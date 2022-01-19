Зе! Сейшелы. Летал ли президент в отпуск на острова?

Світовий досвід демонструє, що лідери держав та члени їхніх родин, як правило, відпочивають у межах своїх країн та публічно повідомляють своїх громадян про відпустки.

Натомість президент Володимир Зеленський та його офіс завжди розповідають про свої відпустки лише після розголосу у засобах масової інформації.

Так було на початку 2020 року, коли президента Зеленського раптово помітили у Омані.

Останній раз у листопаді минулого року президент з родиною таємно літав до державної резиденції Синьогора, де свій п'ятдесятий ювілей святкував керівник ОП Андрій Єрмак.

Схоже, практику таємних відпусток президент вирішив продовжити і цього року. 4 січня джерела "Української правди" повідомили, що президент Володимир Зеленський разом з керівником свого офісу Андрієм Єрмаком приїхали до гірськолижного курорту Буковель, що у Карпатах.

Голова держави заселився до одного готелю з олігархом Ігорем Коломойським. Номери президента та олігарха розташувались на одному поверсі одного з найдорожчих готелів Буковеля "Редіссон".

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Михайло Ткач, журналіст УП Друзі, вступайте до Клубу "Української правди", аби підтримати журналістику, що приводить до змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства Приєднатись

Коломойський у коментарі УП заявив, що вже залишає готель, а президент одразу після нашої публікації публічно повідомив про короткий зимовий відпочинок.

Наступного дня, після публікації новин з Буковеля, в політичних колах з'являється інформація про те, що президент з родиною начебто полетів відпочивати до однієї з екзотичних країн на березі Індійського океану.

Про це УП також повідомили кілька джерел з різних політичних партій та правоохоронних відомств.

Саме тому "Українська правда" вирішила перевірити, чи літав президент Зеленський на Сейшельські острови? Чому виникла така інформація? Хто насправді літав на Сейшели? І як це намагалися приховати?

Михайло Ткач, УП