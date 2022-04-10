Дурнев – о россиянах в соцсетях: Я их ненавижу. Презираю. Считаю их отбросами

35-летний уроженец Мариуполя Алексей Дурнев стал известен благодаря своему чувству юмора и умению высмеивать политиков, мажоров и селебритис.

С началом полномасштабного вторжения РФ его шутки превратились в сатиру, за которой читается ненависть России. Сейчас Алексей продолжает записывать видео и собирать при помощи своей аудитории деньги для ЗСУ.

Последние три ролика Алексея Дурнева в YouTube, где он смотрит и комментирует сторис россиян в соцсетях, набрали суммарно почти семь миллионов просмотров. Главный вывод, который можно из них сделать: жителя России волнует все, что угодно, любая мелочь, но не смерти "братьев"-украинцев.

24-ое февраля для Алексея Дурнева, как и для большинства украинцев, стало днем, когда развеялись последние иллюзии относительно россиян. Стало очевидно, что дело не только в Путине, но и в народе, поддержавшем стремление своего вождя уничтожить Украину.

В интервью УП Алексей Дурнев рассказывает об особенностях характера жителей Мариуполя и Приазовья, о переходе на украинский язык, о смехе во время войны и о том, что нужно делать для общей победы.

"Хотелось бы, чтоб Мариуполь попадал в заголовки по другим поводам"

– В интервью Гордону прошлой осенью, рассказывая о своем родном Мариуполе, ты говорил, что давно там не был, что нужно обязательно поехать. Получилось это сделать до 24-го февраля?

– Нет-нет… Нет.

– На момент полномасштабного вторжения РФ кто-то там оставался из родных, друзей?

– Оставалась крестная, тетя, двоюродный брат, дядя… Не со всеми есть связь. С теми, с кем есть связь – выехали в Запорожье.

– Что сейчас чувствуешь, когда слышишь слово "Мариуполь"?

– (Пауза) Печальные мысли. Знаешь, я стараюсь не открывать видео с заголовками "Мариуполь сейчас", "Мариуполь сегодня". Там по предпросмотру понятно, что городу п**дец.

Я понимаю, что ничего с этим прямо сейчас сделать не могу. Понимаю, что там происходит. И это такой что ли метод защиты: как будто стараться не смотреть на все эти ужасы.

Хотелось бы, чтоб Мариуполь по другим поводам попадал в новостные заголовки.

Алексей Дурнев родился в Мариуполе в 1986-ом году. В 2008-ом закончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники все фото: Виктория Овчарук

– Ты узнаёшь на фото и видео разбомбленного города родные места?

– Места, где я прям вырос, слава богу, мне не попадались. Но драмтеатр, который разбомбили – это, конечно, очень родное место. От него я довольно далеко жил, но рядом учился в лицее.

Мы там после уроков проводили очень много времени. Там такое место прикольное, классное, чтобы погулять: сквер, фонтан.

Там всегда молодежи очень много было. Особенно летом. Когда мне родители уже разрешали покинуть территорию двора, то мы там все тусовались. На роликах катались, break dance, короче. Ну, прям, классно! И вот это (разрушенный театр – УП) прям п**дец как больно было видеть.

"Многие поняли, что мы себя не знаем"

– Раньше был такой штамп – "донецкие". Причем всех гребли под одну гребенку, не важно, из Донецка ты, Краматорска, Горловки или Мариуполя.

Я-то знаю, что мариупольские – не донецкие. Расскажи тем, кто не в курсе, какие это люди.

– Жители Мариуполя – моряки и металлурги. И когда я был маленьким, и сейчас многие шли работать либо моряками, либо на завод. Такая вот смесь.

В любом случае это рабочие люди. В принципе, небедно живущие. На заводе, конечно, они меньше зарабатывали, чем в море. Но, тем не менее, это была стабильная работа, стабильный доход.

Мариуполь – город такой, в порядке. Имел все перспективы развиваться и чтобы все было отлично. Да, были проблемы с экологией, но сейчас об этом говорить (пауза) уже, наверное, не стоит.

В Мариуполе большое количество греков (в голосе появляются нотки воодушевления – УП). Настолько большое, что были греческие кафе, рестораны. Много было греческих поговорок, анекдотов…

У меня даже мечта была открыть в Киеве маленький ресторанчик, в котором готовили бы блюда греков Приазовья. И через этот ресторан рассказывать посетителям, что вообще есть такое понятие, такие люди, как греки Приазовья. Их много, у них свои обычаи, культура. Я часто рассказывал своим знакомым о них, и почти никто никогда об этом не слышал.

– Как и о знаменитых среди жителей Донецкой области чебуреках из поселка Бугас…

– Да, есть целые поселки, в которых живут преимущественно греки. В греко-римской борьбе самые крутые типы из поселка Мангуш.

Вообще в последние десять-пятнадцать лет в Украине появился тренд: презентовать локальные какие-то особенности. Одесса поставляет, например, бычка и истории про тетю Соню. Херсон – арбузы и томаты. Закарпатье – вино, свои блюда. Львов – кофе, круассаны львовские, как это ни смешно. Харьков – студенты. Прикольно. Мне это очень нравилось.

Некоторые политические силы пытались использовать эти наши отличия как что-то, из-за чего нас можно перессорить. А я всегда думал, что это так здорово: одна страна, но есть в разных регионах какие-то свои приколы, особенности языка, еда. Я всегда был уверен, что всего этого нужно побольше.

Когда началась пандемия ковида, многие поняли, что мы себя не знаем. Многие жили только в своем регионе, смотрели новости, не понимая, что, как и где происходит.

Классно, что в последние годы начал развиваться внутренний туризм, что мы начали взрослеть как страна. Смотреть внутрь себя: кто же мы такие? И стало выясняться, что мы крутые. Мы – разные.

– Но это разнообразие стало проблематичным из-за сумасшедшего, как оказалось, соседа, который всегда пытался играть на этом разнообразии, подкидывать дровишки под этот котел.

– У меня рядом с домом в Мариуполе был ресторан "Эллада", он скорее всего с начала 90-х существует. Там такие чебуреки были, арьян, какие-то пироги делали! Космос! Но об этом мало кто знал в Украине.

Все эти поселки… Ты был в Ялте на Азовском море?

– Да, в Новой Ялте.

– Урзуф, Старая Ялта, Новая Ялта – это же все греки основали, которых Екатерина II переселила из Крыма в Приазовские степи. И они еще раз основали поселения. В Крыму был Гурзуф, а тут – Урзуф. Еще Ялта появилась.

– В Мариуполь и окрестности приезжали отдыхать туристы. А местные воспринимали Мариуполь как курорт?

– Да, конечно. Конечно, он как курорт был подпорчен присутствием очень мощной промышленности. В моем понимании он все же был больше промышленным. Но всегда было много людей и на пляжах самого Мариуполя, и на Песчанке, и в Мелекино, во всех этих поселках.

Всегда был миллион людей. Приезжали отовсюду.

В 2014-ом году Алексей Дурнев выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах как самовыдвиженец. Но в Верховную Раду не попал

"Высказываю мнение большинства людей, которые наблюдают за тем, что происходит в РФ"

– Мне всегда казалось, что, несмотря на мощную промышленность, на суровых металлургов, у жителей Мариуполя всегда был особый характер, юмор. Это так?

– Как можно родиться, жить у моря и не быть позитивным?! Однозначно оно – скрашивающий фактор, пусть Азовское и не самое красивое на свете. Но, тем не менее, у тебя есть пляж.

Когда в твоей квартире окно с видом на море, ты вытащил золотой билет по жизни.

– Как показал Майдан и большая война, украинцы в массе своей способны шутить и смеяться даже в самые жесткие моменты своей жизни, истории. Ты сейчас – один из активных участников этого процесса. Твои последние три видео, где ты смотришь сторис россиян, набрали почти семь миллионов.

Тебе сейчас сложнее шутить, чем месяц-два назад?

– (Пауза) Слушай, это, скажем так, другой юмор. Это даже не совсем юмор. Это – такая… сатира. Что-то более злое.

В мирное время, делая свои программы, я пытался просто высмеивать глупость, высмеивать недоразвитых людей, которые демонстрируют свою недоразвитость и думают, что это круто.

Мне казалось, что я делал прививку для молодежи, которая посмотрит и поймет, что быть недоразвитым не круто.

Когда я это делал, то понимал, что делаю развлекательный контент, помогающий людям отдыхать и все такое. И в него я никакой злобы не вкладывал, за редким-редким исключением, когда меня что-то очень сильно бомбило.

Я практически не ругался матом, никого не оскорблял. Если кого-то и подкалывал, то достаточно аккуратно. Людей, которые на меня обиделись, можно по пальцам пересчитать.

Сейчас что-то другое. Как показывают комментарии, я высказываю мнение большинства людей, которые наблюдают за тем, что происходит в России, пока у нас война.

– Когда ты смотришь их сториз, соцсети, какие эмоции испытываешь?

– Злость. Злость! Я этих людей просто ненавижу! Презираю их. Считаю их просто отбросами.

Кто-то говорит, что он "вне политики", что-то еще… Но идет такая война! Причем со страной, о которой вы говорили: "Да мы ваши братья!".

Все они так любили приезжать отдыхать, выступать в Украину: "У вас так хорошо!". Все такие прям были любители Украины. А теперь убивают не просто солдат, а расстреливают мирных людей. И такие: "Мы вне политики!". Это просто п**дец"! Меня ужасно бомбит от этого!

– Для тебя сейчас юмор – способ психологической разгрузки? Может быть, оружие в борьбе с врагом?

– Я понимаю, что ущерба им своим юмором не очень много наношу. Просто я нахожусь на своем месте. Пытаюсь разгрузить в первую очередь наших людей. Новостная повестка очень негативная, по большей части фон очень плохой.

Я подумал: "Ок, ребята воюют, но те, кто в тылу, должны работать, жить, поддерживать жизнь страны, экономику. Если сейчас все эти люди скатятся в сопли, будут просто сидеть и рыдать, то будет еще хуже. Эти рыдающие люди тогда начнут влиять и на настроения тех, кто на передовой.

Можно себе представить, что будет, если на каком-то предприятии, которое, например, хлеб печет, люди устанут и разбегутся. Перестанут печь хлеб, перестанут масло делать, что-то еще. Пропадут продукты – люди еще больше запаникуют. Цепная реакция.

Если смотреть мои передачи или читать Телеграм-канал "Боже, яке кончене", то тебе становится легче, потому что ты видишь, что россиянам плохо. Они плачут из-за санкций. И ты такой: "Фух, вот она уже, конкретная победа! Какой-то конкретный россиянин сидит и плачет".

Или кто-то конкретный пытается оправдать свое положение, но с моим комментарием становится понятно, что это жалкая попытка как-то сохранить лицо. Все это положительно сказывается на людях: "Ну, потерпим, они там вообще уже за сахар бьются. Сейчас мы еще поднажмем, тут победим, а там они сдохнут".

– Что самое смешное о войне ты видел или слышал в последнее время?

– Песня Миши Крупина, харьковского исполнителя, группа "Коррупция". Она называется "*башьте!". Очень забавная. Прям меня очень сильно веселит. Кроме того, что она забавная, еще и как песня прикольная. Думаю, она будет хитом.

Алексей Дурнев: "Если целый день смотреть новости, то к концу дня тебе п**дец как плохо"

– Мне как уроженцу Донбасса непросто давался мировоззренческий перелом в понимании того, что Россия – враг. Я это понял еще в 2004-ом году, во времена "Оранжевой революции", наблюдая за пропагандой РФ. Окончательно все стало мне ясно в 2014-ом. А у тебя как это было?

– (Пауза) У меня было такое понимание: российское правительство – это враг. Такое у меня было: верхушка – враг. Я стал думать об этом с 2014-го года.

– По свежим опросам, эту верхушку поддерживают 83% россиян.

– Короче, к россиянам, жителям России какой-то негатив, может, и был, но прям ненависти не было. Она могла возникать только, если человек очень ярко поддерживал правительство РФ, говорил: "Как классно, что мы Крым забрали!". Я такой: "Ты – п**орас!". Или: "Как классно, что мы отжали Донецк, Луганск". К таким у меня было тоже однозначное отношение.

Но были люди типа нейтральные или те, кто осуждал все это. Их я воспринимал нормально. Сейчас для меня они все до одного – просто п**орасы. Вот такой процесс был. Вот так это произошло.

– Недавно ты призвал не критиковать тех, кто переходит на украинский из-за их ошибок, незнания языка. Ты лично с такой критикой часто сейчас встречаешься?

– Речь не о критике, а о ситуации, когда ты пытаешься говорить, у тебя проскакивают русизмы неизбежно, и человек начинает, к примеру, смеяться. Или говорит: "Слушай, давай уже на русском, а то у тебя не очень хорошо выходит".

С таким я сталкивался несколько раз и прям чувствовал, как это жестко обламывает. Пропадает настроение говорить на украинском.

В какой-то момент я понял, что не один с таким сталкиваюсь, что нужно обратить на это внимание людей, чтобы все к этому с пониманием относились.

Тут даже не речь о том, что это какой-то националистический прикол. Это просто желание собеседника показать, что он лучше тебя. Такое может быть в любой теме.

Ты можешь плохо разбираться в сварке, что-то не так сказать сварщику и он тебя поправит. Или начнет смеяться: "Да как ты таким электродом будешь алюминий варить, ха-ха-ха!". А ты типа только начинаешь осваивать это дело и тебе становится не очень комфортно.

"Я своей бабушке сказал: "Это твой блокпост. Ты должна поддерживать свое здоровье ради общей победы"

– Несмотря на весь ужас и непредсказуемость войны, психологи советуют все же строить какие-то планы на будущее, хотя бы небольшие. Ты что-то планируешь?

– Особо нет. Я достаточно активно работаю. Например, у меня завтра съемка. А потом еще через несколько дней будем снимать спецвыпуск "Еда Дурнева", где сделаем обзор на сухпай пленного орка. Мне прислали его.

Я еще не до конца решил, будем ли мы лоб в лоб сравнивать их сухпай с нашим (наш у меня тоже есть). Посмотрим. Я нахожусь все время в работе. Думаю, что в ближайшем будущем буду продолжать работать, приносить таким образом пользу.

Мы призываем отсылать деньги на ЗСУ. Отследить, сколько денег уже люди перевели на указанные счета, не можем. Но мне кажется, там должна быть очень и очень нормальная сумма.

Просто я понимаю эмоциональное состояние наших зрителей по их комментариям. У них такое приподнятое настроение, и в этом настроении у человека появляется желание его еще больше поднять – помочь ЗСУ и приблизить таким образом нашу победу.

– Тебе пишут в личку угрозы из РФ?

– Ничего особенного. Может, несколько раз что-то было. Я знаю, что Птушкину прям много пишут, я с ним общался на эту тему.

Алексей Дурнев: "Что бы там ни было, каждый из нас сейчас должен держаться, чтобы защитить и сохранить нашу страну"

– Субъективно, со стороны ты мне казался человеком иронично-флегматичным. Но, как мы недавно выяснили, ты, как настоящий уроженец Мариуполя, человек позитивный. Таким оставаться сейчас сложно?

– Сложно, конечно. Война – очень тяжелый момент для всех. Послушал Арестовича, почитал что-то оптимистичное, поработал – вроде бы ничего. А на следующее утро просыпаешься, открываешь новости – настроение опять падает.

Но я всех призываю все-таки сохранять позитив. Я своим родным, бабушке сказал: "Это твой блокпост: ты должна заниматься собой, поддерживать свое настроение, свое здоровье ради общей победы. Это – твой личный фронт действий".

Страна – это люди, которых мы должны сохранить. Если ты пожилой человек, береги свою жизнь. Если ты помоложе, сохраняй свою жизнь, чтобы хранить жизнь своих детей и жизнь пожилых, которые рядом с тобой. Не обязательно своих родственников. Это могут быть одинокие соседи.

Каждый должен придумать себе такую задачу, которая хоть немножко, хоть на миллионную долю процента приблизит победу.

Евгений Руденко – УП