Курорт для сталкеров. Как разваливаются грязевые санатории в Бердянске

В 1929 году авторы справочника"Бердянский Государственный Курорт" звали туристов к Азовскому морю, не жалея слов:

"Ширина Бердянской косы в этом месте достигает всего двух километров, и даже в самые жаркие дни тут не чувствуется зноя под постоянным дуновением морских бризов то с восточного, то с западного берега. Здесь есть ряд соленых озер, великолепный морской пляж, виноградники и сады в огромном изобилии".

В отличие от прошлого века, законы современного маркетинга и пиара требуют лаконизма. В 2012 году местные власти утвердили эмблему и слоган города: "Бердянск – сердце Азова". Таким образом горсовет попытался официально оформить претензии на звание лучшего и главного курорта всего побережья.

Сегодня "сердце Азова" местами похоже на безнадежно больное и требующее трансплантации. Это становится особенно заметно, когда оказываешься у пансионатов "Лазурный" и "Бердянск". Еще в недалеком прошлом они работали круглый год, а теперь превращаются в руины.

На территорию ПрАТ "Приазовкурорт" журналист УП попал случайно – во время подготовки репортажа о том, готов ли Бердянск отражать путинскую агрессию.

Впечатлившись увиденным, мы решили показать читателям, что осталось от популярных "здравниц".

Махно, Бурксер и Кюри

Огромная неохраняемая территория. Минус 10°C. Десять часов утра.

На снегу редкие следы бродячих собак и изредка человеческие – они принадлежат смурным, молчаливым мужчинам, ищущих в разрушенных корпусах то, что еще не успели растащить.

С 70-х годов 20 века санаторий Бердянск начал работать круглогодично

Некоторые корпуса находятся в аварийном состоянии и не охраняются

На территории курорта установлены несколько скульптур и памятников. Ленина декоммунизировали после 2014 года

Зимой 2022 года памятник исцелившемуся больному, радостно ломающему костыль, читается по-новому. Костыль – развалины бальнеогрязевого курорта, пришедшего в негодность. Человек – коллективный образ всех сил и обстоятельств, приведших к разрухе.

Вопреки окружающему унынию, первоначальный замысел этой минималистичной скульптуры преисполнен позитива. Его объясняет цитата на постаменте, принадлежащая Остапу Вишне, который когда-то отдыхал здесь:

"Приїздить людина на милицях, а за півтора місяця лікування, прощаючись із курортом, садить гопака".

Вид из пустых окон Дома культуры на один из лиманов

Столетие бердянский курорт отмечал в 2002 году

Для Алексея Косова заброшенные санатории связаны с детскими воспоминаниями

В звенящий тишине бердянец Алексей Косов рассказывает о местном климате и грязи, насыщенной полезными веществами.

– С научной точки зрения наши лиманы подробно исследовал в первой четверти 20 века одессит Евгений Бурксер. Геохимик и радиолог. Он учился в Сорбонском университете, там познакомился с Марией Кюри.

Позднее по инициативе Бурксера создали Институт радиологии, – говорит Косов.

Мама Алексея работала в одном из санаториев. Сам Леша, будучи ребенком, во время праздников читал здесь, со сцены новомодного тогда Дома культуры, стихотворения.

От Дома культуры, который работал еще несколько лет назад, остался каркас

После заката ПрАт "Приазовкурорт" и передачи его недвижимости Фонду госимущества, здание, которое уже простаивало без дела, за год превратили в руину. Уносили последнее: окна, двери, плитку, линолеум, паркет.

На развалины города Припять очень быстро становятся похожи другие постройки и корпуса пансионатов "Лазурный" и "Бердянск"

Центральный вход в здание выглядит как после бомбежки

Остатки росписи на стене в вестибюле Дома культуры

По лестницам внутри "заброшки" ходить небезопасно

Удивительно, но первая катастрофа случилась с курортом ровно сто лет назад, когда Приазовье стало ареной сражений Нестора Махно с большевиками. Тогда деревянные лечебницы разобрали на дрова и другие нужды смутного времени.

Война повлияла на пансионаты и теперь, в 21 веке. По старой привычки туристы и пациенты из РФ, Беларуси и оккупированной части Донбасса продолжали ездить сюда еще несколько лет после 2014-го. Но в итоге поток прекратился.

Впрочем, главной причиной руины стало не это. В развитие курорта не инвестировали годами. В штопор он свалился, когда после бегства Януковича рухнула стройная система откатов на путевках, оплаченных из госбюджета. Многие остались без потоков. Не смогли выдержать конкуренции более мелких, но современных туристистических структур.

На полу часто встречаются разбросанные кинопленки

Внутри здания гуляют ветер и любители экстрима

Такую картину не удивительно встретить в Припяти, но в курортном Бердянске она выглядит неожиданно

Камбербэтч, коммунизм и капитализм

27 июля 1858 года в Бердянске в семье британского консула родился Генри Арнольд Камбербэтч – прадед звезды "Шерлока" Бенедикта Камбербэтча.

В городе он прожил недолго и вряд ли успел оценить прелести местных лиманов. Но местная знать уже в 19 веке, задолго до туристического бума, поняла целительную силу здешней природы. На косе начали появляться дачи.

От грязелечебницы санатория "Лазурный" осталось только табличка и пустые помещения

Водонапорная башня. До наших дней не сохранилась Фото: "Бердянские ведомости"

Часть пока еще работающей инфраструктуры одной из лечебниц

Официальное начало курорта датируют 1902 годом, когда городская управа построила небольшую деревянную лечебницу на берегу Красного озера. Затем тут открыли ресторанчик, начала развиваться инфраструктура.

Все, что осталось от бювета с лечебной водой

К курорту от Бердянска протянули десятикилометровую железнодорожную ветку, по которой курсировали несколько вагонов.

В течение 1923 года в санатории лечились 345 человек. В 1925 году – 603 больных, в 1928 – 1228. В более поздние, лучшие времена – десятки тысяч в год.

Лечить грязью и рапой тут начали 120 лет назад Фото: "Бердянские ведомости"

В более теплое время года вместо пациентов здесь поселяются бродяги

В комнатах для водных процедур еще остался кафель

Если верить рекламным проспектам, избавляли тут от многих недугов: от заболеваний сердца, гинекологических проблем и изъянов опорно-двигательного аппарата.

Здесь одними из первых применили методику декомпрессии позвоночника под собственным весом тела в специальных бассейнах.

Разрушающийся лечебный корпус санатория "Лазурный"

В справочнике 1929 года приводят цены на услуги. В частности, удалить зуб без анестезии можно было за 1 рубль 50 копеек.

Дешевизна лечения, которая сохранялась в санаториях и после развала СССР, сыграла с ними злую шутку. Коммунизм так и не наступил, а капитализм с его конкурентностью оказался беспощаден к стагнации и отсутствию комфорта.

Комнаты для процедур выглядели не лучшим образом и в годы работы лечебницы Фото: "Бердянские ведомости"

Изображение одного из двух маяков, которые есть в Бердянске

Мозаика на стенах санатория "Лазурный", которая скоро исчезнет

Янукович, разруха и надежда

Пустые коридоры и глазницы окон. Хруст битых стекол под ногами.

Облицованные кафелем помещения для грязевых процедур и бальнеотерапии в санатории "Лазурный" не радовали уютом и в лучшие времена. Сегодня, когда они пустуют, холодом веет вдвойне.

Холл лечебного корпуса пансионата "Лазурный"

Помещения, где раньше лечили людей, сейчас больше похожи на морг

Редкие остатки больничной мебели

Бердянец Игорь Касьянов, глава ГО "Вільна Громада", рассказывает: "Если раньше оно хоть как-то стояло, то буквально за последний год превратилось в Припять".

На курорте Касьянов двадцать лет работал культорганизатором. Тогда, по его выражению, тут "все кипело": дискотеки, концерты, карнавалы.

– Структура у ПрАТ "Приазовкурорт" была огромная, – вспоминает он. – Санатории "Лазурный", "Бердянск", "Азов". Еще "Великий Луг" в Запорожье. Объекты в Кирилловке.

Долго руководил всем этим Пономаренко Владислав Иванович. Потом его отодвинули. Пришли во времена Януковича "донецкие", у нас тогда и прокурор был их, и главный мент. Расставляли своих на самые жирные должности.

От лифтов остались только пустые шахты, в которые можно упасть по неосторожности

Лестничные пролеты давно стоят без перил. Их утащили охотники за металлоломом

На бердянском курорте любили отдыхать советские писатели

Все, что кое-как еще держалось, начало валиться после 2014 года.

– Льготных больных стало меньше. ProZorro появилось. Нужно было честно бороться за пациентов. И вот тут начало накрываться то, что понемногу разграбливали вместо того, чтобы вкладывать в развитие инфраструктуры.

Курорт перестал выдерживать конкуренцию. У него были огромные территории городской земли в аренде, за которую нужно было платить. Они все это не вытягивали, накапливали долги, – поясняет Игорь Касьянов.

Землю через суды начали возвращать городскому совету. Здания после ареста передавали в Фонд госимущества. После началось разграбление.

"Лазурный" во всей своей постапокалиптической красе

Элементы декора в одном из кабинетов

Душевые кабины разрушенной грязелечебницы

Многие объекты курорта уже не восстановить.

– Нашему народу только дай, только махни - и он все растащит, этот поток не остановишь, – отмечает Касьянов. – Вот недавно поймали одного, какого-то мужика, который дверь тянул. Вот на него, наверное, все и повесят, скажут, что это он санатории развалил.

Пластиковые рамы остались на месте. Но стекла выбиты

Кое-где в серых, грязных развалинах остались яркие цвета

Замерзший раствор перманганата калия, которым лечили раны, промывали желудок и полоскали горло

Что будет дальше на месте санаториев, пока неизвестно. Но с каждым днем от них остается все меньше.

Власти Бердянска говорят, что повлиять на процесс не могут, кивая в сторону Фонда госимущества, которому принадлежат руины.

Активисты пытаются добиться того, чтобы тут открыли реабилитационный центр для воинов, прошедших войну на Донбассе.

Спорное утверждение для бывшего руководства санаториев "Бердянск" и "Лазурный"

Уцелевшие зеркала лишь множат окружающую разруху

Пустынный зимний пляж в ожидании летнего сезона и туристов

На фоне инфраструктурной и ментальной разрухи, встречающейся в начале Бердянской косы, надежду продолжают вселять море и местные лиманы. Они пока еще богаты на рапу и грязи, способные исцелять и творить чудеса. Главное не переставать в это верить.

Евгений Руденко, УП