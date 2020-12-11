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Каменное Село. Легенды и байки украинского Стоунхенджа в лесах Полесья

Евгений Руденко, Эльдар СарахманПятница, 11 декабря 2020, 04:30
Фото: Эльдар Сарахман

Описывая Каменное село, туроператоры и блогеры не стесняются в словесных выкрутасах: место сказок и волшебства, битвы Бога и Дьявола, украинский Стоунхендж, единственное белое пятно на карте страны.

Для пущей убедительности прибегают к вольной трактовке истории, высказывая предположения, что именно здесь, в землях древлян, спрятано золото гетмана Полуботка. И даже библиотека Ярослава Мудрого. 

Геологический заказник Каменное село в Житомирской области интересен и без лишней рекламы. В 25 километрах от границы с Беларусью на 15 гектарах леса застыли больше двухсот гранитных валунов. Самые крупные из них весят 20-30 тонн. Самые высокие возвышаются на 4-5 метров над землей.

Этот природный ландшафт – как тренажер для развития воображения. Как конструктор, предназначенный для создания фантастических миров. 

Одну из локаций, которую называют Камнями влюбленных, гиды описывают так: "Вони бігли один до одного в обійми. Раптом село закам’яніло. В цьому амурно-еротичному пориві вони завмерли навіки. Але їхня любов була настільки потужною, що і без тілесного контакту у них з’явилися каменята".

Каждый, кто попадает сюда, вкладывает в увиденное свое: поселение эльфов, следы внеземной расы, языческое капище. 

Каменное село – еще и зеркало, отражающее человеческие пороки и добродетели. Одни оставляют в заказнике мусор и следы вандализма. Другие ищут следы Бога.

Как появилось Каменное село, почему его называют "украинским Стоунхенджем", свидетельства каких древних промыслов оно таит, чем закончилась битва добра и зла, и утихла ли "янтарная лихорадка" – в репортаже УП из Житомирщины.

Бандитские фишки и корабельная сосна

– Шамана одного сюди возив вночі, на повнолуніє. Той мантію надів, пішов колдувать. Я в машині закрився. Молотка взяв, під руку положив. Хто його знає, що у нього в умі?! 

Фонетические особенности речи водителя Виктора, который пробирается лесами Олевщины на потрепанном Opel Combo, передать на бумаге сложно. Его артикуляционный аппарат выдает в нем жителя той части украинского Полесья, которая граничит с республикой самопровозглашенного усатого президента.

 
Житель десятитысячного Олевска Виктор гордится соседством с Каменным селом
Все фото: Эльдар Сарахман

В дни без осадков около 40 километров от Олевска до Каменного села забирают час езды. Но стоит пойти дождю или снегу, и значительная часть дороги в мистическое урочище превращается в тот еще квест. 

Бывает, авто оставляют и несколько километров идут пешком.

– Бачите, тут ще гірше, – смотрит в окно Юрий Халимончук, бывший учитель, гид и краевед. – Бобри працюють. Живуть в канаві. Риють ями постійно, намагаються зробити собі прохід на протилежний бік.

Це – село Шебедиха. Тут близько 35 мешканців залишилося.

Водить и возить туристов в эти глухие края Халимончук начал в 90-х. Говорит, интерес растет с каждым годом. Он прямо пропорционален длине асфальтного покрытия, которое пока обрывается где-то на окраине Олевска.

 
Каменное село ежегодно посещают около двух тысяч туристов

Сложная логистика остается камнем преткновения для всех, кто собрался в Каменное село. В редких и малолюдных населенных пунктах, стоящих на пути, встречается брусчатка, которая вела в 30-х годах к дотам и секретным штабам – недалеко от этих мест проходила граница с Польшей.

Труднодоступность заказника дает два не очевидных плюса. Во-первых, делает поездку в урочище более интригующей. Во-вторых, все еще оберегает уникальную флору и фауну от ужасов цивилизации.

– Тайговий ландшафт, – обращает внимание Халимончук на сосны, мох и лишайники. – Житомирське Полісся ще називають "українською тайгою".

Грибы, ягоды, рододендроны. Волки, лисицы, рыси, барсуки, косули и даже заплутавшие лоси. Когда узнаешь подробнее о здешней природе, становится понятна степень изуверства, с которой несколько лет назад добытчики янтаря уродовали леса Олевщины.

 
Юрий срезает вешенку ножом, привезенным в 80-х из Кубы, куда он сопровождал детей после аварии на ЧАЭС

В последние годы "янтарная лихорадка", со слов Халимончука, поутихла. Этому, помимо активности силовиков и возмущений Владимира Зеленского, находят и более простое объяснение: "Почти все, что не глубоко лежало, здесь уже растащили".

Кто-то зачехлил помпы в своих сараях. Кто-то пытается переходить на легальную добычу.

– Ось там дорога пішла до урочища Корабель, – показывает Халимончук. – Воно більше всього постраждало. Пам’ятаєте в інтернеті фото "місячних пейзажів", які залишили бурштинокопачі? 

Там колись вирощували корабельну сосну. Її наші предки сплавляли по річці Уборть, яка впадає в Прип’ять, а далі – в Дніпро. 

Лет семь назад Корабль поделили между собой бандитские кланы. А запрос в поисковике гугл о корабельной сосне в 2020-м выдает первым делом сексистские замашки "слуги народа" Александра Корниенко, не имеющие отношения к кораблестроению.

– На цьому місці була точка – "фішка", так це називали, – рассказывает Юрий. – Виходили хлопці, які контролювали цю ділянку. Спортивної статури, зі зброєю, засобами зв’язку. Зупиняли, питали, куди їдете.

Зараз ажіотаж спав.

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Прелесть тайны

Холодный до дрожи ветер, пасмурный день. Сочный мох и вечнозеленый папоротник. Поздней осенью или зимой в Каменном селе наиболее контрастно проявляются две его сущности. 

Одна – равнодушно-холодная, безжалостная ко времени и быстротечной человеческой жизни. Вторая – свидетельствующая о том, что даже бездушный гранит, которому около двух миллиардов лет, не может помешать росту чего-то живого.

Прибыв на место, Юрий Халимончук обращает внимание и на растения на валунах, и на аномальную сосну, чей корень, уперевшись под землей в камень, стал расти вверх. 

 
Гид говорит, что во время каждой поездки в Каменное село можно найти что-то новое

– Ось бруснична галявина, гляньте, яка гарна! – искренне восхищается гид. – А там – сфагновий мох, вбирає вологи у тридцять разів більше, ніж він важить сам.

С озорством мальчишки Юрий залезает между двумя глыбами. Длина узкой щели, в которую он зовет, десять метров. Ширина – от 40 сантиметров до метра. 

– Я завжди пропоную пройти по цьому розлому, відчути енергетику, – трется он дутой курткой о шершавые выступы. – Це легко, немає проблем – сьогодні сухо.

 
Среди холодных валунов Юрий чувствует себя комфортно
 
Халимончук: "Ми тут гості, а не царі природи, які роблять, що хочуть" 

Для людей, страдающих клаустрофобией и паническими атаками, проблемы все же могут возникнуть. Так что новичкам лучше прежде подумать.

– Коли заходимо сюди групою, починаємо видавати сакральний звук. Аура – дивовижна. Неймовірне місце. О-о-о-ммммм!

– Давайте разом? – предлагает репортер УП.

– Давайте. О-о-о-ммммм... Бачите, лише вдвох, а який резонанс! Уявіть, який він, коли багато людей.

Разного размера и формы валуны Каменного села будоражат воображение. Чтобы представить, на что они похожи, не нужно галлюциногенных поганок и мухоморов, которых в лесах Житомирщины достаточно, как и съедобных грибов.

 
По словам гида Юрия, доказательств, что в Каменном селе жили люди, пока нет. Но рядом есть свидетельства человеческой деятельности

Заприметив малейшие соответствия с прозаичным внешним миром, проводники и туристы, едущие сюда на уик-энд, дают камням свои названия.

– Ось Піраміда, – показывает Халимончук. – Цей також нагадує гору Кайлас в Китаї. А з іншого боку – Почекуна (работа скульптура Маргрид Ван Бреворд, ставшая интернет-мемом – УП).

 
Пирамида – один из самых заметных валунов

Есть тут свои Кит, Тукан, огромный Сундук и Пещера эльфов. Один из главных вопросов – как они тут появились – Юрий удовлетворяет тремя версиями.

– Перша – льодовикова, – говорит он. – Нібито 20 тисяч років тому льодовик, який рухався з півночі, притягнув сюди ці камені – десь із Скандинавії, Карелії.

Інша версія спростовує попередню, і вказує на те, що це каміння місцевого походження. Що по суті – це залишки давніх гір. Це – виходи на поверхню українського кристалічного щита, який тягнеться від Рівненщини і майже до Азовського моря.

 
Если не знать о Каменном селе и случайно наткнуться на него в лесу, можно легко поверить в его мистическую природу

Когда гости обращают внимание на странную деталь одного из валунов, Халимончук с удовольствием делится и третьей гипотезой, греющей душу уфологов.

– Якщо подивитися на цю стіну, на майже ідеально рівну поверхню, місце виглядає ще цікавішим. 

Можливо, ці камені розійшлися внаслідок тектонічних, глобальних процесів. Може бути й таке, що то сліди позаземних цивілізацій, – оставляет он пространство для полета мысли.

 
Юрий заряжается от валунов энергией и позитивом

– Для того, щоб такі речі збагнути і припустити, треба прочитати книгу геолога Ростислава Фурдуя "Прелесть тайны", – предлагает гид. – Там є розділ і про каміння, і про піраміди. Їх при нинішніх технологіях і техніці просто нереально відтворити.

Звісно, ортодоксальна наука сміється з таких версій (инопланетное происхождение пирамид – УП). Але, хлопці, зробіть! Видовбайте так правильно геометрично такий масив. Затранспортуйте на колодках чи на якихось плотах. І встановіть на таку висоту!

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Чистилище

Время в Каменном селе как будто замедляется. Бремя человека со смартфоном становится легче. Здесь можно ходить часами, выискивая необычный ракурс для фото. Удивляться, фантазировать, медитировать.

Без гаджетов и камер люди, жившие в этих лесах до технической революции и цифровой эпохи, полагались на память, передавая легенды из поколения в поколение. Две из них хранили старожилы ближайшего села Рудня-Замысловичская, расположенного в двух километрах от заказника.

 
Халимончук: "Час від часу беру мішки і ми збираємо сміття. Буває, що дуже багато залишається від людей"
 
Туристы оставляют "обереги", надеясь на чудесные перемены в жизни

О том, как урочище получило свое название, Юрий Халимончук сообщает, стоя у Божьего камня и ведущей наверх деревянной лестницы. Иконка и разноцветные полоски ткани, оставленные паломниками, говорят об особом статусе локации. А медицинские маски – о пандемии.

 
Божий камень – самое популярное место среди туристов
 
Особо впечатлительные, находясь здесь, почти впадают в экстаз
 
По одной из версий, валуны – часть горного массива, который уходит под землю на глубину до километра

Обе легенды о возникновении Каменного села актуальны во все времена. Их мораль подходит и для темного Средневековья, и для эпохи несвершившегося коммунизма, и для времен дикого капитализма.

– Колись по сусідству стояли два села – бідне та багате. Трапився голод, бідняки прийшли просити допомогу. Багаті послухали їх та мовчки розійшлися по домівках, – пересказывает гид услышанное от местных старушек.

Еще одна попытка получить помощь тоже закончилась ничем. Бедняков проигнорировали и во второй раз. 

Бог, наблюдавший за жадностью богачей, гневался, а Дьявол довольно потирал руки. Когда бедняков прогнали в третий раз при помощи палок и камней, Бог вмиг превратил село в каменное.

 
Флора Каменного села – отдельный мир для исследований

Вторая легенда своей эпичностью достойна места в кинематографической Вселенной Marvel. Она тоже о жадности, только с иезуитской ноткой.

– Було одне село. Якось повз нього йшов один, попросив жінку хліба. Вона відмовила, сказала, що бідна вдова, живе у великій скруті. Показала на сусідню хату, де люди були значно заможніші. 

Вийшов господар та поклав в торбину цілу паляницю, – рассказывает Юрий.

Когда путник покинул село, присел на бугорок и вытащил хлебину, она оказалась камнем, только по форме напоминавшим хлеб. 

 
Тот самый каменный хлеб. Еще его называют Компас. Каким-то чудом трещины на нем указывают на стороны света

К несчастью лжедоброго самаритянина, а заодно и всех его соседей, под обликом бродяги скрывался Бог. После того, как село окаменело, развернулась главная битва.

– Саме на цьому місці, між Богом і Дияволом, – показывает краевед. – Бог врешті скинув Диявола у прірву. 

Цей валун внаслідок битви розколовся на дві частини. Більша – Божий камінь, тому що добра на світі більше. Менша – камінь Диявольський.

Лісники зробили драбину, щоб наверх можна піднятися. Там, за легендою, залишився слід Бога.

 
Неоязычники приезжают в Каменное село, чтобы поклониться духам и божествам

Значимости истории добавляет очередной аттракцион, который предлагают туристам: пролезть еще по одному ущелью. Но тут клаустрофобам уж точно нужно крепко задуматься.

– Щоб повністю очиститися від всіх гріхів, омолодитися, треба пройти через оце чистилище, – произносит Юрий настораживающее слово. – Це як дві мембрани. Це – Божий камінь. Це – Диявольський. Плюс і мінус. Добро і зло.

 
Байки для туристов придумывают на основе легенд, услышанных от старожилов соседних сел

Пройти вертикально весь этот разлом сможет только настоящий хоббит. В конце чистилища придется нагибаться, а в конце становиться на карачки – путь к свету в конце туннеля тернист и опасен.

– Це не кожний може зробити, – делает полезное и своевременное замечание гид. – Я людям говорив: "Боятися не треба, за статистикою застрягає тільки одна людина з групи". Але коли такі випадки трапилися в мене і моїх колег, ми вже обережніше ставимося до цього.

Ніяким штучним чином витягнути, виштовхнути не вдається. Треба, щоб людина не втрачала самообладання, не панікувала, слухала наші інструкції. 

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Нажива на живице

Находясь в Каменном селе, легко поверить в неслучайность мироздания. Гид Юрий Халимончук постоянно указывает на нерукотворные детали, из которых в этом давнем и дивном лесу складывается отдельный мир, в котором все переплетено и взаимосвязано. Нарушить эту гармонию способен только человек.

– На дубах утворюються такі шишечки, – поднимает с земли Юрий маленькие круглые шарики. – Це – галли. От ми один для наукової мети, для пізнання розкриємо.

Краевед виновато надавливает пальцем на скорлупу, из которой пузырится хтоническая жидкость.

– Бачите? Комаха в лялечку перетворюється, щоб там перезимувати. Тут є тепло, поживні речовини. 

Наші предки збирали галли, сушили, перетирали, змішували з водою і виготовляли чорнила.

Чтобы понять, как просто уничтожить живое, хватает и показанного Халимончуком дидактического экперимента. Но гид напоследок приводит еще несколько наглядных, антропогенных, как он их сам называет, примеров.

– Трапився величезний акт вандалізму, – рассказывает он. – В цьому році приїхали з Коростеня наші горе-сусіди. Обдерли з валунів більше ста ящиків моху для ландшафтного дизайну.

Здерти мох можна дуже швидко. Але для того, щоб все повернулося, треба добрих десять років.

 
Главная миссия Юрия Халимончука – научить людей ценить природу

– Це так звана "піч", місце, де виготовляли деревне вугілля ще років 150-200 тому, – продолжает показывать Юрий следы человека. – Без деревного вугілля не було б заліза. Уявіть скільки років тривав процес, якщо з’явився такий пагорб! 

Дерева потрібні були для виготовлення скла, заліза. Йшли на дрова, були будівельним матеріалом. Тому на Поліссі букові ліси зникли людина знищила.

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Деревья отдали многое, ничего не получив взамен. 

Юрий Халимончук останавливается у ствола сосны с геометрически правильными засечками, на которые мало кто обращает внимание. Их оставили вздымщики, представители давней профессии, которых можно было тут встретить еще два-три десятилетия назад. 

 
Следы исчезнувшей в этих краях профессии многие не замечают

– Спеціальними інструментами робили так звану "підсочку". Зрізали кору, залишали насічки під певним кутом. Обробляли хімікатом, щоб сосні боліло, щоб витягувало її кров – живицю, яка стікала у спеціальні ємності.

Потім живицю везли в Коростень на завод, де виготовляли каніфоль, лаки, фарби, скіпідар та інше, – объясняет гид.

После рассказов Юрия символичным и удивительным выглядит тот факт, что янтарь, которым богаты окрестные недра – это та же живица, затвердевшая кровь древнейших хвойных.

 
Камень и живые организмы переплелись в одно целое

Формулировку, к которой прибегает Халимончук, говоря об одной из главных целей паломничества в Каменное село, одобрила бы и Грета Тунберг, и гуру йога-студий, и экосексуал Иван Дорн: "Ваші вібрації душі і тіла входять у рівновагу з потужними вібраціями цього місця, природи і планети загалом".

Кажущиеся пафосными эти слова становятся не такими уж и патетичными на обратном пути в Олевск, когда авто ползет через лес, в котором скрываются янтарные прииски. 

Местами работает тяжелая техника. Прокладывает путь к живице и наживе тех, кто продолжает добывать янтарь, ударив по рукам с властью.

В этот самый момент вспоминаются контуры Божьего камня, затмившего размерами Дьявольский. 

Остается верить, что древние сказители, сохранившие легенды о Каменном селе, не ошиблись в пропорциях: добра в мире больше, чем зла. И чувства меры, чем алчности, тоже.

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП

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Євген Руденко – журналіст УП
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Темы: УкраинаЖитомирская область
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