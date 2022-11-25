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Батальон "Вена" 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры

Михаил ТкачПятница, 25 ноября 2022, 08:00
коллаж: Андрей Калистратенко

Два місяці тому під час зйомок першої серії про так званий батальйон "Відень" ми вважали, що у Відні багато українських віп-біженців. Хоча насправді багато їх зараз, бо восени всі повернулися з морів, а діти пішли до школи. У політичних та бізнесових колах наразі можна часто почути, що "у Відні – всі". 

Чому саме столиця Австрії? 

По-перше, Відень визнано одним із найкращих і найзручніших міст для життя. А де ще рятуватися від війни віп-біженцям такої країни як Україна? 

А по-друге, Відень вигідно розташований стратегічно, оскільки відстань від України невелика. 

Бо як би хто не казав і не мріяв, але фінансове забезпечення таких "батальйонів" йде саме з України. І саме тому бійці "Відня" можуть "тримати оборону" дуже і дуже довго. І робити це в "ріцах", "хаятах", "хілтонах" та "кемпінскі". 

Тримати оборону аж до самої Перемоги.

"УП" дякує читачам та глядачам за фото, які ви надсилаєте в редакцію. 

 
 
 
 
 

Михайло Ткач

Темы: войнабеженцыЕвропабизнес
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