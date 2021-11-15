Я не антивакцинатор, но... Кто и почему противостоит карантинным ограничениям?

Противники щеплень існували в Україні, як і в усьому світі, завжди. Пандемія вивела їхній рух на новий рівень. Коли для одних сертифікати про вакцинацію стали пропуском у "доковідне" життя, для інших вони перетворились на червону ганчірку.

"Якщо ми беремо початок 2020 року, то в нас були виключно російські антивакцинаторські наративи, – розповідає експертка з медіамаркетингу Оксана Мороз, яка досліджує антиковідний рух в Україні. – У другій половині 2020 наші антивакцинатори вже окріпли, почали плодити свій контент".

3 листопада під Верховну Раду прийшли кілька сотень людей – протестувати проти карантинних правил. Ці люди тримали в руках плакати про "геноцид", "примусове щеплення" і "медичні експерименти".

"Українська правда" вирішила придивитись до того, як формуються такі настрої і з кого складаються ці рухи.

Але ідеї незгодних з урядом настільки багатошарові, що простим словом "антивакцинатори" їх можна назвати не завжди. Вони самі переважно гидують цим словом. І стабільно відповідають заповітну фразу: "я не антивакцинатор, але…"

Ми виокремили кілька найбільш очевидних і популярних мотивацій, чому українці не підтримують обмеження, пов’язані з щепленням від Covid-19. І розповідаємо про них на історіях конкретних людей. Різних і незгодних навіть одне з одним.

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Тези героїв, що стосуються медицини, ми попросили прокоментувати анестезіолога Івана Черненка. Він працює в лікарні, що вже більше року приймає хворих на коронавірус.

Іван – очевидно, опонент для противників вакцин. Але у цьому контексті він третя сторона. Адже незгодні висувають претензії до влади, а Черненка не назвеш її адвокатом – він став відомий, зокрема, через сміливі заяви про стан української системи охорони здоров’я.

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Ідеологічні опоненти

Він – колись один із найвідоміших у країні журналістів-розслідувачів, співавтор відомого розслідування про офшори Петра Порошенка. У 2019 році він вирішив полишити професію і балотуватись в президенти, потім став вести блог на телебаченні.

Він говорить про наступ диктатури "під маскою млявих демократів".

Він черпає аргументи для обрамлення своїх переконань з книги Ханни Арендт "Банальність зла. Суд над Айхманом в Єрусалимі" і слів німецького пастора Мартіна Німеллера ("коли нацисти прийшли за комуністами, я залишався безмовним, я не був комуністом…").

"Я прихильник лібертаріанства, – пояснює Дмитро Гнап. – Воно полягає в тому, що особа людини недоторкана, власність людини недоторкана. Виходячи з цього, вакцинація мусить бути добровільною. Якщо ваше тіло вам не належить, то що вам взагалі належить?".

Гнапа і таких як він найважче віднести до "антивакцинаторів". Сам – щепився ФОТО: ГАННА ГРАБАРСЬКА

Державний примус – тобто обмеження для нещеплених – Гнап вважає неефективним. Він знову, як у часи журналістської слави, говорить про корупцію – торгівлю фальшивими Covid-сертифікатами:

"Коли чиновник влазить у стосунки між людьми, виникає корупція, бо люди хочуть обійти чиновницькі заборони".

На цьому фронті протистояння з владою колишній журналіст раптово з’явився після того, як підтримав веганський ресторан "Nebos", що проголосив себе "місцем вільних людей" без перевірок Covid-сертифікатів і масок.

Співвласниця ресторану спершу пішла на контакт з УП, але потім проігнорувала повідомлення. Її, схоже, відштовхнуло пояснення, що матеріал буде про тих, "хто противиться урядовим заходам".

"Є перший закон соціальної фізики: держава завжди розширюється, чиновники завжди прагнуть розширити свої повноваження", – каже Гнап.

Гнап бачитиь один шлях – "зносити" нинішню медичну систему. А замість неї будувати конкурентну страхову ФОТО: ГАННА ГРАБАРСЬКА

Гнапа і таких як він найважче віднести до "антивакцинаторів". Сам – щепився. Він представляє, фактично, інтелектуальну прослойку, із напрацьованим іменем і авторитетом. І називає себе прихильником доказової медицини. Їхні сумніви у вакцині – дуже далекі від міфічних 5G і чіпування. Вони скоріше про спробу аналізувати і робити висновки:

вірус постійно мутує, тому до нього складно підібрати вакцину; на початку розробники обіцяли захист від зараження з ймовірністю 95%, якого немає.

Причиною популярності антивакцинаторських ідей в Україні опонент влади називає старі корупційні скандали, коли МОЗ під керівництвом Раїси Богатирьової купувало препарати у компанії її сина, а немовлята після щеплень помирали.

Гнап бачить один шлях – "зносити" нинішню медичну систему. А замість неї будувати конкурентну страхову.

Поки ж сам Дмитро лишився без авторської програми на "24 каналі", який припинив з ним співпрацю, щойно ведучий почав висловлюватись проти "примусового щеплення".

Лікар Іван Черненко: 1) "Якщо раптом Covid настільки змутує, що перестане реагувати на вакцини, будуть розроблені нові. Але поки що ці вакцини діють на штами, що існують на даний момент". 2) "Коли з'явилися дані досліджень, стало зрозуміло, що від інфікування вакцина захищає не так добре, як нам хотілося б. Але з'явився інший бонус – вакцина більш ніж на 90% захищає від тяжкого перебігу ковіда. Справді, через півроку ефективність вакцин у плані захисту від інфікування знижується. Але захист від тяжкого перебігу залишається".

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Правозахисники

Вона – магістр права, столична адвокатка, маловідома не лише широкій аудиторії, а й серед юристів, але, схоже, амбіційна.

Вона говорить про дискримінацію і приховування правди про безпечність вакцин.

Вона вважає джерелом інформації розповіді людей у соцмережах.

Погрожуючи судами, адвокатка заборонила "Українській правді" називати своє ім’я через відмову погодити з нею матеріал. "Я почула опозиційність у ваших запитаннях".

Але її ім’я – давно не таємниця. Воно є в публічному судовому реєстрі та, зрештою, на її facebook-сторінці. Адвокатку звати Анжелою Василевською.

Цьогоріч адвокатка почала потроху говорити про карантин і вакцинацію. Наприклад, склала поетапний план, як протистояти вимозі поліцейського показати Covid-сертифікат фото: fb Адвокат Анжела Василевська

У докоронавірусні часи Анжела пропонувала допомогу за різними напрямками: від оформлення бізнесу до ДТП-протоколів. Шукала своє місце в громадській діяльності і публічному просторі, вела блог.

Гідне місце для неї знайшлось у новій реальності. Цьогоріч адвокатка почала потроху говорити про карантин і вакцинацію. Наприклад, склала поетапний план, як протистояти вимозі поліцейського показати Covid-сертифікат. А ще взялась за справу, яка розійшлась сторінками ЗМІ ще до початку розгляду в суді.

Директор однієї з київських шкіл Дмитро Ламза, про якого кілька років тому ЗМІ розповідали як про молодого 25-річного керівника-реформатора, пішов судитись з Кабміном. Він вимагає скасувати онлайн-навчання для шкіл з недостатньо вакцинованими педагогами. Його адвокаткою і виступила Анжела.

Анжела Василевська та Дмитро Ламза Джерело: facebook Василевської

Вона нагадує, що у справі лише представляє інтереси іншої людини. Але ідея відгукується у серці:

"Мене як правника чіпає те, що йде явне грубе порушення прав людини. І ми вже говоримо не про правову державу, а державу якусь тоталітарну, поліцейську".

Анжела обурюється, що людей "змушують вакцинуватись" під соціальним, економічним і політичним тиском. А невакцинованих – обмежують у правах.

Ця адвокатка – далеко не єдина у світі юриспруденції, у кого є питання до нових порядків. Серед правників є як стримані аналітики, так і палкі опозиціонери. Наприклад, у Національній асоціації адвокатів уже заявляли, що відмова від вакцинації не може бути причиною для відсторонення працівника.

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Серед лідерів протестів, що пройшли на початку листопада в кількох містах – юрист Олександр Гуміров. Він заперечує небезпечність Covid-19, називає вакцину – "жижею", а дії влади "новим фашизмом". Одну зі сторінок Гумірова вже видалив facebook.

Але антивакцинатором чоловік себе не вважає – каже, що таким його виставляють журналісти, а він лише бореться за правопорядок.

Це популярна позиція серед незгодних з щепленням. Так чи інакше, усі вони акцентують увагу саме на порушенні прав. Навіть якщо при цьому постійно критикують вакцину як таку.

"Ця риторика з’явилась останнім часом, коли збільшилась статистика і казати людям, що ковіду не існує, стало важче, – розповідає експертка з медіамаркетингу Оксана Мороз. – Тренд недовіри до влади, до всіх інституцій – він набагато сильніший і довгостроковіший, ніж те, що зараз стихійно виникло з вакцинацією".

Адвокатка Анжела теж не любить, коли на людей вішають ярлик "антивакцинатори". Але і вона бачить проблему не лише в юридичній площині. Упевнена: від людей приховують інформацію про летальні наслідки внаслідок вакцинування і протипоказання. Особисті історії про страшні ефекти їй переповідають люди:

"Люди у нас освічені, критично мислять. І коли йде фальш, люди противляться цьому."

Лікар Іван Черненко: "Статистика абсолютно відкрита, ви можете спокійно знайти дані про побічні ефекти щодо всіх вакцин, що існують. Щоб припускати, що можуть бути побічні ефекти, мають бути підстави. Наприклад, хтось каже: "вакцина може змінювати ДНК!". Коли ви робите таке припущення, ви повинні описати механізм, як саме вона може змінювати. Це рівносильно, якщо я буду стверджувати, що бензин якимось чином лагодить двигун. І будь-який механік мене спитає: ну ти що, дурню, поясни мені, як це взагалі можливо?".

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Економісти

Вона – народна депутатка "Слуги народу" з освітою лікаря, працювала дизайнером.

Вона вважає, що вакцина – спосіб заробітку для медичних організацій, радить не слухати "паніку і страхи", оскільки ті послаблюють імунітет.

Вона посилається на клятву Гіппократа та медичну заповідь "не нашкодь".

Єлізавета Богуцька вперше стала відомою на широкий загал після окупації Криму – як тамтешня проукраїнська активістка. А за кілька років прославилась палкою підтримкою Міхеїла Саакашвілі і критикою Петра Порошенка.

Так само палко депутатка підходить і до інших своїх переконань. Ще у травні минулого року вона влаштувала в Раді своєрідний "короно"-перформанс: прийшла у в’язаній гачком "масці".

Богуцька: "Я вважаю, що маски – це умовність на обличчі" Фото з Facebook Богуцької

"Я вважаю, що маски – це умовність на обличчі, додатковий плацебо-ефект", – пояснює Богуцька.

Не впевнена повністю вона й в ефективності вакцини, хоча сам вірус не просто не заперечує, а й перехворіла ним:

"Хвороба існує, протікає по-різному, є певна частка важких випадків. Я перехворіла майже рік тому. У мене сформувався природний імунітет".

Представниця президентської партії підтримує Володимира Зеленського багато в чому, крім поголовної вакцинації і "надмірних заходів". З керівництва партії чи Офісу президента зі "слугою" про її ставлення до карантину ніхто навіть не говорив.

Вона уважно слідкує за рішеннями МОЗу, пише депутатські запити і хронологічно пам’ятає історію обмежень для нещеплених. Усе це наводить представницю влади на думку: та сама влада займається політикою більше, ніж охороною здоров’я. А от чия ця політика – для Богуцької ще не до кінця з’ясоване питання:

"Я вважаю, що це зараз не внутрішня справа України. Я гадаю, що це якась міжнародна концепція, концепція ВООЗ, Big Pharma, МВФ, що вони проводять якусь масштабну кампанію.

Нещодавно я прочитала на сайті нашого МОЗу, що зараз, під час чергового спалаху ковіда, найкращий спосіб інвестицій – в охорону здоров'я. Тому поки цей спосіб триматиметься, країни нагинатимуть, щоб вони якнайбільше вакцинувалися".

Богуцька переживає, що все це обернеться "серйозним ударом по репутації влади" – коли люди без заробітків вийдуть протестувати фото: facebook Богуцької

Заробляють, за спостереженнями депутатки, не лише на вакцині, а й на тестах ("подивіться, як у нас розрослися лабораторії") чи масках.

Її думка, звісно, не унікальна. Тема чужого багатства завжди була і лишається однією з найцікавіших і водночас досить простих для розуміння. "Люди просто починають включати математичні розрахунки", – каже сама депутат.

Богуцька переживає, що все це обернеться "серйозним ударом по репутації влади" – коли люди без заробітків вийдуть протестувати. А людям радить жити за принципом: "знайте, що ви одужаєте, якщо захворієте".

Лікар Іван Черненко: "У мене у відділенні вмирали 30-річні здорові пацани та дівчата. Науці не відомі критерії, як визначити, хто має хороший імунітет, а хто поганий. І поки ми їх не визначимо, ми маємо вакцинувати всіх, бо це гра в російську рулетку. Чому потрібно вакцинуватись тим, хто перехворів? Тому що згодом імунітет знижується, і можна знову захворіти. У тих, хто перехворів, ризик важкого перенесення ковіда теж зберігається. Тому що на даний момент немає 100% тесту, який би говорив: у цієї людини сформувалася імунна пам'ять. Тому і рекомендують тим, хто перехворів, теж вакцинуватися".

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"Ковід-реалісти"

Він – очільник громадської організації "Ведичний світ", яка займається популяризацією ведичної культури, і лідер руху "STOP Fake Pandemic". За освітою – кондитер і продюсер.

Він заперечує існування пандемії, вважає це змовою держав і переформатуванням суспільства в цифровиий простір, а вакцинацію – медичним експериментом.

Він читає (принаймні так стверджує) документи, дослідження та публікації на офіційних сайтах міжнародних організацій.

Сергій Мікітен – один із головних представників рухів, які називають "ковід-дисидентськими". Самі ж протестувальники такий термін заперечують і замінюють його на "ковід-реалістів".

Сергій Мікітен заперечує існування пандемії, вважає це змовою держав і переформатуванням суспільства в цифровиий простір, а вакцинацію – медичним експериментом. фото з facebook Сергія Мікітена

Саме ці рухи "в народі" називають просто – "антивакцинаторами". І саме вони найкраще підходять під цей термін. Але і вони категорично відмовляються записувати себе в цю категорію.

Серед інших його однодумців – львів’янин, один із організаторів протеста 3 листопада Остап Стахів. Він має 91,5 тисяч підписників і чиї публікації facebook регулярно маркує як фейк. Стахів розповідає не лише про пандемію, а й про "тарифний геноцид", продаж сільськогосподарської землі і навіть згадував про легендарні "вишки 5G".

"Антивакцинатори моніторять інформаційний простір на виявлення якихось соціальних точок невдоволення. І на ці точки невдовлення накидають свої наративи", – розповідає експертка з медіамаркетингу Оксана Мороз.

На пропозицію УП про розмову Стахів лише відповів, що "захищає права і свободи людини" і не належить до руху проти вакцин. Подальші повідомлення він залишив без відповіді.

Остап Стахів розповідає не лише про пандемію, а й про "тарифний геноцид", продаж сільськогосподарської землі і навіть згадував про легендарні "вишки 5G" фото з facebook Cтахіва

Ще одне організація, яка об’єднує "реалістів" – "Доста-Україна". Вона має "філіали" в областях і вже потрапляла під блокування і від facebook, і від YouTube.

За словами Оксани Мороз, головним джерелом поширення антиковідної інформації наразі є Viber – через відсутність у цьому месенджері інструментів для "бану":

"Там взагалі "стопів" ніяких немає, і вони там добре займаються і залученням нових людей, і координацією, і збором коштів. У Стахова вже більше 100 вайбер-спільнот по всій країні."

Вищезгадана "Доста", наприклад, збирала кошти на реєстрацію власної партії. Стахів – на друк газети.

Тих, хто заперечує пандемію, іноді блокують не лише в інтернеті. За кілька днів після листопадових протестів одна з послідовниць руху STOP Fake Pandemic у Черкасах Олена Фаіст заявила про обшуки. До неї додому прийшла Служби безпеки.

Олена Фаіст фото: facebook

На прохання УП у відомстві відповіли, що поки тривають слідчі дії, коментарів не дають. Але насправді такий випадок – не поодинокий. Просто він перший, про який стало відомо на широкий загал. У судовому реєстрі чимало історій про те, як правоохоронці "викривали" фейки про Covid-19. І тягнуться вони ще з 2020 року.

Зазвичай на таких любителів чуток складають адміністративні протоколи за "поширення неправдивої інформації, що може викликати паніку чи порушення громадського порядку". Фігуранти таких історій – звичайні громадяни без тисяч підписників, але їхні "лайки" та "шери" досліджує СБУ. А суди нерідко відмовляються визнавати порушників винними і закривають справи.

Фабули таких справ – дуже різноманітні, іноді скидаються на протоколи "для статистики". І не завжди вони про класичні фейк-пости.

Наприклад, у сумнозвісних Нових Санжарах минулої весни хотіли покарати жінку за те, що вона "обмовила" адвоката батька своєї дитини – назвала його хворим на коронавірус. Це почули лише двоє людей: медсестра і лікарка, але місцеві правоохоронці вирішили, що це викликало паніку. А у Житомирській області на чоловіка склали протокол за один лише коментар у соцмережі про те, що місцевий голова РДА проводив святкування в кафе під час карантину.

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Рух "ковід-реалістів" підтримують і класичні противники щеплення. Наприклад, організація "Вакцинація: вільний вибір", яка почала формуватись ще в 2018 році, а зараз активно переключилась на тему Covid-19. Її лідери на повідомлення УП також не відповіли.

Традиційні ідеї антивакцинаторства, які існували в країні задовго до пандемії, відійшли на другий план за рухами "дисидентів". Мікітен упевнений не лише в своїй правоті, а й у силі. Вважає, що на його боці 70% населення країни, в тому числі медики, силовики і вчені – "просто публічно про це каже небагато хто".

Він апелює до власних спостережень: "я ходжу без маски, навколо мене немає хворих людей, не бачу хворих людей"; "мої однодумці їздили у "ковідні" відділення та бачили, що вони порожні".

А також до статистики, чи то окремих її частин: "Я бачу, що 68% помирає від серцево-судинних хвороб, і менше 1% помирає від ковіда".

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Послідовник ведизму стверджує, що "штам Covid-19 відсутній у лабораторії". Своїх соратників він переконує, що щеплення – це медичний експеримент. Вони, в свою чергу, несуть цю ідею потім в маси, зокрема, на протестах.

"У нас ще жодна вакцина не пройшла всіх стадій клінічних досліджень. Відповідно всі мають статус "експериментальний медичний препарат". У нас заборонені медичні експерименти – за Нюрнберзьким кодексом, за Конституцією, за багатьма іншими моментами".

Мікітен вважає цей обман – глобальним:

"Ви ж бачите, що всі президенти є членами одного клубу і виконують вказівки когось ще. Бачите, що Путін, Байден, Зеленський роблять однакові заходи".

Лікар Іван Черненко: "Від ковіду вмирають ті самі люди із серцево-судинними захворюваннями, які могли би не померти. Це рівносильно тому, щоб порівнювати смерть від старості та смерть від ДТП. Наукою розшифровано геном вірусу, тому стверджувати, що його не існує – те саме приблизно, як стверджувати, що Земля пласка. Всі вакцини, які зараз допущені до використання, пройшли всі три стадії клінічних досліджень. Більшість вакцин було прийнято до екстреного використання, тобто не було великого масиву даних, але було зрозуміло, що користь перевищує ризики. Це був початок 2021 року. На даному етапі такі вакцини, як Moderna та Pfizer, пройшли всі етапи досліджень і вони затверджені ФДА вже до постійного використання. Це кінцевий продукт. Все людство, звичайно, не вимре. Але ймовірність того, що не вимреш конкретно ти – сумнівна".

Соня Лукашова, УП