Восьмой круг Ада, четвертый ров. Изощренный Данте поместил сюда грешников с лицами, повернутыми назад. Несчастных, которые могут видеть только то, что находится у них за спиной.

В прежние годы этот мрачный образ проецировался на противников Украины в гибридной войне. Люди с лицами, повернутыми назад, – презираемые "совки".

Пленники собственной ностальгии, отвергающие современную реальность. Почитатели покойной империи, тоскующие по потерянному "золотому веку". Страдальцы, живущие вчерашним днем.

Нам льстило то, что борьба за субъектную Украину – это битва между прошлым и будущим. И мы редко задумывались о том, что украинское выступление на стороне будущего во многом ситуативно.

Имперскому "золотому веку" было попросту невозможно противопоставить национальный: далекие и эфемерные проекты вроде УНР или Гетманата на эту роль явно не годились.

Патриотичным украинцам приходилось смотреть вперед, потому что позади не было осязаемого и в то же время привлекательного прошлого.

Но 20 мая 2019 года такое прошлое появилось. Появилось для десятков тысяч наших соотечественников, поддерживавших Петра Порошенко и воспринявших приход Зеленского как национальную катастрофу.

Отныне у этой прослойки общества есть свой потерянный "золотой век". Собственный ностальгический идеал, на фоне которого текущая реальность вызывает презрение и омерзение.

Собственный аналог "самого вкусного мороженого", "самой читающей страны" и "державы, уважаемой во всем мире".

Эпоха Порошенко продлилась вчетверо меньше советского застоя, но успела вдохновить множество активных граждан, по-прежнему формирующих нашу публичную повестку. В их глазах Украина 2014-2019 стала эталоном подлинной украинскости.

Так и не смирившись с поражением, они обречены вновь и вновь оборачиваться назад.

Патриотам, ненавидящим СССР и оплакивающим уход Петра Алексеевича, представилась уникальная возможность: взглянуть на жизнь глазами своих многолетних оппонентов. 1991-й и 2019-й породили массу созвучных мыслей и эмоций. Будучи разными по своей природе, болезненные проигрыши создают на удивление схожую картину мира.

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Начнем с того, что сам конец "золотого века" кажется абсолютно иррациональным и противоестественным. Объективные предпосылки произошедшего не рассматриваются в принципе.

Единственной причиной краха видится массовое умопомрачение, помноженное на вражеские козни.

"Идиоты променяли великую страну на американскую жвачку и джинсы!" – по своему содержанию и звучанию этот классический тезис весьма близок к нынешнему "Идиоты променяли сильную, независимую, европейскую Украину на клоуна-малоросса!"

Примечательно, что в обоих случаях особая роль отводится тлетворному влиянию масскультуры. Пошлые голливудские комедии и бездуховные боевики со Сталлоне и Шварценеггером; "95 квартал" со своим низкопробным антинациональным юмором – вот дьявольская дудочка крысолова, сбившая миллионы обывателей с истинного пути.

Жесткие претензии предъявляются и к интеллектуальной фронде.

К советским интеллигентам, критиковавшим советскую же систему.

К украинским "зрадофилам", нападавшим на президента Порошенко.

Вся эта вредная публика мысленно делится на две категории.

Во-первых, сознательные агенты врага, разрушавшие страну ради денег Вашингтона или Москвы.

Во-вторых, близорукие идеалисты, ругавшие неидеальное государство, чтобы получить кошмарный результат. И если с первыми диалог исключен, то вторым адресуется саркастическое "Ну что, довольны?!"

Реальность, пришедшая на смену "золотому веку", воспринимается лишь в одном ключе – как неумолимая деградация.

Всесторонняя деградация страны и общества. Гордость сменяется унижением, стабильность – кризисами, достижения и победы – сдачей позиций.

Контраст между возвышенным и низменным, возмущавший просоветскую публику в девяностые, без труда обнаруживается в сегодняшней Украине.

Вместо покорения космоса, воодушевленных пионеров и великой культуры – торгашество, секс и попса.

Вместо торжественной триады "Армія. Мова. Віра" – переписка депутата с проституткой, планы легализации игорного бизнеса и превращение президентской политики в гротескное шоу.

Наблюдая за происходящим, ностальгирующая прослойка общества разрывается между злорадством и жгучей обидой за державу.

Каких-либо просветов в этой мрачной картине не предусмотрено. Новые веяния априори не могут быть перспективными и благотворными для страны. А любой кусочек позитива интерпретируется как наследие прошлого, которое еще не успели разрушить горе-реформаторы и предатели Родины.

Разумеется, подобный взгляд на вещи не предполагает никакой другой программы, кроме сакраментального "Верните все взад!". Альтернативой постсоветскому бытию видится реставрация СССР.

Альтернативой Зеленскому видится возвращение правильной Украины, существовавшей до победы Владимира Александровича.

Поиск иных решений и стратегий развития не ведется за ненадобностью. О каких еще стратегиях может идти речь, если "золотой век" уже имел место, и нам посчастливилось в нем жить?

Единственная оговорка, которую готовы сделать ностальгирующие, – это возможное ужесточение реставрированного прошлого. "С ними надо быть тверже!"

Оплакивающие брежневский застой нередко мечтают о новом Сталине, который наверняка не допустит повторения перестройки. А тоскующие по президентству Порошенко все чаще задумываются о военной диктатуре, которая точно не позволит населению выбрать очередного Зе…

Что ж, остается лишь оценить горькую иронию наблюдаемого в Украине.

Острая тоска по прошлому охватила именно ту часть общества, которая всегда гордилась своей продвинутостью и готовностью к переменам.

Еще недавно эти люди были смелыми визионерами и футурологами. Ощущали вкус истории, рассуждали о преображении страны, отождествляли себя с новой эпохой.

Все их мысли и чувства были устремлены в завтрашний день. А теперь они уподобились страдающим дантовским персонажам, чьи лица повернуты назад.

Впрочем, иронии станет еще больше, если вспомнить первоисточник: автор "Божественной комедии" уготовил эту кару самонадеянным прорицателям, пытавшимся заглянуть в будущее.

Михаил Дубинянский