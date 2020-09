Профессор Рюити Морисита: Борьба с COVID-19 иногда напоминает поиски черной кошки в темной комнате

Станом на 22 вересня, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), доклінічне дослідження в світі проходять 149 вакцин проти COVID-19, клінічне – лише 38.

Серед лідерів-розробників – професор Рюіті Морісіта та його команда з Університету Осаки та стартапу AnGes Inc.

Доктор Морісіта – лауреат понад 20 престижних наукових нагород і головний редактор журналів The Open Gene Therapy Journal та Endocrine and Metabolic Agents in Medicinal Chemistry.

Рюіті Морісіта розповів "Українській правді" про нове покоління вакцин, діалог з антивакцинаторами та дедлайн для випробування свого продукту.

"Людство сьогодні не може чекати п’ять років на вакцину"

─ Якби рік тому вам сказали, що доведеться працювати над вакциною проти вірусу, який спричинив пандемію, якою була б ваша реакція?

─ Я б точно не повірив. Так, ми раніше мали справу з вірусом Еболи та курячого грипу, наприклад. Однак до появи коронавірусу жоден вірус не мав шансів стати пандемічним. Була обмежена кількість інфікованих країн, хворі мали більш-менш чіткий набір симптомів, їх було легко виявити.

Коронавірус швидко поширюється, людина може інфікуватися ще до того, як у розповсюджувача вірусу проявляться хоч якісь симптоми. А 80% хворих на коронавірус взагалі не мають симптомів або полегшену версію. Це рідкісна вірусна історія.

Боротьба з COVID-19 іноді нагадує пошуки чорної кішки в темній кімнаті.

─ Скільки часу зазвичай займає шлях вакцини від лабораторних досліджень до масового застосування?

─ Зазвичай п’ять-шість років. Потрібно створити оригінальну вакцину, протестувати та зробити її доступною. Близько 30 тисяч пацієнтів під ретельним наглядом спеціалістів тестують вакцину. Крім того, необхідно перевіряти кожну побічну дію протягом двох років.

Але я вважаю, що подібні настанови не є адекватними для пандемії COVID-19. Важко жити з вірусом, який розповсюдився по всьому світу. Людство сьогодні не може чекати на вакцину п’ять років.

─ Будь ласка, невеликий лікнеп в жанрі "вакцина від COVID-19 для чайників".

─ Існують дві категорії вакцин: одні доставляють вірус в клітини, інші – працюють з генною інформацію COVID-19 (більшість науковців працюють саме з цією категорією вакцин ─ УП).

Ті, хто працюють з генною інформацією, обирають один із трьох напрямків: ДНК-вакцина, РНК-вакцина або аденовірусна векторна вакцина.

Аденовірус використовують оксфордська AstraZeneca, а також китайська та російська дослідницькі команди. Над ДНК-вакциною працюємо ми та американська компанія Inovio.

─ Як би ви пояснили різницю між ДНК-вакциною, над якою ви працюєте, та рештою вакцин? Плюси, мінуси, підводні камені?

─ Метод аденовірусу демонструє, мабуть, найсильнішу імуногенність (здатність вакцини утворювати імунну відповідь ─ УП). Однак і побічний ефект може бути найбільшим серед згаданих типів вакцин: жар, втома, головний біль.

Особливо непокоїть те, що аденовірус може концентруватися в печінці. Якщо у пацієнта спостерігаються гепатитні дисфункції печінки, такі як цироз, це може стати серйозною проблемою.

Ще одним недоліком аденовірусу є те, що цю вакцину не можна використовувати двічі. Аденовірус у клітинах викликає антитіла проти себе. І що робити, якщо ми стикаємось з черговим пандемічним вірусом? Це потенційна проблема.

РНК-вакцина не надто стабільна – з’явившись у тілі, розкладається швидше, ніж ДНК-вакцина. Лікарі мусять повторювати дозу.

Третій тип – ДНК-вакцина. Вона створюватиме антитіла проти нового коронавірусу в тілі людини за допомогою синтетичного ДНК.

"Завершимо розробку ДНК-вакцини навесні"

─ На якому етапі розробки ваша вакцина?

─ Наше перше клінічне випробування вже позаду, тож ми подолали половину шляху. Рухаємось до позначки "дві третини", перетнемо її у листопаді.

Якщо дослідження буде успішним, завершимо розробку ДНК-вакцини навесні.

─ Скільки волонтерів вам знадобиться до весни, коли має бути фінальна версія вашої вакцини?

─ Залежить від того, якими темпами COVID-19 буде поширюватися. Якщо кількість інфікованих триматиметься на теперішньому рівні, у нас буде більше часу протестувати вакцину на 20 тисячах волонтерів. Але якщо коронавірус не залишить нам часу і простору на додаткові випробування, для початку тестування можемо обмежитись 10 тисячами добровольців.

─ За даними Центру національної кібербезпеки Великобританії, російські хакери намагалися викрасти розробки британських, канадських та американських дослідницьких центрів. Чи були спроби викрасти ваші напрацювання?

─ Я в новинах чув про ці скандали, що пов’язані з китайським посольством (США звинуватили китайських хакерів у викраденні даних виробників вакцин – УП). Не впевнений, чи так насправді було.

Можу говорити лише про свою команду – у нас не сталося жодних інцидентів, спроб зламу не було.

─ Яких тварин використовують для доклінічних досліджень, пов’язаних з COVID-19?

─ Нам, як і іншим дослідникам, не вдалось "впіймати" пневмонію чи COVID-19 на мишах або пацюках. Здається, цей тип вірусу для них безпечний.

Єдині тварини, хто реагує на СOVID-19 – хом’яки. Але навіть вони не мають "ковідних" симптомів, лише втрачають вагу.

Зазвичай тварини корисні для дослідів, але не в цьому випадку, що теж уповільнює розробку вакцин.

"Антивакцинатори ─ це питання віри, а не знання"

─ В світі зафіксовані випадки повторного зараження вірусом COVID-19. Чи не знецінює це роботу над вакцинами?

─ Так, були випадки повторного інфікування. Але їх не багато.

І друге питання ─ ми не знаємо тривалості дії вакцин. Поки що не знаємо ми й того, чи можуть антитіла підтримуватися в організмі після вакцинації.

Але якщо вакцину доведеться використовувати знову, вдруге чи втретє, ДНК- та РНК-вакцини – оптимальний варіант.

─ Чи може вакцина спровокувати посилення інфекційного процесу?

─ Існує термін – антитілозалежне поширення інфекції. Його описують як ускладнення, спричиненні введенням вакцини. В таких випадках не формується імунітет. Натомість, антитіла і вірус поєднуються, що дозволяє вірусу далі поширитись.

І ми, і інші вчені занепокоєні тим як дослідити це явище. Однак таких тестів ще не існує.

─ Існує рух антивакцинаторів-конспірологів, які вірять у світову теорію змови. На вашу думку, як можна вплинути на них?

─ Це питання віри, а не знання, тому вплинути на таких людей дуже важко. Але якщо спробувати перекласти їхні побоювання мовою логіки, варто визначити, чого саме бояться антивакцинатори. Припускаю, що вакцин старого покоління, які містять у собі вірус. І побічних ефектів.

Новий тип вакцин побудований на іншому принципі. Ми не заносимо вірус у клітини. Це дуже важливо. І це той момент, коли навіть затяті антивакцинатори зможуть отримати щеплення, не відмовляючись від своїх переконань.

Звичайно, неможливо примусити людей вакцинуватися. Замість примусу урядам потрібно поширювати інформацію.

"Розробити вакцину не під силу генію-одинаку в секретному бункері"

─ У квітні президент України пообіцяв вченим мільйон доларів за створення вітчизняної вакцини від COVID-19. Зараз представники влади говорять про закупівлю іноземної вакцини. Які умови потрібні вченим або науковим лабораторіям для створення власної вакцини?

─ Розробити вакцину, а тим більше запустити її у виробництво, не під силу генію-одинаку в секретному бункері. Потрібно мати фундамент для дослідження. І, звичайно, великі гроші. Такі ресурси мають Сполучені Штати, Китай та Росія.

─ Отже, ми вже розуміємо, хто може виграти ці перегони?

─ Ні. У нас недостатньо інформації про російські та китайські вакцини.

─ ВООЗ попереджає про сплеск смертей через COVID-19 у жовтні та листопаді. До цього часу не варто розраховувати на масове виробництво вакцини. Чи є у вас відчуття катастрофи, що наближається?

─ Справді, існує ймовірність, що восени та взимку станеться сплеск захворювань на COVID-19. Однак збільшення кількості інфікованих не означає сплеск смертей.

Лікарі вже знають, чого очікувати і як надавати адекватний медичний супровід, щоб і надалі знижувати негативні показники. Наприклад, у Японії смертність через COVID-19 знижується.

─ Коли людство зможе перегорнути сторінку історії під назвою COVID-19?

─ Знаю, що сьогодні оптимізм не надто в тренді, але я думаю, уже зараз можна видихнути з полегшенням. Кілька країн розробили вакцини. Вони можуть з’явитися в доступі не пізніше наступного року. Крім того, медики вже знають як лікувати інфікованих.

Звісно, це не абсолютна перемога. Знадобиться час, щоб переконатися, що вірус побороли в усіх без винятку країнах.

Розмовляла Анна Синящик, для УП