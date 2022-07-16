В центре Вселенной

Украинский язык занял третье место по красоте на престижном международном конкурсе в 1934 году. Иван Сирко штурмовал Дюнкерк вместе с принцем Конде, а парижский аэропорт Орли получил свое имя в честь Филиппа Орлика. Эрнесто Че Гевара восхищался стойкостью украинских повстанцев, а Шарль де Голль говорил, что будь у него такая армия, как УПА, немецкий сапог никогда не топтал бы Францию.

Все эти популярные мифы, тиражировавшиеся в довоенной Украине, были призваны компенсировать одну и ту же отечественную проблему.

Ребенок, обделенный вниманием, придумывает себе воображаемых друзей. Страна, обделенная вниманием, изобретает для себя воображаемое признание за рубежом.

На протяжении десятилетий украинцы оставались пасынками мирового сообщества – и страдали от чужого равнодушия к собственному прошлому и настоящему

Хотя ХХ век прошел для Украины под знаком невообразимых исторических испытаний, для остального мира украинская борьба, кровь и боль значили оскорбительно мало.

Национальную революцию 1917-1921 годов заслонило окончание Первой мировой войны и противостояние большевиков с белогвардейцами. Рукотворный Голодомор, унесший миллионы жизней, был практически не замечен западной публикой.

Украинские страдания и подвиги во Второй мировой оказались частично приватизированы Москвой, а частично дискредитированы из-за сотрудничества национальных активистов с Берлином.

И даже в 1991-м, за три недели до провозглашения независимости, украинцам пришлось выслушать из уст американского президента пренебрежительную Chicken Kiev speech.

А потом наступил XXI век, пришел переломный 2022 год – и независимой Украине досталось все то зарубежное внимание, которое было недополучено ею в далеком и недавнем прошлом.

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Больше нет нужды приписывать лестные цитаты де Голлю или Че Геваре: ведущие мировые лидеры наперебой высказываются об украинском мужестве.

И вымышленная этимология аэропорта Орли нашим соотечественникам уже ни к чему: достаточно того, что в честь сражающейся Украины переименовывают улицы во многих городах Европы.

То, что долгие годы было местечковой мифологией, стало новой глобальной реальностью. Сегодняшняя Украина действительно очутилась в центре Вселенной.

Украинская война с Россией – главное историческое событие наших дней. Во всем мире не происходит ничего более важного, более яркого и более драматического.

О воюющей Украине говорят в Лондоне и Вашингтоне, в Брюсселе и Мадриде, в швейцарском Лугано и на немецкой авиабазе "Рамштайн".

Воюющую Украину посещают президенты, главы правительств и голливудские кинозвезды. О воюющей Украине ежедневно пишут крупнейшие мировые медиа. Воюющую Украину поддерживают американцы и европейцы, Австралия и Япония, Колумбия и Новая Зеландия, Иордания и Катар, Кения и Тунис.

За живой интерес к себе наша страна платит страшную цену: но не ей первой довелось пройти подобный путь. В 1939-м мир открыл для себя Польшу и Финляндию.

В 1950-м – Корею. В 1960-х – Вьетнам. В 1980-х – Афганистан. А теперь миллиарды землян открывают для себя независимую Украину, которая еще полгода назад оставалась для многих из них неведомым уголком планеты.

В свою очередь миллионы наших соотечественников воспринимают украиноцентричность сегодняшнего мира как норму.

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Зарубежное внимание к отечественным героям и жертвам начинает казаться чем-то само собой разумеющимся. А всякое отклонение от украиноцентричной логики обескураживает и сбивает с толку: как это произошло с отставкой Бориса Джонсона, чрезвычайно любимого у нас, но весьма непопулярного у себя на родине.

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Между тем привыкать к пребыванию воюющего украинского государства в центре мироздания точно не стоит. Как не стоит забывать о трех силах, играющих против Украины и украинцев.

Наш первый противник – усталость. Та самая усталость Запада от украинских проблем, которая уже давала о себе знать после 2014 года: и на которую сейчас уповают в Москве.

К сожалению, трудно рассчитывать, что западный избиратель будет следить за Украиной с неослабевающим участием.

Для массовой публики российско-украинская война постепенно превращается в рутину, а драматические новости из Киева становятся привычным информационным фоном и утрачивают прежнюю остроту.

Такова человеческая психология, и это не может не сказаться на европейской и американской политической повестке.

Наш второй противник – ревность. Представление о том, будто войне в Украине уделяется слишком много внимания, на поддержку Украины тратится слишком много ресурсов, к украинским беженцам в Европе относятся слишком хорошо и т. д.

Подразумевается, что из-за этого якобы терпят ущерб другие страны и народы, также нуждающиеся во внимании и поддержке.

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Подобные настроения уже сейчас распространены в третьем мире: и не стоит удивляться, когда их публично озвучивает латиноамериканский папа Франциск, ориентированный на собственную целевую аудиторию.

Наш третий противник – неопределенность. И в данном случае речь идет не о ситуации на украино-российском фронте, а о мировой турбулентности.

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Украинцам угрожает появление любого нового глобального вызова: будь то экономическая рецессия, очередная волна коронавируса, китайская агрессия против Тайваня, энергетический кризис в Европе или голод в Африке.

Любой свежей встряски может оказаться достаточно, чтобы оттеснить нашу войну на второй план. И даже если новая глобальная проблема будет напрямую связана с кремлевским вторжением в Украину, в массовом сознании следствие рискует заслонить первопричину.

Сражающаяся Украина заслужила право находиться в центре Вселенной – но мы не застрахованы от незаслуженной потери этого права уже в ближайшем будущем.

И потому так важно сполна воспользоваться окном возможностей, открывшимся перед украинцами здесь и сейчас. Не растратить мировую солидарность на сиюминутные выгоды, на решение прикладных политических задач, на чей-то личный пиар.

Не купаться в лучах военной славы, а работать на перспективу. Выстраивать долговременные механизмы международной поддержки, не зависящие от переменчивого общественного мнения. Жить не только сегодняшним, но и завтрашним днем.

Это не просто вопрос украинской победы в войне. Это вопрос о том, удастся ли конвертировать всеобщее внимание к Украине во что-то большее, чем несколько хвалебных страниц в чужих учебниках истории.

Михаил Дубинянский