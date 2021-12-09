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Празднование, которого "не было". Каких гостей юбилея Ермака скрыл президент?

Михаил ТкачЧетверг, 9 декабря 2021, 04:30
Коллаж: Андрей Калистратенко

Два тижні тому ми опублікували розслідування під назвою "Не час святкувати". 

У ньому йшлося про те, як керівник офісу президента Андрій Єрмак відсвяткував свій  50-річний ювілей разом з президентом Володимиром Зеленським та іншими гостями в державній резиденції в Карпатах. 

Нам вдалося встановити, що голова держави та керівник його Офісу діставалися Синьогори гелікоптером Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

Зазвичай Офіс президента або президент на резонансні розслідування про себе реагують доволі однаково: все спростовують і звинувачують журналістів у публікації неправдивої інформації.  

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Це легко зробити, дочекавшись публікації  і побачивши докази, якими оперують журналісти. І що найважливіше – яких доказів не вистачає. 

Тому того разу ми вирішили опублікувати не всю інформацію, не  всі докази одразу. Оприлюднили лише частину і чекали, поки всі сторони нададуть свої пояснення.

І от зараз, коли і президент Зеленський і Андрій Єрмак сказали достатньо, ми публікуємо другу частину нашого розслідування, що мало суспільний резонанс, обговорювалося у медіа кілька днів та через яке змушені були виправдовуватися і ОП, і голова держави.

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Михайло Ткач, журналіст-розслідувач УП
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З цього матеріалу ви зможете зробити висновки, наскільки слова перших осіб держави відповідають дійсності, у чому саме неправдивими виявилися пояснення, які Офіс президента надав одразу після виходу першого розслідування.

У цій частині ми розкажемо про гостей ювілею Єрмака. Невеликий спойлер – наші запитання про них здалися Офісу президента некоректними, через що вони відмовилися на них відповідати.

Ця історія про те, як президент Зеленський так і не зміг розказати правду своїм виборцям про святкування ювілею Андрія Єрмака у державній резиденції.

Михайло Ткач, УП

Темы: Офис президентаЗеленскийАндрей ЕрмакпразднованияТатаров
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