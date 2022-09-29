"За нас уже давно все подсчитали". Как в оккупированной Донецкой области проходил псевдореферендум

Образа на Україну, віра у "відновлення історії з Росією", тихі мрії про прихід ЗСУ – такими строкатими настроями наразі переповнена окупована Росією Донецька область.

Частина регіону вже 8 років відрізана від України, частина – потрапила під контроль РФ у результаті повномасштабного вторгнення сім місяців тому.

Зруйнована багатоповерхівка в окупованому Маріуполі. Вересень 2022 фото: Вікторія Рощина

Проукраїнське населення переважно виїхало звідси, а ті хто лишився – воліють не висловлювати свою позицію публічно, тишком сподіваючись на звільнення територій.

На кожному кроці тут російська пропаганда, якій немає альтернативи. Адже тут не працюють українські ЗМІ, доступ до них заглушено окупантами.

Та попри заяви ватажка псевдореспубліки Дениса Пушиліна про "одноголосну підтримку Росії", тут є чимало людей, які думають інакше. Таких ми зустріли, потрапивши на окуповану частину регіону.

Білборд із закликом до участі у так заному "референдумі" на окупованій РФ частині Донеччини. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Що думає місцеве населення окупованої Донеччини про "референдум" та як саме проходило "голосування" – читайте в репортажі.

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"Формальність"

Представники "міліції ДНР" чергують біля "виборчої дільниці" в одній зі шкіл окупованого Маріуполя. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Та за нас вже давно все написали та підрахували, – каже мені місцева мешканка з окупованого Маріуполя, яку я зустрічаю просто посеред вулиці.

З нею в зруйнованому місті я зустрічаюсь в останній день так званого "голосування" за приєднання Донецької області до Росії. Їй за 60. Вона у шапці та осінній куртці неквапливо прогулюється центром міста.

– Ви не з Маріуполя? Ідіть скоріше познайомтеся з ним, – посміхається вона. Жінка зізнається, що не "голосувала".

– Цей "референдум" – звичайна документальна формальність для Росії. Вони ж можуть понаписувати й самі. Це видимість.

На моє питання про те, чи не буде вона їхати з окупованого міста після так званого "референдуму", маріупольчанка відрізає:

"Я у себе вдома… Куди і за що я маю їхати?"

Напис "ZOV" на стіні в зруйнованому Маріуполі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

"Виборча дільниця" під посиленою охороною "міліції ДНР" в окупованому Маріуполі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

27 вересня, на п'ятий день "голосування", на окупованій частині Донецької області оголосили вихідний день.

У школах та лікарнях Маріуполя відкрили "виборчі дільниці" з посиленою охороною "поліції ДНР". Вочевидь, теж для галочки, адже про їхнє розташування мало хто знав.

– Я вчора зустріла жінок з цими урнами біля ринку і там проголосувала, – каже мені мешканка Маріуполя, яка гуляє парком з собакою. – А щодо того, де саме ж ці дільниці – навіть не знаю.

Ще одна пані, яку зустрічаю на місцевому ринку, скаржиться, що так і не змогла знайти, де проголосувати.

– Я обходила вулиці і не знайшла нічого. Може, сьогодні побачу когось.

Представниця "виборчої комісії" пропонує людям на вулиці окупованої Волновахи взяти участь у "референдумі". Вересень 2022 Вікторія Рощина

Охоронці "виборчої дільниці", яка розташована в одній зі шкіл кажуть, що адреси не розголошують нібито з міркувань безпеки. Мовляв, на деяких рекламних бордах ручкою від руки вказані точки, де можна проголосувати.

Напис на дошці оголошення окупованого Маріуполя про адресу "виборчої дільниці". Вересень 2022 Вікторія Рощина

Чотири дні до цього представники окупаційної влади приходили до людей додому та перестрівали на вулицях, щоб опитати.

– Вдома ми майже нікого не можемо зустріти, – каже мені представниця так званої "комісії". – Тому от ходимо по вулицях, пропонуємо проголосувати.

В її руках папка з акрушем А4, де вписано близько 10 прізвищ, та прозорий бокс із заповненими бланками. З нею працює ще одна напарниця та чоловік із "міліції ДНР".

Жінка з боксом для "голосування" пропонує людям на вулицях окупованої Донеччини взяти участь у псевдореферендумі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– В нас багато людей не живуть за своїми адресами, тому що зруйноване житло, – розповідає мені мешканка Маріуполя про те, як відбувалося "голосування" вдома. – От вони приходили до сусідів, їх не було, а я побачила і підійшла… Чисто випадково.

Примітно, що в жінок з урнами для голосування не було жодних надрукованих списків. Теоретично це може свідчити про відсутність у них бази даних мешканців.

Біля колишнього гіпермаркету "Метро", де нині розташований волонтерський штаб "Єдиної Росії", бачу скупчення людей. Сюди вони прийшли по гуманітарну допомогу, яку нині видають лише мешканцям старше 65 років.

– Ну, що ж. Вже скоро будемо знати, з ким ми, – каже маріупольчанка, яка стоїть у черзі.

– Сьогодні останній день, потім підрахунки, і 30-го вже буде Пушилін тиснути руку Путіну. Все..., – розмірковує мешканка міста. Вона каже, що вже "проголосувала", і їй байдуже щодо закликів України цього не робити.

Представники "виборчої комісії" з представником "міліції ДНР" пропонують людям на вулиці взяти участь у "референдумі". Вересень 2022 Вікторія Рощина

– От мені байдуже на те, що мені погрожують в'язницею за цей "референдум". Лякають… А я кажу, що, може, краще вже там. Бо в мене вдома досі ні світла, ні газу, ні води, а там тепло, і будуть годувати три рази на день.

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Під час спілкування в черзі люди знову згадують мера міста Вадима Бойченка.

– Боягуз та зрадник! Кинув свій народ, – каже місцева мешканка, а її вигуки одразу підхоплюють люди, що стоять поруч.

Техніка окупантів у захопленій РФ Волновасі на Донеччині. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Тут же дехто з місцевих мешканців озвучує образу загалом на Україну.

– Так, Росію ми не кликали. Але ж і Україна просто кинула нас, відмовилась.., – каже мені ще одна жінка, яку зустрічаю в центрі зруйнованого Маріуполя.

Напис "Za Россия" в окупованому Маріуполі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Білборд із закликом брати участь у "референдумі" в окупованому Маріуполі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Спілкуючись, люди знову із жахом та сльозами на очах згадають пережите пекло.

– У підвалах сиділи, воду з калюж пили, пішки долали сотні кілометрів... Нічого, вижили, – пригадує місцевий мешканець Маріуполя.

Він іде на ринок по кросівки і через свою промову ледь не пропускає продавця. Здається, що йому, як і багатьом маріупольчанам, кортить виговоритись.

Випалена багатоповерхівка в окупованому Маріуполі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Я досі плачу, коли все це згадую, – каже ще одна жінка. – Заради чого? Невже не можна було домовитися мирним шляхом?

Зруйнований драмтеатр у Маріуполі огородили. Там тривають ремонтні роботи, які окупанти планують завершити за три роки. Вересень 2022 Вікторія Рощина

У місті розвішані російські триколори та прапори самопроголошеної "ДНР", встановлені плакати "Ми повертаємося додому" із закликом відвідати "референдум" та плакати "Росія і Донбас разом назавжди".

Біля спаленого залізничного вокзалу зустрічаю хлопчиків на самокатах, які їздять повз руїни. Їхні дитячі очі мали б цього не бачити. Але хтось вирішив інакше.

Діти граються біля зруйнованої будівлі в окупованому Маріуполі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Наробили тут кіпішу... просто "ляпота", – каже хлопець, якого зустрічаю біля однієї зі спалених багатоповерхівок у центрі міста. – А скільки трупів... Пам'ятаю, як ті мішки з тілами лежали ледь не на кожному кроці.

Зруйнований залізничний вокзал в окупованому Маріуполі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Наліпка "Россия, Донбасс, навсегда" на окупованій Донеччині. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Містом курсують безкоштовні автобуси з написом "Санкт Петербург – Маріуполь" і ті, що залишились з українського автопарку.

Також працюють ринки та супермаркети, які окупанти відкрили на базі колишніх АТБ.

Точково тривають будівельні та реставраційні роботи, які виконують російські компанії, переважно з Москви та Пітера.

Місцеві, яких я зустрічаю, зізнаються, що здебільшого в Маріуполі залишились проросійські люди, а проукраїнські – виїхали.

– Хоча, я говорив із представниками цих "комісій", і вони кажуть, що є тут патріоти України досі, які голосують проти, – каже мені місцевий.

Мешканці окупованого Маріуполя проходять повз будівельні роботи, які виконують російські компанії. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Чимало й тих, хто налаштований проти всіх.

Мешканець окупованого Маріуполя сидить на зупинці навпроти випаленого ТЦ "Порт-Сіті". Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Знаєте, після пережитого, нехай тут буде хоч Гондурас, – каже мені місцева пенсіонерка, яка стоїть у черзі за гуманітаркою. – Мені головне, щоб не стріляли...

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Додому?

Стела на в'їзді в окупований Донецьк. Вересень 2022 Вікторія Рощина

"Донецк – город герой" – стела на в'їзді в окупований Донецьк. Саме місто – порожнє і сіре.

У місті багато прапорів так званої "ДНР", білборди вшанування пам'яті колишнього ватажка псевдореспубліки Олександра Захарченка та військової "Народної міліції ДНР" Ольги Качури, плакати "Мы возвращаемся домой", "Vместе против нацизма", а також автомобілі з "днрівськими" номерами, рублі, військові на вулицях та автобуси, що курсують у Росію, Луганськ та анексований Крим.

Воду тут подають по днях та годинах, є проблеми зі зв'язком.

Білборд вшанування пам'яті колишнього ватажка самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Час від часу в місті лунають вибухи.

Псевдореспубліку тут "розбудовують" вже 8 років. Не віриться, що колись це був один із головних бізнесових центрів України.

Реклама від "Армії Росії" в окупованому Донецьку. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Нічого тут не стало краще, – каже мені місцевий мешканець на питання про те, як їм живеться при "ДНР".

– От поки була Україна, було ще нормально. Але вже не зупиниться Росія. Вони ще й Одесу забрати спробують... Бо їм треба море, – впевнений чоловік.

При спілкуванні з місцевими я розумію, що тут вони або за Росію, або просто відмовляються розмовляти, хвилюючись за свою безпеку.

Прапор "ДНР" на вітрині магазину в окупованому Донецьку. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Кого ви слухаєте? Які автомати? – переконує інший донеччанин, коментуючи інформацію про те, що "виборча комісія" приходить до людей додому зі зброєю.

Напис "Новороссия" на стіні в окупованому Донецьку. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Приходили хлопці, які просто охороняють дівчат з комісії. Хіба ж це тиск? Слухайте більше...

Проросійські білборди в окупованому Донецьку. Вересень 2022 Вікторія Рощина

При цьому, що саме він має на увазі під "слухайте більше", не зрозуміло, адже в місті давно не транслюються українські ЗМІ.

Ще одна місцева каже, що проголосувала за Росію без сумнівів.

"України як держави не було ніколи", – каже жінка, ретранслюючи заїжджені меседжі президента РФ Путіна та кремлівської пропаганди.

Дехто з мешканців пригадує 2014 рік.

– Ми свій вибір зробили ще тоді, – каже місцевий з Донецька, демонструючи паспорт "ДНР".

Зараз він працює водієм фури, їздить по овочамі та фрукти в окуповані Херсон та Мелітополь.

Паспорт мешканця окупованого Донецька. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Ми просто хотіли піти, але Україна не відпустила, і почалось ось це все... Танки, війна… Я навіть не знаю, як Путін так довго все це терпів...

Будівля "Народної ради ДНР" в окупованому Донецьку. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Чоловік обіцяє, якщо Україна відіб'є Донецьк – поїде.

– Я просто зберу усе "своє нічого", свою родину та виїду. В Україну я більше ні ногою...

Пам'ятник Володимиру Леніну в окупованому Донецьку. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Я не знаю, що там той Путін задумав, – каже донецький таксист, якого зустрічаю на місцевому автовокзалі, – але в нас тут у Донецьку все і без референдумів зрозуміло. Тут буде Росія.

В одному з кафе Донецька чую розмову двох жінок віком близько 30 років. Вони обговорюють можливе приєднання до Росії, шукаючи в цьому позитив.

"І що тепер буде?" – питає одна, яка, вочевидь, не дуже радіє перспективам. Інша відповідає: "Ну, тепер хоч якийсь хазяїн буде, хоч якісь закони. Бо що в цьому "ДНР"? Були якісь права чи можливості? А ціни? Мені телефонували з Росії і були шоковані, казали: "Як ви так живете?".

Напис "Донецк" в окупованому місті. Вересень 2022 Вікторія Рощина

У момент "голосування" в Донецьку триває активна мобілізація. Містом розклеєні плакати щодо запрошення на контрактну службу.

Заклик до контрактної служби в окупованому Донецьку. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Хоча все одно найбільше враження від того, що Донецьк, який ніби не так давно був головним центром Донецької області, нині виглядає спустошеним.

"І нас таке чекає?"

В окупованій Волновасі на Донеччині розташована одна з баз окупантів. Тут вулицями постійно пересувається військова техніка та військові на легкових автомобілях із літерами "Z", "O", "V" на борту.

– Захід, схід та відважні, – пояснює значення літер продавчиня нашивок "ZOV". До цього від мешканців Донеччини лунали версії про нібито розділення цими літерами – росіяни, дагестанці/чеченці та "ДНР"/"ЛНР".

Місто вщент зруйноване, більшість будинків не підлягають відновленню.

Зруйнований будинок в окуваній Волновасі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Щодо "референдуму" думки людей у місті різняться.

– Це ж просто вибір без вибору, – каже мені місцевий із Волновахи.

– Вони все вирішили за нас, то яке може бути голосування? Заглушили українські ЗМІ, щоб не було альтернативної інформації… Який вибір?

Обгоріла будівля в окупованій Волновасі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Я кажу, що тим, хто за Україну, треба поки мовчати, щоб не було проблем, – ділиться зі мною місцева мешканка Волновахи та озирається, чи немає поряд "звукозаписуючих засобів". Вона каже, що не збирається "голосувати" і не розуміє тих, хто підтримує Росію.

– Я не знаю, що в головах тих людей, які підтримують Росію. І це ж далеко не всі дурні люди, – нарікає жінка.

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Вона пояснює, що поки не їде з окупованого міста, оскільки приглядає за житлом своїх сусідів та доньки. Але не виключає, що одного разу виїде, як і багато проукраїнських громадян.

– Я була в Росії і знаю, що там немає нічого хорошого... Так, можливо, великі міста ще більш-менш, але далі… Це кам'яний вік... То від чого нас "звільняли"?

Техніка окупантів у захопленій РФ Волновасі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Жінка додає, що в Донецьку, який 8 років перебуває під контролем окупантів, не стало краще жити.

– І нас таке чекає? Якщо там у третьому класі діти знають менше, ніж наші українські в другому... Про що ми говоримо?

Прапор Росії та привітання з Днем міста в центрі окупованої Волновахи. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Проросійські ж мешканці за звичкою торочать про "нацистів та Америку".

– Люди просто вже залякані, – каже місцевий з Волновахи. Він іде з велосипедом на якому везе дошки для ремонту даху. На його кофті прикріплений російський триколор.

– І налякані цими ж українськими військовими... Що вони робили тут та в Маріуполі.., – нарікає місцевий. При цьому про злочини російських військових він говорити відмовляється.

– Там, де Америка – там всюди війни... Їм треба території, – впевнена ще одна проросійська мешканка Донеччини.

– Україна і Захід хотіли йти на Росію, а вона обійшла їх, – додають її однодумці.

Будівельні роботи російських компаній в окупованій Волновасі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

На питання про те, чи вірять вони, що в Росії буде жити краще, невпевнено кажуть: "Побачимо. Всюди є свої темні плями… А у федеративної держави… Ну, можливо, хоч спокійніше буде.

Мешканцям окупованої Донеччини окупанти роздають проросійські газети. Вересень 2022 Вікторія Рощина

В окупованій Волновасі запрацював залізничний вокзал. Тут курсує одна пасажирська електричка на Маріуполь, а також велика кількість вагонів, переповнених вугіллям.

"Ми працюємо з усіма і в усіх напрямках", – ухиляючись від відповіді, каже працівниця вокзалу, коли я запитую, куди вони прямують. І додає, що, без сумніву, голосувала за Росію: "За входження "ДНР" в Росію. Бо ми вже втомилися…"

Вагони з вугіллям в окупованій Волновасі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Окрім так званого "голосування", місцеві окупованих територій багато говорять і про мобілізацію в РФ.

– В Криму вже забирають хлопців і тут будуть, – каже місцева з Донеччини.

– Я в армії не був, а тому не будуть чіпати. До того ж мені вже за 50, – переконаний один із місцевих.

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Відіб'ють?

Окупанти в захопленому РФ Маріуполі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

В окупованих Донецьку та Волновасі кожного дня чути вибухи.

Українські військові пообіцяли, що відіб'ють Донецький регіон, а в Росії наголошують на тому, що захоплять усю область.

– В нас щодня майже поранені та вбиті, – каже мені місцева з Донецька років 35-ти. Вона пояснює мені, як пройти до центральної площі, але радить зайвий раз не пересуватися пішки.

– І куди прилетить цього разу – ніхто не знає. Просто вже намагаємось ховатися по домівках і зайвий раз не вештатися.

Білборд "Армії Росії" в окупованому Донецьку. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Нехай мріють, – каже мешканка Донецька щодо того, що Збройні сили України незабаром можуть відбити регіон. – Ніхто їм цього не дозволить.

Під час нашої розмови вона каже, що "слухає лише позитивні новини"– тобто російські, а тому не чула й не знає про наміри України повернути окуповані території.

Донеччани також міркують, що відбити регіон нібито неможливо через великі гроші, які заводить РФ у місто.

– Ніхто вже не пустить сюди Україну, – каже місцевий, з яким я зачинаю розмову на одній із зупинок Маріуполя. Він будівельник за спеціальністю. Аби прогодувати себе, влаштувався у пітерську компанію, яка нині займається будівництвом в окупованому місті.

Ринок біля згорілої багатоповерхівки в окупованому Маріуполі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Я бачу, які гроші вливає сюди Росія на ті ж будівництва. Які матеріали закуповують. Вони вже не віддадуть.

– Якби ще все було під питанням – такі гроші сюди б не йшли, – розмірковує ще одна місцева з Маріуполя.

Зруйнована будівля в окупованому Маріуполі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Дехто з мешканців окупованої Донеччини таки висловлює побоювання, що бої можуть поновитися, і каже, що люди подумують про те, щоб виїхати з міста.

Зруйнована будівля в окупованому Маріуполі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

"Вивіз дехто навіть вже родини, бо кажуть, що будуть бої в нас та в Маріуполі", – каже місцевий із Волновахи

Проросійський білборд в окупованому Донецьку. Вересень 2022 Вікторія Рощина

Проукраїнськи налаштовані мешканці вважають, що краще поки не загадувати наперед.

Напис "ДНР, Z" в окупованій Волновасі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

– Знаєте, я дуже боюсь розчарувань, – каже мешканка Волновахи. – От як відіб'ють – буду радіти. А поки просто живу. Тихенько тримаючи цю надію у собі…

Завод імені Ілліча в окупованому Маріуполі. Вересень 2022 Вікторія Рощина

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Українська влада закликала місцевих мешканців не брати участь у псевдореферендумах на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, наголосивши на кримінальній відповідальності за це.

Росія ж та самопроголошені "республіки" заявили, що за результатами "голосувань" більшість мешканців окупованих територій нібито підтримали входження до РФ.

Представники окупаційної влади підписали звернення до Володимира Путіна з проханням розглянути питання приєднання окупованих територій до Росії. Також "лідери" захоплених територій оголосили про виїзд до Москви задля "завершення процедури".

При цьому те, що всі цивілізовані країни світу не визнають ці "процедури" і самі псевдореферендуми, очевидно, їх мало цікавить.

Вікторія Рощина