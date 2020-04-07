Венедіктова: Підозра Стерненку буде у будь-якому разі

Генпрокурор Ірина Венедіктова запевняє, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який смертельно поранив нападника, буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Джерело: Венедіктова в інтерв’ю для УП "Ірина Венедіктова: В розмові з Зеленським про моє призначення прізвище Порошенка не звучало"

Пряма мова: "Дивіться, по Стерненку підозра буде в будь-якому разі, кваліфікація йде або 115-та стаття, або 118-та, але і так, і так це підозра. 115-та – це вбивство, 118-та – це вбивство по самозахисту. Різниця – в кваліфікації, і це зроблять слідчі і прокурори, а явно не генеральний прокурор".

Деталі: За словами очільниці Офісу генпрокурора, справа Стерненка для неї як генерального прокурора є резонансною з огляду на те, що вона стосується захисту активістів.

"А чи буде підозра? Звичайно, підозра буде, просто розуміння, по якій статті, і це не від мене ініціатива буде відходити і ні від кого. Тому що справа розслідується 2 роки, ви ж розумієте, що вона рано чи пізно завершиться? Питання кваліфікації", – заявила Венедіктова.

Кваліфікація справи буде відбуватись зокрема на основі експертизи, яка тільки-но надішла.

Що передувало: Колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку. Останній, захищаючись від нападників, наніс одному смертельне поранення.

Читайте також "Мовчання влади нас убиває": 55 нерозкритих злочинів проти активістів

Активіст Сергій Стерненко, який блокує концерти: Бабкін хоч нагород із рук убивць не брав, з Лорак ситуація складніша

Нагадаємо: