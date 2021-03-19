"Они думают, вернется СССР – и у них хрен стоять будет". Как пенсионер из Одессы борется c мифами россиян в Youtube

Что произойдет, если сегодня два незнакомца, украинец и русский, встретятся случайно и начнут говорить друг с другом? Беседовать о погоде и отвлеченных вещах не получится. А разговоры о политике и истории быстро превратятся в настоящее поле брани.

Военный пенсионер Игорь Кириленко общается с россиянами в чат-рулетке – на сайте, где в режиме онлайн рандомно предлагают собеседников из разных стран.

Одессит записывает видео этих случайных встреч и выкладывает их в YouTube. На словесный крючок полковника в отставке попадаются и граждане Украины, оставшиеся на оккупированных территориях и с радостью принявшие "русский мир".

Военный инженер Игорь Кириленко половину своей жизни провел в Средней Азии – Узбекистане, Кыргызстане и Туркменистане. Отдав 25 лет армии, занимая руководящие должности, на пенсию офицер ушел без ностальгии по СССР.

В 90-е занялся бизнесом, в 2010-м баллотировался в мэры Одессы.

Оккупация Крыма и война на Донбассе, как и для многих русскоязычных украинцев, стали для Игоря Кириленко ножом в спину. В 2018-м он занялся блогерством, чтобы бороться с кремлевской пропагандой. Записал 1 500 роликов, набравших суммарно миллионы просмотров.

Словесные баталии Кириленко с россиянами о политике, истории, Степане Бандере, НАТО – как темная бездна, в которой не видно дна и в которую слабонервным лучше не заглядывать.

Каким был путь от советского офицера до украинского патриота и блогера? Каковы основные мифы россиян об Украине? Что делают спецслужбы в чат-рулетке? И почему россияне приравняли Зеленского к Порошенко? Обо всем этом рассказывает автор канала "Одесская хунта".

Дом

Я родился в Кривом Озере Николаевской области в 1959 году, провел два дня в роддоме и вернулся в Одессу. Появился на свет, когда мама, студентка мединститута, была на летней практике.

Мои предки были со Слободки. Когда мне говорят, что Одессу основала Екатерина и городу 227 лет, я отвечаю, что нашему дому 300 (улыбается). Он до сих пор стоит, врос в землю на углу Слободской и Бадаева (сейчас Петра Ивахненко – УП). Скажем так: "культурный слой" добрался до окон первого этажа.

Этот дом принадлежал нашей семье, его перестраивали. Мой отец семилетним ребенком собирал квартплату. Раньше там была каретная мастерская, с кузней.

Игорь Кириленко: "Прадед делал ландо, тележки. После революции кареты уже не нужны были, и он перестроил дом в многоквартирный"

Мой дед награжден Орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги". Получил звание "Заслуженного строителя". Как-то его вызвали в Ленинский райком партии на Пересыпи: "Николай Григорьевич, вы что – владеете двухэтажным домом? А не хотите владеть землянкой на Дальнем Востоке?".

На следующий день дед взял документы, пошел отдавать дом государству. Осталась одна квартира, где меня сделали, извиняюсь за тонкие подробности (смеется). И еще две квартиры – у его братьев. Но жилье уже было государственным.

Помню, на кухне взрослые плакали, когда мамин отец рассказывал папиному, как в Голодомор, в зиму 32-33 годов, его три дочери умерли. Тогда я был маленьким и не понимал: "Че они плачут?".

Я был антисоветчиком, но стал им не сразу. В восьмом классе еще был коммунистом в душе. Считал, что наша советская родина – лучше всех. А если американца увидишь, тут же его надо застрелить (смеется).

В комсомол я вступил, когда учился в школе в городе Навои в Узбекистане, в 1975-м. До этого мы жили в Киргизской ССР, в городе Ош. Туда по распределению попала мама, врач-педиатр. Там я пошел в первый класс, в школу №98.

Помню, как ездил сам на уроки 12 остановок на автобусе! А все потому, что маме сказали: там хорошая учительница, Зоя Ивановна. Я ее до сих пор не уважаю. Что не так – сразу била линейкой! Всех колотила в классе.

"Дружба" народов

В 70-х родители вернулись в Одессу, в дедовскую квартиру на Слободке. Я закончил политехническую школу №116. Работал слесарем на гарнизонной станции техобслуживания автомобилей, а потом поехал учиться в Ленинград.

Хотел попасть на строительный факультет военного института имени Можайского (мне понравилось название), но бараны в военкомате на Пересыпи перепутали и отправили в строительное училище.

Как оказалось потом, я оказался в правильном месте, оно было одним из лучших среди таких учебных заведений в СССР. В 1982 году я выпустился в звании лейтенант-инженера. По распределению отправился из Ленинграда в Туркестанский военный округ.

"Развал Союза я встречал в Туркменской ССР в должности начальника КЭЧ – квартирно-эксплуатационной части. Я ее создал с нуля в городе Теджен, когда мне был 31 год"

Разговоры о "дружбе народов" в СССР – вранье. Азербайджанцы дрались с армянами, киргизы – с русскими. Русские дрались с грузинами, абхазами. Стенка на стенку. Для нас, офицеров, главной задачей было, чтобы землячества не передрались между собой.

После 12 июня 1990 года, когда РСФСР приняла "декларацию о суверенитете", начались обострения. Туркмены запретили компартию. Назвали ее "демократической" и начали продавать партийные билеты по 8 тысяч рублей (смеется). Местные, которые хотели быть начальниками, их покупали.

Туркмены запрещали своим продавать нашим женам еду. Даже пучок лука мы не могли купить. Перекрывали воду, электроэнергию для военного городка.

Наш гарнизон поставил Сапармурату Ниязову ультиматум, выдвинули ряд требований. Этот ультиматум в письменном виде я ему лично возил как представитель гарнизона. Был тогда майором, но наглость моя не имела никаких границ. От слова "совсем"!

В 90-х, когда вернулся в Одессу, несколько лет работал главным инженером Одесской Квартирно-эксплуатационной части, потом ее начальником, а потом и.о. начальника Квартирно-эксплуатационного управления. Отдав 25 лет службе, ушел на пенсию и стал бизнесменом, занимался строительством.

Враг

Блогером я стал совершенно случайно. Увидел в YouTube ролики Андрея Полтавы, Андрея Луганского (популярные участники чат-рулетки – УП). Сижу, смотрю и злюсь: "Елки-палки! Оба плавают в военной тематике". Хотел их найти, чтобы проинструктировать. Но не знал, как с ними связаться. Решил сам попробовать. Вызвал домой компьютерщика, он показал, как это работает.

Первое видео выложил в YouTube 11 ноября 2018 года. До того полгода просто записывал разговоры с россиянами, тренировался: подбирал риторику, подгонял свои знания по истории. И вот открываю блог, а под первым же видео Луганский пишет: "Это новое слово в нашем деле. Желаю успехов!".

Тот первый ролик набрал 100 тысяч просмотров. Там был один военный РФ, подполковник-морячок. Я ему сказал: "Не дай бог, сунетесь на нас открытой войной, три-четыре Чернобыля мы вам устроим! Причем на вашей территории. Тебе рассказать, что может сделать диверсионная группа на АЭС?".

И пошло-поехало потихоньку.

Сейчас в чат-рулетке меня многие знают. Один азербайджанский блогер провел опрос зрителей из РФ. Оказалось, что меня больше всего ненавидят. Я для них – враг, Почему? Потому что показываю, что они из себя представляют на самом деле.

"Украинцам я показываю, что происходит "за поребриком"

Если говорить о собирательном образе россиян, с которыми приходится общаться, то он зависит от возраста. Почти 100% совсем молодых – против российско-украинской войны. Они прекрасно понимают, что на Донбассе есть войска РФ. Понимают, что они виноваты, но сделать ничего не могут.

Если говорить о среднем возрасте, то 30% всё знают, но боятся что-то делать и попасть в тюрьму. Остальные 70% говорят: "Да, мы отжали Крым. И чо?".

Среди людей моего возраста действия Кремля осуждают буквально единицы. Остальные говорят: "Мы вас дожмем, додавим! Вернем Советский союз". Они до сих пор думают: вернется СССР – и у них хрен стоять будет и сиськи вот так торчать! Они о молодости мечтают. О том, что им отнимут минус 40-50 лет и вторая жизнь начнется.

Мифы

Один из главных мифов, с которым сталкиваюсь, общаясь с гражданами РФ: государство Украина прекратила свое существование в 2014 году (смеется). Вот убежал Янукович и всё – нет государства, нет Конституции! Переворот!

Я говорю: "Ну, хорошо. Когда у вас танки шмаляли по Белому дому в 1993-м, ваше государство тоже перестало существовать?".

Или вот еще один миф: "Украины никогда не было! Ее Ленин придумал". Придурки! Даже в Российской империи в 1824 году в Харькове издавали "Украинский журнал". Хотя его потом, конечно, быстро прикрыли. Как и "Украинский вестник" до того.

А бандеровцы? Они для россиян – самые главные враги советской власти и все они, конечно же, работали в гестапо. И в РФ все равно, что, по немецким данным, в Вермахте служили около двух миллионов русских, и это без учета полицейских. А "от Украины" там была только дивизия "Галичина", через которую со всеми ротациями прошло около 44 000 человек.

В сознании россиян Бандера – чуть ли не организатор гестапо.

"Советую россиянам изучить биографию Бандеры: за что его немцы арестовали и когда, почему его выпустили"

Мне многие говорят, что Бандера так замечательно сидел в Целленбау, что он там сына зачал (смеется). Да, Бандера был одним из самых ценных пленников. Действительно, ему давали два свидания с женой. Но его сын родился 16 мая 1946 года. Достаточно отнять 9 месяцев, и станет понятно, что до его зачатия немцы капитулировали, а Бандеру выпустили на свободу.

Крючок

Оккупация Крыма для меня стала абсолютным ударом, полнейшей неожиданностью, дуростью, бредом. Пока там готовили "референдум", я забрал дочь – у нее были дом и швейная фабрика на полуострове. Вывез оборудование. Стало понятно, что это – оккупация. Как же я был зол!

Когда сейчас говорю россиянам, что "наш Крым находится на спецзадании", то троллинг здесь до определенной степени. Считайте это моей конспирологической версией, моими догадками, ни на чем не основанными. Думаю, Турчинов получил от американцев указание не дергаться. Ему сказали: "Крым обязательно вернется, но позже".

Американцам нужно было, чтобы россияне заглотили крючок. А Крым был наживкой. Крым – повод, который позволит раздробить на куски этот осколок недоимперии. Потихоньку она рассосется, а ядерное оружие уничтожат за деньги США.

Я привожу россиянам пример обезьяны, которую ловят при помощи кувшина с узким горлом и бананом внутри. Обезьяна туда лапу засовывает, хватает банан, а вытащить не может, потому что не отпускает. Так и у россиян не хватает мозгов отпустить Крым.

"С РФ запросто может произойти то, что было с СССР или с Российской империей в 1917 году. Если повезет, то будет как в 1991-м. Если нет – как в 1917-м"

Сегодня общество в России не способно изменить ситуацию. Нет критической массы, нет революционной ситуации. Телевизор побеждает холодильник. Даже если Путин отречется от престола в пользу Шойгу, Иванова или кого-то еще, это ничего не изменит.

Совсем молодым россиянам я рассказываю про историю, как преподаватель или как дедушка внукам. Они говорят: "Нифига себе! Мы за 10 лет уроков в школе узнали меньше, чем в разговоре с вами за десять минут". Я многое не выкладываю в YouTube, чтобы не подставлять их. Чтобы там, в России, в школе, в университете, не было у них проблем.

Украинобот

Россияне до сих пор ненавидят Порошенко. "Порох" же из самолета не вылезал, санкции им организовывал. Когда он проиграл выборы, россияне радовались: "Вот пришел Зеленский и сейчас нам сдастся!". А потом уже начали Зеленского с Порошенко сравнивать.

Честно говоря, премьер-министры при Зеленском очень слабые. Гройсман на их фоне – профессор академии. Считаю, что и Зеленский, как президент, – тоже очень слаб. Молодой, неопытный человек, который только учится, учится и учится.

Убрали три канала, а Медведчука почему не арестовали? Почему ОПЗЖ не запретили? Сделать это – тьфу! Имущество российских бизнесменов национализировано? Нет! Они скупают и уничтожают, останавливают заводы. Думаете, просто так? Россия выделяет деньги под это дело.

Какая проблема национализировать имущество РФ в Украине? Я бы это сделал быстро! Да, Кремль может забрать объекты украинского бизнеса там, но мы можем компенсировать это объектами, которые национализируем на нашей территории.

К сожалению, нас сейчас выручит только Пиночет. Я знаю только одного такого Пиночета – это я (улыбается).

"У нас все-таки война, поэтому демократия должна быть немного урезана, если она вредит национальным интересам государства"

Я – не порохобот, это точно (смеется). Я – украинобот. Для меня нет разницы, какая фамилия у президента: Зеленский, Порошенко или Петренко. Но, безусловно, если фамилия Бойко или Медведчук, то мне понятно, что это – предатели Украины. И если кто-то из них станет президентом, то я сразу поднимусь на дыбы, соберу столько народу, сколько смогу.

В 2014-м в "Одноклассниках" я спорил с одной дамой, с которой мы знакомы еще по ленинградскому училищу. Написал ей: "Если на Одессу нападет РФ, то за три дня соберу роту старших офицеров, и мы пойдем в окопы".

Каким-то образом эту мою фразу распространили по "Одноклассникам", потом в "ВКонтакте". У меня телефон был красным неделю. Звонили люди, просили записывать их данные. В тетрадке с того года около 400 фамилий. И все это – офицеры Одесского военного округа.

По сравнению с 2014 годом обстановка в Одессе сильно поменялась. Раньше ходили с российскими флагами, кричали "Россия!Россия! Россия!". Сейчас до многих дошло, от какой беды они спаслись.

Если б была "Одесская народная республика" и "Бессарабская народная республика", как планировал Путин, получилась бы та же беда, что в Донецке и Луганске. Хотя остаются и те, кто этого не понимает. Особенно пожилые.

Охота

Когда я общаюсь с россиянами, эмоции бывают разные. Но, учитывая мой огромный опыт на руководящих должностях, я не злюсь. У меня среди подчиненных много было дураков. Нервная система натренирована достаточно, сплю хорошо – глаза закрыл, раз-два-три и уже уснул.

К ругательствам в свой адрес отношусь так: "Что-то там про меня говорит мой враг. И хрен с ним – пускай говорит!".

У меня спрашивают: "За что же вы так ненавидите русских?". При чем тут русские?! У нас в ВСУ половина русских (смеется). Речь идет о россиянах, которые оккупировали Крым, пришли на Донбасс. О гражданах РФ. Они там в русские кого только не позаписывали: и карелов, и удмуртов, и бурятов, и всех-всех-всех.

Один раз я довел одного до того (смеется), что он снял штаны и показал в камеру задницу. Это – уникальный случай. Такое было только у двух блогеров вроде бы – у Андрея Полтавы и у меня. Ох, и насмешил меня этот человек!

"Есть в чат-рулетке целый ряд российских блогеров, которые на ходу придумывают разные небылицы про меня. Сплетни разносят недоброжелатели и дураки, а верят в них идиоты"

В российской блогосфере есть и наши граждане, которые предали Украину и теперь работают на врага.

Я храню несколько неопубликованных роликов с предупреждением: в чат-рулетке трутся эфэсбэшники, которые охотятся именно на меня. Главная их задача – дискредитация. Несколько раз были такие. Видно, что – умные пацаны. Но их попытки прикинуться простачками я замечаю, и быстро спускаю их с пьедестала.

Миссия

В чат-рулетке я не каждый день. За один раз записываю пять-шесть роликов, в течение нескольких часов. Потом мы их по очереди выкладываем. Есть помощник Роман, который занимается технической работой. Здорово, что меня с ним свела судьба. Он – большой молодец.

Я обычно общаюсь с россиянами вечером и ночью. В выходные – тоже.

Есть небольшая монетизация на YouTube за счет рекламы. Деньги не большие. Меня обвиняют: "Вот ты деньги получаешь!". Да, получаю и не парюсь. Я привык, что за любой труд платят. Я же не ворую.

Я уже записал около 1 500 роликов. Самый просматриваемый набрал 500 000. YouTube как-то заторбил мой канал. Пришлось выкладывать старый материал на новый. Наши враги такое вытворяют, просто закидывают жалобами! Из-за них украинских блогеров гасят.

Эфэсбэшников у меня в чат-рулетке было сколько хочешь. Конторских я мгновенно распознаю: по интонациям, постановке речи, поведению перед камерой. У офицера речь специфическая. Меня, как офицера, тоже можно вычислить. Мгновенно!

"Не пойму, почему в СБУ до сих пор не сообразили, что чат-рулетка – тоже оружие?!"

Наших спецслужб в чат-рулетке, к сожалению, нет. От слова "совсем"! Нашим на это на-пле-вать! У меня только одно объяснение: спецслужбы Украины находятся в периоде становления и до них еще до конца не дошло, что война идет и в информполе тоже, в том числе в YouTube.

То, что я делаю, – не развлечение. Я воспринимаю это как серьезную миссию. Пока на Донбассе идет позиционная война, я совершенно сознательно включился в войну информационную.

Я прекрасно понимаю, что мне могут намазать дверь "новичком", на снайпера могу нарваться, на как-будто бы хулигана с ножом. Все может быть. Но запугать меня невозможно.

Евгений Руденко, УП