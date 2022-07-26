Остатки жизни в Северске. Как выглядит город, на который наступают россияне

Після захоплення майже всієї території Луганської області на початку липня окупанти зосередили свої сили на Донеччині. Зокрема на двох невеликих містечках на півночі області – Соледарі та Сіверську.



Останнє за півтора місяці з моменту візиту "Української правди" змінилося до невпізнаваності.

Ще на початку червня у Сіверську можна було отримати пенсію в місцевому відділенні Укрпошти і безоплатно взяти буханку хліба в місцевому магазині. У місті було зруйновано кілька приватних будинків, школу й випалено багатоповерхівку на околиці.

Нині місто схоже на велику брилу вугілля – цілі двори з білих цегляних будинків із довоєнними табличками "Безпечний будинок" і "Двір зразкового порядку" стоять чорними від російських "прильотів". Між ними – згорілі авто й могили місцевих мешканців.

Російська армія продовжує використовувати тактику "спаленої землі", як в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську на Луганщині.

Людей, як і у Маріуполі, Бучі чи Тростянці часів окупації, закопують просто у дворах. На дерев'яних хрестах вказані дати загибелі: 7, 8, 17 липня. Цей місяць для Сіверська – надважкий.

На вцілілих дверях у під'їзди та квартири крейдою виведені написи українською та російською: "Люди", "Живуть люди".

Усі, кого зустріли журналісти УП під час роботи в місті, виїжджати відмовляються. Пояснють своє рішення словами: "Кому ми там треба". Навіть ті, у кого квартир уже немає.

Місцеві, навіть із дітьми, переважно живуть у підвалах. Їсти готують на вогні біля під'їздів та бояться відходити від будинків. Поодинокі бабусі, у яких вціліла худоба і город, торгують за місцевим прилавком – навпроти повністю згоріла багатоповерхівка з частково вцілилим прапором України.

Молода картопля – 25 гривень за кілограм, молоко – 25 гривень за літр. У місті ходить тільки готівка.

Частина місцевих пошепки, а дехто й у повний голос, товкмачать: "Нас обстрілює Україна". На противагу їм у місті також є люди, які кажуть, що святкуватимуть перемогу тільки тут, у Сіверську, і тільки зі Збройними силами України.

Попри кілька заяв бойовиків про взяття міста, Сіверськ перебуває під контролем української армії.

За неофіційними картами фронту, активні бойові дії йдуть приблизно за 10 кілометрів від міста. У Сіверську немає вуличних боїв, але обстановка дуже напружена.

Постійно чути гул як української, так і російської артилерії.

Як виглядають залишки життя в маленькому Сіверську – дивіться в репортажі "Української правди".

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП