Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Остатки жизни в Северске. Как выглядит город, на который наступают россияне

Ольга Кириленко, Назарий МазилюкВторник, 26 июля 2022, 16:00

Після захоплення майже всієї території Луганської області на початку липня окупанти зосередили свої сили на Донеччині. Зокрема на двох невеликих містечках на півночі області – Соледарі та Сіверську.

Останнє за півтора місяці з моменту візиту "Української правди" змінилося до невпізнаваності.

Ще на початку червня у Сіверську можна було отримати пенсію в місцевому відділенні Укрпошти і безоплатно взяти буханку хліба в місцевому магазині. У місті було зруйновано кілька приватних будинків, школу й випалено багатоповерхівку на околиці.

Нині місто схоже на велику брилу вугілля – цілі двори з білих цегляних будинків із довоєнними табличками "Безпечний будинок" і "Двір зразкового порядку" стоять чорними від російських "прильотів". Між ними – згорілі авто й могили місцевих мешканців. 

Російська армія продовжує використовувати тактику "спаленої землі", як в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську на Луганщині.

Людей, як і у Маріуполі, Бучі чи Тростянці часів окупації, закопують просто у дворах. На дерев'яних хрестах вказані дати загибелі: 7, 8, 17 липня. Цей місяць для Сіверська – надважкий.

На вцілілих дверях у під'їзди та квартири крейдою виведені написи українською та російською: "Люди", "Живуть люди".

Усі, кого зустріли журналісти УП під час роботи в місті, виїжджати відмовляються. Пояснють своє рішення словами: "Кому ми там треба". Навіть ті, у кого квартир уже немає.

Місцеві, навіть із дітьми, переважно живуть у підвалах. Їсти готують на вогні біля під'їздів та бояться відходити від будинків. Поодинокі бабусі, у яких вціліла худоба і город, торгують за місцевим прилавком – навпроти повністю згоріла багатоповерхівка з частково вцілилим прапором України.

Молода картопля – 25 гривень за кілограм, молоко – 25 гривень за літр. У місті ходить тільки готівка.

Частина місцевих пошепки, а дехто й у повний голос, товкмачать: "Нас обстрілює Україна". На противагу їм у місті також є люди, які кажуть, що святкуватимуть перемогу тільки тут, у Сіверську, і тільки зі Збройними силами України.

Попри кілька заяв бойовиків про взяття міста, Сіверськ перебуває під контролем української армії. 

За неофіційними картами фронту, активні бойові дії йдуть приблизно за 10 кілометрів від міста. У Сіверську немає вуличних боїв, але обстановка дуже напружена. 

Постійно чути гул як української, так і російської артилерії.

Як виглядають залишки життя в маленькому Сіверську – дивіться в репортажі "Української правди".

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП

Темы: СеверсквойнаРосcия
Главное на Украинской правде
интервью

Аналитик ISW Наталья Бугаева: Если у россиян будет возможность, они пойдут на Одессу. Пока у них этой возможности нет

— Севгиль Мусаева, Евгений Будерацкий

"Путин – бог, а вы все – нацисты". Как "высокоточное" оружие россиян уничтожает их мозг и родственные связи с украинцами

— Михаил Кригель
интервью

Офицер 95-й бригады Кочевенко – украинцам в тылу: Ходите в рестораны, но не забывайте о нас

— Евгений Руденко
интервью

Что делать с ядерной страной, которая ведет себя как шизофреник. Интервью с Питером Померанцевым

— Михаил Кригель, Роман Романюк
интервью

Командир "Грузинского легиона" Мамулашвили: Украина – единственная страна, принявшая вызов варварской террористической России

— Севгиль Мусаева, Евгений Будерацкий
Видео

"Сейчас идет война за выживание". Как ВСУ выбивают оккупантов из Херсона

— Ольга Кириленко, Назарий Мазилюк
интервью

Штурмовики Яроша. Рассказ киборга "Барса" о ситуации на фронте и добровольцах УДА

— Евгений Руденко
интервью

Сергей Рахманин: Путин не воспримет какой-либо вариант, кроме победного для себя. Это значит, что война надолго

— Роман Кравец
Война

От "Джавелинов" до HIMARS. Эволюция поставок западного оружия на войне в Украине

— Евгений Будерацкий

Деды воевали. Как потомок шведа под Полтавой помогает победить Россию, пока Путин грезит "величием" Петра I

— Михаил Кригель