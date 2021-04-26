Чернобыльская трагедия: никогда больше

Герман Галущенко, вице-президент ГП "НАЭК "Энергоатом"

26 апреля мир отмечает 35-тую годовщину аварии на Чернобыльской АЭС – одной из страшнейших техногенных катастроф в истории человечества. Украина помнит.

У многих эта рана не зажила до сих пор, и потому неудивительно, что некоторые относятся к атомной энергетике с предубеждением и опаской.

Конечно, аварии такого масштаба не просто подрывают доверие людей к мирному атому, а и создают своеобразную фобию, активно подпитываемую фейковыми сообщениями, слухами и запугиваниями.

Тем временем в мире продолжается борьба с изменениями климата – все больше государств понимают, что выбросы СО2 в окружающую среду нужно сокращать уже сейчас, иначе в будущем не избежать климатического коллапса.

Потому на международных конференциях, на заседаниях парламентов и правительств все чаще звучит словосочетание "ядерный ренессанс". Украина имеет все ресурсы и огромный потенциал, чтобы со своей мощной атомной генерацией быть на переодовой этой борьбы, даже несмотря на незажившую рану 35-летней давности.

Обществу важно понять: повторение подобной трагедии в Украине невозможно.

Призрак "второго Чернобыля" – это не больше чем страшилка, фейк, используемые мнимыми экспертами, которые преследуют конкретные цели в информационной войне против атомной генерации. Какие предохранители гарантируют наивысший уровень ядерной безопасности отечественных АЭС – попробую объяснить ниже.

Предохранитель 1: безопасность – превыше всего

Принципиальное отличие объектов атомной энергетики от объектов других отраслей заключается в абсолютном приоритете ядерной и радиационной безопасности над всем остальным, даже над эффективностью. В деятельности Энергоатома вопрос безопасности является приоритетным над экономическими, техническими, научными и другими целями.

Согласно Конвенции о ядерной безопасности от 20 сентября 1994 года и требованиям законодательства Украины, безопасность ядерных установок и сохранение жизни и здоровья людей – самая важная задача Компании.

Поэтому финансирование и реализация мероприятий для соблюдения и постоянного совершенствования безопасности работы ядерных установок осуществляются в первую очередь, несмотря на любые факторы влияния, экономическую и политическую ситуацию в стране.

Высокая наукоемкость атомной отрасли, огромные объемы научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских работ, которые осуществляются для соблюдения необходимого уровня ядерной и радиационной безопасности, гарантируют ее качество.

Компания в полной мере осознает свою ответственность перед обществом за сохранение жизни и здоровья персонала и населения, защиту природной окружающей среды от радиационного влияния ядерных установок на всех этапах их жизненного цикла, а также защиту объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами.

Предохранитель 2: культура безопасности

Главным уроком Чернобыльской, и после Фукусимской, аварий для атомщиков всего мира стала необходимость свести к минимуму так называемый человеческий фактор. Так возникла и начала формироваться культура безопасности.

Соответствие всех производственных процессов на атомных станциях самым высоким мировым стандартам безопасности – это не формальная декларация, а реальная цель Энергоатома.

Компания прикладывает максимальные усилия для формирования сильной культуры безопасности во всех подразделениях, основываясь на технической грамотности и профессионализме сотрудников.

В отличие от событий технического характера, которые всегда можно спрогнозировать и проанализировать, ошибки персонала можно избежать, только если каждый работник атомной станции четко осознает свою личную ответственность за безопасную работу энергоблоков.

Критически важным для поддержания и развития культуры безопасности является внутренняя убежденность каждого сотрудника в необходимости придерживаться установленных норм и правил.

Человеческий фактор минимизируется среди прочего и суровой дисциплиной.

Поэтому в НАЭК "Энергоатом" на всех уровнях управленческой вертикали требуют жесткого соблюдения требований безопасности, сформированных с учетом лучшего мирового опыта, а также рекомендаций Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) и МАГАТЭ.

Задача Компании заключается в том, чтобы предусмотреть и предупредить вероятные инциденты еще в момент принятия технических решений.

Такой подход имеет ощутимые результаты: уровни выбросов и сбросов радиоактивных веществ не превышают 0,1% от предельно допустимых, облучение персонала не превышает 5% лимита годовой дозы.

Показательным является и тот факт, что в течение 25 лет со дня основания Энергоатома на действующих АЭС Украины не случилось ни одной аварии или существенного инцидента.

По восьмибальной Международной шкале ядерных и радиологических событий – INES (International Nuclear Event Scale) ни одна наша атомная электростанция не выходила за уровень 1.

Собственно, и сама Шкала INES, которая теперь считается универсальным инструментом, возникла после и в результате Чернобыля. Ведь после аварии на ЧАЭС в мире осознали, что нужен простой и понятный инструмент измерения радиационных рисков и информирования о них.

Следовательно, разработанная в 1988 году, эта шкала классифицирует ядерные события по восьми уровням, где 0 – это "событие ниже шкалы", а 7-й уровень имели лишь два трагических события – аварии на ЧАЭС (1986) и Фукусиме (2011).

Предохранитель 3: контайнмент или гермооболочка

Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), основными причинами аварии на ЧАЭС были: недостатки конструкции реактора; низкое качество регламента эксплуатации в части безопасности; неэффективность надзора за безопасностью в ядерной энергетике и ошибки персонала.

Сейчас на украинских АЭС нет ни одного реактора "чернобыльского" типа. Если на ЧАЭС эксплуатировались графито-водные бескорпусные реакторы РБМК (реактор большой мощности канальный), то теперь все 15 действующих энергоблоков отечественных АЭС эксплуатируют водо-водяные реакторы ВВЭР: 13 мощностью 1000 МВт и 2 – мощностью 440 МВт.

Корпус реактора ВВЭР изготовлен из специальных высокопрочных сталей, которые выдерживают чрезвычайное давление и высокую температуру, а также хорошо сдерживают радиоактивное излучение.

Активная зона всех ядерных процессов замкнута в защищенном корпусе. Кроме того, ядерный реактор и прилегающее к нему оборудование размещены внутри контайнмента – герметической железобетонной оболочки.

Это – конструкция из толстого слоя предварительно напряженного бетона с толстыми стальными троссами и герметической стальной облицовкой внутри.

Массивное сооружение цилиндрической формы с полусферическим куполом высотой около 60 метров и объемом приблизительно 70 тысяч кубометров устойчиво к образованию трещин и динамическим нагрузкам, а также более долговременно, чем обычные бетонные конструкции.

Контайнмент одного из энергоблоков Запорожской АЭС во время его строительства

Предназначение контайнмента – в случае аварии полностью задержать радиоактивные вещества, которые вышли из первого контура реактора, и предотвратить их попадание в окружающую среду.

Это – главная функция так называемой пассивной системы безопасности ядерных реакторов. Кроме того, гермооболочка поглощает радиоактивное излучение от реактора и элементов первого контура.

Предохранитель 4: постфукусимские мероприятия

После аварии на АЭС Фукусима-1, которая произошла вследствие землетрясения и цунами в марте 2011 года, мировое атомное сообщество внедрило комплекс новых, более жестких и совершенных правил эксплуатации атомных станций.

Под эгидой Западноевропейской ассоциации органов регулирования ядерной безопасности (WENRA), при участии в том числе украинских специалистов, были разработаны технические условия проведения "стресс-тестов" для целевой переоценки уровня безопасности атомных станций.

Сейчас так называемые постфукусимские мероприятия реализуют операторы АЭС по всему миру. В Украине выводы из аварии на АЭС Фукусима-Даичи учли и включили в Комплексную (сводную) программу повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций Украины (КСПБ), утвержденную правительством в декабре 2011 года.

Кстати, "стресс-тесты" показали, что последовательность событий, приведшая к аварии на Фукусиме, невозможна для любой атомной станции Украины.

Но несмотря на это, постфукусимские мероприятия, внедряемые на отечественных АЭС, предусматривают:

обеспечение стойкости к влиянию землетрясения силой минимум 7 баллов по шкале MSK-64;

обеспечение работоспособности важного для безопасности оборудования в "жестких" условиях окружающей среды;

внедрение систем принудительного аварийного фильтрованного сброса давления парогазовой смеси из-под купола герметического ограждения;

обеспечение аварийной подпитки парогенераторов и бассейнов выдержки топлива в условиях долгосрочного полного обесточивания АЭС и/или потери конечного поглотителя тепла – с помощью мобильных дизель-генераторов и мобильных насосных станций;

внедрение руководств по управлению запроектными авариями (вызванными исходными событиями, которые не учитываются для проектных аварий).

Оборудование, установленное в рамках выполнения КСПБ на Хмельницкой АЭС

В целом авария на Фукусиме дала толчок к формированию новой философии безопасности и пересмотру подходов к государственному регулированию ядерной и радиационной безопасности во всех странах мира, которые эксплуатируют атомные электростанции.

Переоценка методов обеспечения безопасности АЭС во время внешних экстремальных природных событий – новый вызов для мировой атомной генерации.

Предохранитель 5: сотрудничество с МАГАТЭ

Наука и инженерная мысль не стоят в этом процессе в стороне – они помогают атомщикам максимально автоматизировать обслуживание атомных станций.

Сегодня львиную долю стоимости реактора нового поколения составляют затраты на усовершенствованные системы безопасности.

Энергоатом как оператор украинских АЭС с самого начала своего существования работает над повышением уровня эксплуатационной безопасности ядерных энергоблоков в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ.

Штаб-квартира МАГАТЭ, Вена, Австрия

К примеру, в 2010 году завершился уникальный проект Еврокомиссии, МАГАТЭ и Украины по оценке безопасности всех 15 энергоблоков украинских АЭС. К этой работе привлекли отечественных специалистов и международных экспертов.

В течение года на украинских АЭС провели 14 международных экспертных миссий. Они подтвердили полное соответствие украинских энергоблоков требованиям международных стандартов ядерной безопасности.

Один из аспектов сотрудничества Энергоатома с МАГАТЭ – регулярная работа экспертных миссий Агентства на украинских АЭС с целью мониторинга их эксплуатационной безопасности.

Украинские атомщики сотрудничают с экспертами МАГАТЭ и во время работ по продлению срока эксплуатации энерголоков.

Этот процесс предусматривает целый комплекс научно-технических и инжиниринговых мероприятий, большой объем работ по обоснованию и модернизации: установку современного оборудования, внедрение инновационных систем, масштабную реконструкцию.

Все это – залог их надежной и безопасной эксплуатации. К тому же, МАГАТЭ активно привлекает украинских атомщиков к разработке методологических документов в сфере использования ядерной энергии, обмену информацией в рамках специализированных баз данных, учебному процессу и другим формам научно-технического сотрудничества.

Агентство рассматривает наше государство как надежного партнера с мощным научно-техническим потенциалом, владеющего развитым ядерным промышленным циклом и гарантирующего безопасную работу своих атомных станций.

Потому можно с уверенностью сказать: горький урок Чернобыля усвоен. И – никогда больше.

Автор: Герман Галущенко, вице-президент ГП "НАЭК "Энергоатом"