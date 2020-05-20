Зеленський про Оман: Я не зобов'язаний про приватну поїздку говорити

Президент Володимир Зеленський заявив, що в січні він з родиною літав в Оман, бо його діти мають право на відпочинок, і що він не вважає за необхідне повідомляти про свої кількаденні приватні поїздки.

Джерело: Зеленський на пресконференції 20 травня у Києві

Пряма мова: "Що за таємна поїздка в Оман? Це була моя приватна поїздка. У мене є сім’я. Жива сім’я, живі діти, які полетіли в Оман просто на відпочинок, вони мали цю можливість і мають всі права на це. В цьому немає ніякого секрету.

В чому тут порівняння (з поїздкою Порошенка на Мальдіви – ред.), в тому що в мене були зустрічі заради України? В тому, що моя сім’я оплатила готель? В тому, що я маю право полетіти не інкогніто, а по квитку, де написано не Петро Інкогніто, а Володимир Зеленський?

І про що ви кажете, що ніхто не знав? Та ніхто не цікавився. Полетіла людина на 2-3 дні. Я не повинен про свою, мені здається, приватну поїдку говорити".

Деталі: За словами Зеленського усе це відбулося після складного грудня, де були і нормандська зустріч, і справа "Газпрому", і домовленості про обмін полоненими.

Крім того, він додав, що не брав президентський літак, бо розумів, що Україна на той час навіть посла не мала в Омані, а сам султан Оману був у складному стані, тож мова про зустрічі на державному рівні тоді не йшла.

Зеленський відзначив, що знав, що може мати в Омані "тільки приватні зустрічі" і тому "як порядна і гідна людина", вирішив, що не буде використовувати державний літак, "навіть щоб полетіти на зустріч з тією людиною, яка сьогодні керує Оманом".

Він додав, що не міг бути на пляжі, але полетів до своєї сім’ї, яка оплатила готель, пробув там, "здається, три ночі, три доби", провів деякі зустрічі і "так швидко, як зміг" повернувся в Україну через збиття літака МАУ в Ірані.

Зеленський вкотре нагадав, що не брав у поїздку до Оману ні свій офіс, ні помічників, ні міністра закордонних справ, але провів дуже важливі зустрічі там.

Пряма мова: "Поводився, як нормальна людина. Я просто не розумів, хто піднімає все це і для чого.

Ну я можу завтра поїхав в Одесу. Якщо це буде моя приватна, то про що (говорити?). Я вам чесно скажу: я ще й в душ ходжу. І сплю. І люблю дітей. І як я їх дуже міцно люблю і дружину свою – це мої, мені так здається, приватні речі".

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