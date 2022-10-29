Классики и современники

Ракетные удары по критической инфраструктуре, налеты дронов-камикадзе, веерные отключения электроэнергии: октябрь 2022-го принес Украине массу насущных военных забот. Но на этом фоне нашлось место и для исторических рефлексий.

В середине октября социологическая группа "Рейтинг" представила топ-100 выдающихся украинцев всех времен по версии населения.

Исследование было проведено методом открытого опроса: в результате в списке обнаружился вымышленный Тарас Бульба, а наши современники заметно потеснили классических исторических персонажей.

Владимира Зеленского респонденты называли чаще, чем Степана Бандеру; Валерия Залужного – чаще, чем Романа Шухевича; а Петра Порошенко – чаще, чем Павла Скоропадского и Симона Петлюру.

Как водится, соцопрос возмутил фейсбучную интеллигенцию, обвинившую соотечественников в невежестве и скудоумии. Но так ли уж неправ массовый обыватель, поделившийся с "Рейтингом" своими представлениями о знаковых исторических фигурах?

При ближайшем рассмотрении украинские современники действительно дают фору классикам.

Петр Порошенко явно успешнее и Скоропадского, и Петлюры: он пробыл у власти пять лет и покинул свой пост в результате демократических выборов, а возглавляемое им государство не рухнуло с его уходом.

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Валерий Залужный определенно успешнее Шухевича: под его командованием находятся не партизанские формирования, но регулярная армия, оснащенная новейшим вооружением и освобождающая от врага целые регионы.

А Владимир Зеленский и впрямь успешнее Бандеры: в разгар большой войны он не сидит в концлагере, но возглавляет независимую страну и коммуницирует с ведущими мировыми лидерами.

Разумеется, больший успех наших современников обусловлен не столько их личностными характеристиками, сколько объективными историческими обстоятельствами.

Нынешние политики и военные имеют дело с Украиной, качественно превосходящей Украину 1917-1921 годов и Украину 1940-х.

Для России с ее сакраментальным "ДедыВоевали" и "КакуюСтрануПросрали" прошлое выступает недосягаемым ориентиром. В нашем случае все обстоит с точностью до наоборот. Современная Украина задает планку, до которой герои прошлого не смогли бы дотянуться при всем желании. Причем планку не только военно-политическую, но и цивилизационную.

Стремление приукрасить и отлакировать отечественную историю вполне объяснимо: особенно на волне военного патриотизма. Но факты все равно остаются фактами.

Как и любая другая страна, Украина несет собственный груз исторических грехов. Полномасштабная война с Кремлем не отменяет неудобные страницы украинского прошлого – она заслоняет их нашим настоящим.

Да, в ХХ столетии многие идеологи украинского национализма увлекались тоталитарными веяниями и рассматривали итальянский фашизм и германский национал-социализм как образцы для подражания.

Однако важнее то, что Украина XXI века оказалась ярким примером демократии на постсоветском пространстве и сохраняет демократический уклад даже во время кровопролитной войны, развязанной соседскими диктаторскими режимами.

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Да, в прежние времена сторонники украинской независимости были не всегда разборчивы в выборе союзников. Даже ситуативное сотрудничество с гитлеровской Германией остается несмываемым пятном на репутации ОУН(м) и ОУН(б).

Однако важнее то, что в 2022 году Украина, защищающая свою независимость, пользуется поддержкой всех свободных стран Запада. А наш противник полностью изолирован от цивилизованного мира и находится в компании государств-изгоев.

Да, в украинском анамнезе есть преступления против других народов. Еврейские погромы времен УНР, причастность национальных активистов к Холокосту или этнические чистки польского населения на Волыни – неоспоримые исторические факты.

Однако важнее то, что сегодня воюющую Украину репрезентирует всенародно избранный президент еврейского происхождения. А сегодняшние отношения Киева и Варшавы – это нечто большее, чем просто дружба и добрососедство.

Унаследовав от прежних борцов за независимость все лучшее – храбрость и самоотверженность, стойкость и целеустремленность – украинское общество шаг за шагом освобождалось от худшего. От былых ошибок, заблуждений и прегрешений.

Украина 2020-х проделала внушительный эволюционный путь: не только по сравнению с прошлым веком и не только на фоне РФ.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить две цитаты-близняшки, озвученные с интервалом в 14 лет.

Цитата номер один:

"Есть мир, в котором европейцы смешиваются с людьми из-за пределов Европы. Это мир смешанных рас. А есть мы: мир, в котором европейцы смешиваются друг с другом. Например, в Карпатском бассейне мы люди не смешанной расы, а просто смесь народов, живущих на своей европейской родине. Мы готовы смешиваться друг с другом. Но мы не хотим становиться смешанной расой".

Цитата номер два:

"Чи хочемо ми, українці – люди білої раси – стати іншими, ніж були досі, наприклад, чорними, жовтими, червоними? Випадки шлюбу українок з представниками інших рас свідчать про те, що не всі дорожать своєю білою расою, тому виголошую власну позицію: я всією душею виступаю за збереження українців як білої раси, і категорично проти перетворення української нації на націю чорних, коричневих, сіро-буро-малинових!"

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Первая цитата принадлежит венгерскому другу Кремля – премьер-министру Виктору Орбану, чьи расистские заявления вызвали скандал нынешним летом. Автор второй цитаты – Герой Украины и народный депутат четырех созывов Левко Лукьяненко. К сожалению, слов из песни не выкинешь: на склоне лет ветеран украинского диссидентского движения придерживался расистских взглядов, схожих со взглядами Орбана.

Однако есть принципиальная разница. Покойный Левко Григорьевич со своими предрассудками – это украинское прошлое. А действующий премьер Виктор Орбан – это венгерское настоящее и ближайшее будущее. Сейчас на Печерских холмах не услышишь призывов к расовой чистоте, зато там присутствует нардеп Жан Беленюк: темнокожий украинец, прошедший в парламент по списку правящей партии.

Но пока Украина двигалась вперед, будапештские союзники Москвы следовали в обратном направлении – и пришли к открытому мракобесию, декларируемому на высшем государственном уровне.

Да, многие из классических украинских героев неидеальны. Но даже если современная Украина начнет рассматривать их максимально критично, национальный пантеон не опустеет: у нас уже есть новые герои, новые подвиги, новые победы и достижения. Все то, чего нет и не будет у нашего врага.

Нынешняя Россия и ее сателлиты обречены изо все сил цепляться за вымышленную историю. За душой у Москвы нет ничего, кроме красивых мифов о собственном прошлом и пресловутого "Можем повторить!"

Предел российских мечтаний – это подражание Александру Невскому, Петру I или Иосифу Сталину. Стоит демифологизировать усопших князей, царей и генсеков – и РФ останется ни с чем.

Но у современной Украины нет нужды отрицать или замалчивать темные страницы своего прошлого. Хотя бы потому, что они выгодно оттеняют украинское настоящее.

Михаил Дубинянский