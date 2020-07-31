Киевская Уолл-стрит, или Как зарождался финансовый центр Украины

115 лет назад, 1 августа 1905 года, в новое здание на Институтской, 9 переехала Киевская контора Госбанка тогдашней Российской империи.

Телефон и телеграф, необычная система вентиляции, автономное паровое отопление и электричество делали банк одним из самых технологичных строений Киева той поры.

Напротив двухэтажного дома, который охраняют скульптуры мифических грифонов, в начале 20 века фотографировались молодожены. Его изображение было на почтовых открытках, которые отправляли в разные концы мира.

Сегодня главный офис Нацбанка Украины остается одним из самых эффектных и запоминающихся памятников архитектуры столицы.

Он пережил все войны, революции. И в целом не изменил свой внешний вид и интерьер.

"Украинской правде" показали и рассказали, что скрывает фасад НБУ.

Старая контора. Крепостные и инвестиции в будущее

"Коли видавали кредит дворянам, в опис йшло рухоме і нерухоме майно: брички, коні, худоба. І кріпаки. Так відбувалося в Російській імперії до скасування кріпацтва в 1861 році. Більше всього в описі застави зустрічалися чоловіки рекрутського віку. Найдешевше описували дітей, дешевше, ніж корів та свиней".

Эту дикую для 21 века историю Роман Рилов из Музея денег Нацбанка рассказывает, идя по коридору, который появился в 2000 году. Он соединил главный корпус финучреждения 1905 года с более старым строением, где все начиналось.

С улицы кажется, что в Нацбанке один, розовый корпус. На самом деле их на Институтской три ВСЕ ФОТО: ЕВГЕНИЙ РУДЕНКО

Старая контора стоит слева от известного всем офиса розового цвета.

– Зараз ми йдемо по будівлі, яка була першим банком на Інститутьскій, – показывает гид.

Это был Дом дворянского собрания. Правильная квадратная форма, ровные пропорции, колоннада на входе – его построили в стиле классицизма в 1845 году.

В этом доме проходили банкеты, званые вечера и балы. Но через два года тут будет банк

В старой конторе при СССР надстроили третий этаж. В доме какое-то время даже были квартиры. Сегодня – офисы НБУ

Через два года, в 1847-м, здание выкупили. Сюда въехала Киевская контора коммерческого банка Российской империи.

Первый банк столицы появился еще в 18 веке на Подоле. Именно там со времен средневекового Киева кипела торговля.

Улица Институтская (когда-то называлась Ивановская и Бегичевская) к середине 19 века оставалась еще довольно глухим местом. Но, выбрав его в 1847-м, банкиры уже понимали, что Крещатик постепенно превратится в политический центр.

Во внутреннем дворике Нацбанка уютно. Рассказывают, что в начале 19 века здесь был большой розарий

Через 31 год построили городскую Думу, земля на Крещатике стала стоить 300 рублей за квадратную сажень (4,55 кв м). При месячном доходе обычного работяги в 20-40 рублей.

Институтская скоро станет центром коммерческим и деловым, где стоимость земли тоже подскачет многократно.

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Липки. Сады, усадьбы и виноградники

Стоя во внутреннем дворике Нацбанка, скрытого от зевак, под журчание фонтана Роман Рилов объясняет, какой была эта часть Киева 150-170 лет назад.

Роман Рилов знает все об истории украинских денег

Институтская стала одной из первых улиц, появившихся в исторической местности Липки.

В 1842-ом здесь открыли Киевский институт благородных девиц. Сегодня вместо него – Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, известный больше как Октябрський дворец.

Во внутреннем дворе НБУ находится "хатынка" (справа), где часто принимают иностранные делегации

– Тут були великий липовий гай, приміський ліс, садиби, виноградники. Навколо сади, на місці яких зараз стоїть Кабінет міністрів.

Там, за нами, знаходилися складські приміщення та туалет, нової міської каналізації ще не було, – показывает Роман.

В 90-х старое здание первой банковской конторы на Институтской перешло Нацбанку, после чего там сделали реконструкцию

– Наприкінці 19-го – на початку 20-го століття у банка була своя стайня, – продолжает экскурсовод. – Золото, срібло, документацію підвозили сюди саме бричками.

Роман Рилов: "Тут, где мы сейчас стоим, раньше был рабочий дворик"

К началу 20 века возникла необходимость расширить банк. На месте флигеля, в котором жила администрация, решают построить новый корпус, где сегодня находится сердце Нацбанка Украины.

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Новая контора. 887 тысяч золотом и ароматерапия

Новое двухэтажное здание банковской конторы построили рядом со старым за три года – с 1902 по 1905.

Во время строительства нового корпуса под землей проложили сложные коммуникации для вентиляции и обогрева

В конкурсе проектов участвовал и знаменитый архитектор Владислав Городецкий, который как раз в то время возводил свой Дом с химерами. Но строительная комиссия выбрала предложение инженера Александра Кобелева.

Архивное фото строительной комиссии, которая проводила конкурс и выбирала победителя

Кобелев сумел лучше ответить на запросы заказчика, среди которых – минимум деревянных деталей в строительстве и планировка подземного этажа с максимально просторными помещениями для будущих хранилищ.

Но главное требование – спроектировать здание так, чтобы оно учитывало потребности при развитии банка на 50 лет вперед.

Размеры операционного зала впечатляют и спустя 115 лет

Новый банк обошелся Министерству финансов Российской империи в 887 тысяч рублей золотом. Для сравнения – одно- или двухэтажная усадьба на Институтской в то время стоила 140-180 тысяч. А строительство 12-этажного небоскреба Гинзбурга, на месте которого сейчас стоит отель "Украина", забрало 1,5 миллиона рублей золотом.

Вход в Нацбанк. Раньше в вестибюле была гардеробная, которая называлась "Шинельная"

– Ландшафт на Інститутській складний, тому перед спорудженням банку вирівнювали землю, – делится Роман Рилов. – Тоді у будівлі було три поверхи, один підземний і два надземних (в 1934 году надстроили еще два, и корпус получил свой нынешний вид – УП).

Поруч також побудували окремий чотириповерховий будинок з квартирами для адміністрації та сімей на 32 людини (сейчас тут также офисы НБУ – УП).

В суму (887 тысяч – УП) увійшла закупівля меблів, обладнання та сейфів.

Так называемый "Греческий зал". Здесь проходят совещания. Раньше через прозрачный стеклянный пол можно было наблюдать, что происходит этажом ниже

Много денег пошло на передовую по тем временам систему вентиляции из лабиринта труб в стенах и полах.

– Взимку по цих трубах твердопаливний котел розганяв пару для опалення, – поясняет гид. – А влітку електровентилятори наганяли холодного повітря.

Частина наших працівників знала ще тих, хто працював в банку до появи третього та четвертого поверху. Тоді ще працювала стара система вентиляції.

Використовували цікаву схему: свіжозрізані троянди клали біля підземного вентилятора. Запах квітів стояв у коридорах, приміщеннях та у головній залі.

Еще один зал для брифингов и совещаний. Как и 115 лет назад, все выглядит по-богатому

По словам Романа Рилова, инженеры, которые работали во время реконструкции здания при независимой Украине, говорят, что система тех труб еще до конца не уничтожена.

– Якби було дуже-дуже велике бажання і кошти, то її можна було б відновити. Просто зараз її не раціонально використовувати. Але свого часу вона була фактично технологічною новацією, – утверждает экскурсовод.

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Гринготтс. Грифоны и северо-итальянская готика

– Это же Гринготтс, волшебный банк из "Гарри Поттера", – такое сравнение часто звучит из уст тех, кто впервые попадает в операционный зал НБУ.

Сегодня в большом операционном зале НБУ тихо. 115 лет назад было по-другому

Коридоры, стены, потолки, витражи, лестничные пролеты вызывают разные ассоциации – от дворца и особняка до оперного театра.

Громкие слова и звуки в главном зале, где сегодня работают 50 человек, откликаются эхом.

– Можете уявити, який 115 років тому тут стояв шум, коли було мало відвідувачів. Від друкарських машинок і касових апаратів металевий лязкіт був хороший, – улыбается Рилов.

Барельеф Афины авторства Элио Саля, как и остальная лепнина, остался нетронутым

Для того, чтобы сделать здание не только функциональным, но и изысканным, архитектор Кобелев привлек к работам скульптора Элио Саля. Итальянец украсил фасад лепниной и грифонами. Операционный зал – божествами.

– Вони відповідали за головні у розумінні авторів сфери економики, – показывает Роман. – Гермес – бог торгівлі. Деметра відповідає за сільське господарство. Гефест – за промисловість. Афіна – за транспорт і логістику, але це не канонічне значення, а інтерпретація.

Ще є окремі зображення кадуцея, жезла Гермеса, як символа торгівлі.

Элио Саля работал над этим сразу после украшения Дома с химерами.

На прозрачном потолке, как и 115 лет назад, изображение архангела Михаила – покровителя Киева. После распада СССР его сделали мастера из Львова

В 1934-ом, когда проводили реконструкцию банка, достраивали два этажа, Александр Кобелев лично принимал участие в работах. Это помогло максимально сохранить первоначальный стиль: элементы северо-итальянской готики и раннего флорентийского Возрождения.

На балконах есть барельефы с рыбой – бычками. Одна из трактовок такая: деньги любят тишину, а рыбы не могут выдать тайны

– Грифони на фасаді – символічні охоронці скарбів, – объясняет задумку автора Роман Рилов. – Сама будівля схожа на скриню. Вікна – наче отвори для ключів.

Фактично це скарб під охороною грифонів.

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Финансовый центр. Биржевые игроки и элитное жилье

Как финансовый центр Киева улица Институтская сформировалась за полвека, начиная с 1847-го, когда в Дом дворянского собрания переехала банковская контора.

– Уявіть собі 1906 рік, – предлагает Роман Рилов. – Який-небудь цукрозаводчик йде на нараду виробників в готелі "Континенталь", який знаходився на Хрещатику. Там вони збиралися, щоб узгодити свою тактику торгів на біржі.

Так банк выглядел в 1947 году. Два этажа достроили в 30-х

В этом районе они могли сбыть свою оптовую партию, оформить счета.

Рядом находилась первая Киевская товарная биржа. Сегодня в этом доме рядом с НБУ – "Клуб Кабмина". Позже в это здание 1873 года переехал Земельный банк.

– Біржа, Земельний банк, банк Державний – фінансові потоки сюди змістяться дуже швидко. Ділове життя Києва перетече саме на Інститутську, – отмечает Рилов.

Главный зал сохранился до наших времен практически без изменений

Все нужные для предприимчивого человека конторы находились рядом, в пешей доступности. Институтская и окрестности начнут обрастать необходимой инфраструктурой, идеальной для биржевого игрока.

Состоятельные киевляне, у кого были здесь особняки, стали переделывать их для аренды: достраивали вторые, третьи этажи.

Спрос на элитное жилье удовлетворил Лев Гинзбург, когда в 1912-ом закончил строительство уже упомянутого небоскреба – 12-этажного доходного дома.

В свое время небоскреб Гинзбурга был самым высоким жилым домом в имперской России

Банкиры, биржевики, предприниматели могли арендовать там квартиры на любой вкус – от трех до десяти комнат.

Небоскребу Гинзбурга не повезло – в 1941-ом, перед отходом из города, его вместе с другими зданиями на Крещатике подорвали советские военные инженеры.

Фасад главного офиса Нацбанка нередко сравнивают с пряником

По словам Романа Рилова, такая же участь ждала и нынешний офис НБУ. Но его незадолго до взрыва разминировали зашедшие в город немцы.

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Золото нации. Гиперинфляция и монета за 350 тысяч

За последние 115 лет главный корпус НБУ в целом сохранил свой внешний вид и образ – сокровище под охраной грифонов.

Итальянец Элио Саля оформлял фасад банка сразу после украшения Дома с химерами

За все это время, утверждают в банке, не было ни одного ограбления в классическом, голливудском понимании. Можно вспомнить только войны и революции, когда здание с его содержимым переходило из рук в руки.

Специфика этого режимного объекта, в трех корпусах которого работают 1500 человек, давно поменялась. Кассового обслуживания здесь нет. В здании находится финансовый регулятор Украины. Его мозг, операционный центр.

НБУ – одна из самых популярных столичных локаций, где проходят митинги и акции протеста

На вопрос, хранят ли на Институтской золотой резерв страны, банкиры отвечают с улыбкой: "Эту тайну мы унесем с собой в могилу. Часть золота можно увидеть в нашем Музее денег". И добавляют: "Ни одна из стран свой стратегический резерв в одном месте не хранит".

Среди золота из музея, о котором говорят банкиры, – самая большая в Украине монета 999-й пробы, выпущенная к Евро-2012.

На момент выпуска она стоила больше 350 тысяч гривен. Через несколько лет цена подскочила вдвое.

Номинал монеты – 500 гривен. Тираж – 500 штук. Вес – 500 граммов

В небольшом зале музея – вся история денежных отношений в Украине: от "протоденег" в виде пшеницы и ракушек до средневековой киевской гривны, монет Владимир Великого и Ярослава Мудрого.

От первых ста карбованцев УНР до купонокарбованцев 90-х и первой современной гривны, напечатанной в Канаде.

Первое поколение гривен независимой Украины печатали в Канаде, пока в Киеве не появилось необходимое оборудование

Останавливаясь у стенда с купонами, которые были в обращении до 1996 года и играли роль временных купюр "многоразового использования", люди старше тридцати вспоминают те непростые времена. Кто-то с содроганием, кто-то – с ностальгической улыбкой.

Целое поколение украинцев хотят забыть купонокарбованцы как страшный сон

Тем, кто помоложе, Роман Рилов рассказывает о гиперинфляции в 90-х.

– Ця велика грошова маса слабко підкриплялася економікою, – поясняет он. – Про її знецінення говорять самі номінали.

Від 1 до 100 карбованців – це гроші 1992 року. У 93-му – тисячі та десятки тисяч. 94-95 – сотні тисяч та банкнота 1 000 000 карбованців. До речі, якщо у когось така є, не викидайте. Зараз колекціонери її дуже цінують.

Современные украинцы, боясь повторения подобного экономического коллапса, спасаются юмором.

В соцсетях давно гуляют изображения миллионных банкнот с изображением действующего президента. И роялем.

Так выглядят киевские и новгородские гривны – слитки из драгоценных металлов, которые использовали как денежную и весовую единицу

Когда ходишь коридорами НБУ на Институтской в 2020-м, понимаешь, что это здание не только о деньгах, но и о независимости государства.

Архитектор Александр Кобелев, сдавший здание банка в 1905-м, был членом Киевского клуба русских националистов.

По иронии судьбы, Кобелев застал на фасаде своего детища разную символику: двуглавого имперского орла, тризуб УНР, а затем и герб СССР.

Последние 29 лет на флагштоках НБУ реют украинский флаг и флаг Евросоюза.

Останутся ли они здесь и 100 лет спустя, во многом зависит от тех, кто будет сидеть в кабинетах по соседству – на улице Банковой. На которой банков, кстати, никогда не было.

Евгений Руденко, Назарий Мазылюк, УП