Владимир Зеленский. Антипятый президент

Фейсбучные споры лишены смысла. Дискуссия в комментариях заведомо обречена. Срабатывает фактор публичности – она превращает любой спор в дебаты, а главная задача на дебатах – не проиграть. Предмет спора уходит на второй план, а на первый выходит эго. Хочешь кого-то переубедить – пиши в личку.

По этой причине обсуждать годовщину избрания Зеленского довольно непросто.

Время не позволит подвести итоги. И дело не в том, что их подводить "рано". И не в том, что нужно "дать еще сто дней".

Загвоздка в другом – любое обсуждение последней избирательной кампании споткнется о личные мотивы спорящих.

Вагонные споры

Томас Карлейль писал, что как только во время спора мы чувствуем гнев, то с этого момента бьемся уже не за истину, а за самих себя.

В каждом обсуждении Зеленского почти нет Зеленского. Зато есть своя позиция годичной давности и стремление ее защитить.

Каждый стал заложником единожды высказанного.

Те, кто поддерживал шестого президента Украины, теперь ищут ему оправдания. Обвиняют правительство, советников, инерцию системы.

Преувеличивают достоинства и отмахиваются от неудач. Либо и вовсе пытаются сохранять покер фейс, убеждая себя и окружающих в собственной нейтральности. Что, в свою очередь, нелегко – рукописи не горят точно так же, как и кэш Google.

Впрочем, их можно понять. Противники Зеленского отрезают им пути к отступлению. Сбежать из группы поддержки шестого президента без потери лица очень сложно.

Ритуальный рефрен оппонентов "выбрали – кушайте" заставляет симпатиков Зеленского держать строй. В качестве единственно возможной капитуляции предлагают унизительную и с покаянием.

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Классическая игра с нулевой суммой. Выигрыш одних сопровождается неминуемым поражением других.

В теории игр это верный признак "некооперативной игры" – в ней невозможно строить коалиции и координировать действия. В результате Владимир Зеленский теряет сторонников, но лишь каждый сотый разочаровавшийся готов перейти в лагерь Петра Порошенко.

Президент меньшинства

Год назад Владимиру Зеленскому удалось притвориться зеркалом. Каждый избиратель видел в нем отражение своих надежд.

Спустя год мы наблюдаем за развалом этого ситуативного большинства – и весь выбор, который есть в распоряжении шестого главы государства, сводится к простому вопросу. Президентом какого именно меньшинства он готов быть?

Год назад за него шли голосовать сторонники рынка и госрегулирования. Европы и России. Адепты реформ и их противники. В 2019-м Зеленский обещал всем всё, но в 2020-м реальность успела расставить ему красные флажки.

Его предвыборная программа могла напоминать шведский стол, но единственное, что в силах предлагать действующий президент, – это фиксированный комплексный обед. Меню которого определяется доступными ресурсами.

Кадровая политика оттолкнет от него одних. Ненаступление эпохи процветания – других. Неслучившийся мир с Россией – третьих. По мере того, как Владимир Зеленский живет в пространстве реальной политики, он обречен разочаровывать.

И в этом смысле он повторяет путь своего предшественника, который точно так же в свое время стал заложником завышенных ожиданий.

Политическая логика заставляет думать, что шестой президент рано или поздно будет обречен выбрать себе ядерный электорат. Тот самый, на который он станет опираться.

Тот самый, которому будет пытаться угождать. Тот самый, с которым станет говорить и к которому будет апеллировать в своих решениях. Вопрос лишь в том, кто именно это будет.

Петр Порошенко тоже ведь не сразу стал "ястребом". В повестку суверенитета его заталкивали Иловайск и Дебальцево, Боинг и Минские соглашения.

Каждое из этих событий заставляло пятого президента высказываться. Сказанное, в свою очередь, закрепляло его в политическом GPS, отталкивая одних и привлекая других.

Объективные события провоцировали субъективную реакцию, а затем произнесенное вслух требовало защиты.

Если война создавала пятого президента, то шестого, вероятно, будет создавать экономический кризис.

Зеленский сегодня пытается обходить острые углы, перекладывает ответственность и находит козлов отпущения.

Но рано или поздно ему придется принимать решения – и каждый поступок станет оконтуривать его самого и его ядерный электорат. Но в этом процессе только половина роли будет принадлежать обстоятельствам. Вторым архитектором будет сам Зеленский.

Антипятый

Свобода воли порой бывает очень причудливой. Люди не калькуляторы – мы делаем выбор не только на основании логики и математики.

Чувства и эмоции способны влиять на нас не меньше. А потому человек – существо не рациональное, а рационализирующее.

Мы часто становимся заложниками наших поступков. Наших слов, нашей позиции и нашего окружения.

Способность меняться часто определяется тем, оставляют ли нам пути к отступлению. И часто, если нам не дают сохранить лицо, мы склонны упорствовать в заблуждениях. Президенты в этом смысле мало отличаются от избирателей.

Сегодня многие склонны пенять на то, что победа Зеленского не многое изменила в ландшафте страны.

Все родимые пятна старой реальности успешно перекочевали в новую. Все, за что критиковали пятого президента страны, успешно унаследовано шестым.

Олигархи и монополии. Нападения на активистов и региональные бароны. Нерасследованные дела и неподотчетность силовиков. Все те вопросы, которые год назад Зеленский задавал на стадионе Порошенко, он мог бы теперь озвучить самому себе.

Но вряд ли сам Владимир Александрович склонен находить в себе общее с Петром Алексеевичем. Он живет в политике полтора года и все это время конкурирует с предшественником. Чистит его кадровое наследие и перебирает фундамент.

У него нет другого опыта политических побед и политической жизни. Только та, в которой он побеждает Порошенко и проводит ревизию его наследства.

При этом обстоятельства их правления пугающе похожи. Война продолжается, и Кремль не намерен отступать от своих планов.

Экономический кризис заставляет затягивать пояса и расставлять приоритеты. Зависимость от доноров неизменна – и вынуждает Банковую вести диалог с МВФ.

В какой-то момент новый президент может оказаться перед необходимостью продолжать линию старого. И все будет зависеть от его готовности с этим фактом смириться.

Год назад он шел на выборы в роли "антипорошенко". Фракция предшественника первой ушла в оппозицию. Избиратели обоих президентов до сих пор ведут позиционные бои.

Сумма эмоционального очень велика и переступить ее непросто. Тем более, что рядом наверняка найдутся те, кто станет его от этого отговаривать. Мол, "если Евтушенко против колхозов, то мы должны быть за".

И в тот момент, когда обстоятельства очертят Зеленскому варианты поведения, все будет зависеть от него самого. От его готовности слышать и слушать, понимать и признавать.

От его способности меняться и переступать. От всего того, что сегодня сложно найти в социальных сетях, где продолжают приносить логику и здравый смысл в жертву ощущению собственной правоты.

Только в отличие от фейсбука цена упорства здесь будет совсем иной.

Павел Казарин