет.

Пенсионер Владимир Справедливый считает Зеленского "человеком Коломойского", но все равно будет голосовать за него.

Пенсионер признается, что от сегодняшней встречи ожидал большего.

– Скупо, бедно и негласно. Темнят много – это некрасиво. У меня такое впечатление, что договорняк есть, – заключает Справедливый.

"На местах у нас команд нет"

К середине дня в конференц-зал наконец подтягивается приписываемый Зеленскому электорат – молодежь. Парень лет 25-ти заполняет электронную анкету "активного волонтера", после чего подходит к оператору, чтобы записать видеообращение к "слуге народа".

– Владимир Кубарев, я из Харькова, голосую за Владимира Зеленского, потому что его предвыборная программа – это реальный шанс не только ждать каких-то изменений, но и участвовать в жизни государства и что-то изменить самому. Владимир, мы с вами всегда и до конца, не подведите! – едва не срывается на крик он.

– Ты так хорошо сказал! Ты не ведешь никакие праздники? – кокетничает с Кубаревым волонтерка.

– Нет, я вообще массажист, – улыбается тезка кандидата.

Кубарев уверен, что в случае победы на выборах Зеленский сможет показать себя сильным лидером. Расследование программы "Схемы" о кинобизнесе шоумена, который продолжал работать в стране-агрессоре, Владимира не смутило.

– Знаете, бизнес [с РФ] все ведут, – пожимает плечами Кубарев. – Евросоюз осуждает Россию, но ведет с ней бизнес. Это отдельная тема. Человек может ошибиться. Если это вообще правда – сейчас много чего говорят.

Массажист Владимир Кубарев собирается отдать свой голос за Зеленского, потому что считает его сильным лидером

Пенсионер Сергей Пылев, проживающий в 30-тысячном Чугуеве под Харьковом, также считает, что после выдвижения в президенты на Зеленского "полилось много грязи". Вместе с тем, Пылев недоволен отсутствием внятной партийной структуры и команд на местах.

– Зеленский объявил "ЗеКоманду". Программу мы поддерживаем, мы его поддерживаем. Но надо, чтобы на местах у нас были команды. Сейчас на местах у нас этих команд нет! – апеллирует к организатору Пылев, но тот ограничивается дежурными фразами.

Несолоно хлебавши, встречу покидают и другие участники. Конкретных ответов на многие вопросы они так и не получили. Возможно, они смогут задать их самому Зеленскому, если один из фаворитов президентской гонки доедет до Харькова до окончания предвыборной кампании.

Дмитрий Кузубов, для УП