Празднование, которого "не было". Каких гостей юбилея Ермака скрыл президент?

Два тижні тому ми опублікували розслідування під назвою "Не час святкувати".

У ньому йшлося про те, як керівник офісу президента Андрій Єрмак відсвяткував свій 50-річний ювілей разом з президентом Володимиром Зеленським та іншими гостями в державній резиденції в Карпатах.

Нам вдалося встановити, що голова держави та керівник його Офісу діставалися Синьогори гелікоптером Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазвичай Офіс президента або президент на резонансні розслідування про себе реагують доволі однаково: все спростовують і звинувачують журналістів у публікації неправдивої інформації.

Дивіться також: Не час святкувати. Як керівник ОП Єрмак разом із Зеленським відзначив ювілей на держдачі

Це легко зробити, дочекавшись публікації і побачивши докази, якими оперують журналісти. І що найважливіше – яких доказів не вистачає.

Тому того разу ми вирішили опублікувати не всю інформацію, не всі докази одразу. Оприлюднили лише частину і чекали, поки всі сторони нададуть свої пояснення.

І от зараз, коли і президент Зеленський і Андрій Єрмак сказали достатньо, ми публікуємо другу частину нашого розслідування, що мало суспільний резонанс, обговорювалося у медіа кілька днів та через яке змушені були виправдовуватися і ОП, і голова держави.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Михайло Ткач, журналіст УП Друзі, вступайте до Клубу "Української правди", аби підтримати журналістику, що приводить до змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства Приєднатись

З цього матеріалу ви зможете зробити висновки, наскільки слова перших осіб держави відповідають дійсності, у чому саме неправдивими виявилися пояснення, які Офіс президента надав одразу після виходу першого розслідування.

У цій частині ми розкажемо про гостей ювілею Єрмака. Невеликий спойлер – наші запитання про них здалися Офісу президента некоректними, через що вони відмовилися на них відповідати.

Ця історія про те, як президент Зеленський так і не зміг розказати правду своїм виборцям про святкування ювілею Андрія Єрмака у державній резиденції.

Михайло Ткач, УП