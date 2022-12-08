Пункт несокрушимости "Бахмут". Что происходит на самом сложном направлении фронта

"Головний пункт незламності країни", "місто-фортеця" та "місто героїв".

Так останні кілька тижнів, поширюючи відео з окопами, що нагадують Першу світову, говорять про захисників Бахмута. Колись 70-тисячного міста, на яке нині широким фронтом наступають росіяни.

Окупанти зосередили свою увагу на Бахмуті в середині липня – після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська. Відтоді в місті з'являється все більше українських військових, протитанкових їжаків, а також величезних вирв від російських прильотів.

Західні аналітики та українські посадовці заявляють: Росія намагається оточити місто. Чи справді все настільки критично?

"Українська правда" уважно відстежує ситуацію на Бахмутському напрямку з початку червня.

Під час останньої поїздки в зону бойових дій "УП" мала змогу поговорити з військовими, що тримають межі цього напрямку на північ, схід та південь від Бахмута, а також на свої очі побачити обстановку в місті та сусідньому з ним Соледарі.

Нижче – обстановка на Бахмутському напрямку очима "УП" з коментарями українських військових.

Що відбувається на Бахмутському напрямку

На початку серпня командир одного з батальйонів ССО розповідав "УП", що росіяни насправді не збираються йти на Бахмут у лоб – вони планують обійти місто й узяти його в оперативне оточення.

Північною межею для такого маневру мав стати Соледар, південною – села Зайцеве та Опитне.

На початок грудня цей план суттєво не змінився. Росіяни намагаються штурмувати Соледар, продавлюють села на південь від Бахмута, а також тиснуть на східну межу міста з боку окупованих територій.

Тобто росіяни наступають на Бахмут одразу з трьох напрямків. І на деяких із них, на жаль, мають тактичні успіхи.

Зупинимося на цьому детальніше.

Північна межа Бахмутського напрямку – Соледар. Соледар відомий найбільшим солевидобувним підприємством Європи "Артемсіль". Попри регулярні спроби штурму, це місто наразі виглядає найбільш неприступною ціллю для росіян на цьому напрямку.

По-перше, це територія з великою кількістю укріплень. По-друге, це висота. По-третє, Соледар тримають доволі сильні бригади, зокрема легендарна 93-я "Холодний Яр".

Просунутися по Соледару з літа росіянам практично не вдалося. Співрозмовники "УП" серед військових, що обороняють місто, кажуть, що окупанти стоять на східному краю Соледара – заводі будматеріалів КНАУФ, який вони зайняли ще влітку. А також періодично заходять на крайню зі сходу вулицю міста.

"Якщо вони і досягають успіхів, то мінімальних, тактичних. Стратегічно перевага за нами. Вони десь трохи зайшли – ми їх посунули, зайшли – посунули, і так увесь час", – розповідає "УП" один із військовослужбовців 93-ої бригади.

Російська армія регулярно й доволі хаотично обстрілює Соледар. Не шкодує навіть авіації: працюючи в місті на початку грудня, журналістка "УП" стала свідком, як два російські гелікоптери запустили по Соледару ракети.

Якщо ж дивитися на Соледар не лише як на поле бою, а і як на колись 10-тисячне місто, то наразі в ньому майже не лишилося будинків із цілими вікнами. Чимало багатоповерхівок вкриті дірками від прямих влучань артснарядів, частина приміщень – адмінкорпус "Артемсолі", дитсадок – повністю спалені.

У місті, попри надзвичайні ризики для життя, залишається кілька сотень цивільних.

Хмара пилу здіймається після хаотичного російського обстрілу Соледара

Дві цивільні могили в Соледарі, засипані просто в окопній траншеї

Східна межа Бахмута – район міста під назвою Забахмутка. Це частина напрямку, де росіяни наразі найближче підійшли до самого Бахмута і за який ідуть важкі бої.

Певний час аналітики DeepState навіть позначали на своїх картах всю Забахмутку як "сіру зону". Втім, наразі такою відмічена лише частина цього району. Річ у тому, що українській армії вдалося відсунути росіян трохи далі від міста.

Усі військовослужбовці на Бахмутському напрямку, з якими для цього тексту спілкувалася "УП", запевняють, що Збройні сили України наразі повністю контролюють Бахмут.

Район Забахмутки є певною мірою відокремленим від основної частини міста – він знаходиться за річкою Бахмутка. Основний міст через річку росіяни розбили ще 22 вересня. Це ускладнило логістику як для українських військових, так і для цивільних, що лишаються жити на Забахмутці.

Південна межа Бахмутського напрямку – орієнтовно селища Курдюмівка – Майорськ. Саме на цій частині напрямку росіяни наразі мають найбільші успіхи. З початку вересня їм вдалося захопити Кодему, Миколаївку Другу, Одрадівку, Зайцеве тощо.

Опитне, що розташоване одразу під Бахмутом, за словами військових, з якими спілкувалась "УП", частково перебуває під українським контролем.

Найважчі бої наразі точаться за Курдюмівку, яка є панівною висотою, Зеленопілля та Андріївку. Росіяни тут працюють не точково, а тиснуть по всьому флангу.

"Втім, за Курдюмівкою та вище їхньою перешкодою буде канал (Сіверський Донець-Донбас – УП) – от його вони хєр форсонуть. Тому навіть якщо ми втратимо ще кілька сіл – нічого страшного. Але ми рубаємося за кожен кущ", – з відчутною втомою в голосі розповідає "УП" командир батальйону "Свобода" у складі Нацгвардії Петро Кузик, чиї хлопці наразі стоять на південь від Бахмута.

"Будь-які села ми насправді повернемо. От тільки людей, людей не повернемо… " – з гіркотою додає Кузик.

Складність в обороні сіл на південь від Бахмута найперше полягає в тому, що росіяни все ще мають перевагу в артилерії, боєкомплекті та живій силі. Друга причина полягає в тому, що деякі підрозділи ЗСУ відходять зі своїх позицій і оголюють фланг.

Під Бахмутом росіяни намагаються досягати дрібних успіхів, рухаючись малими населеними пунктами. Їхня ціль – вийти на трасу Бахмут – Костянтинівка (Т0504) до Часового Яру.

Часів Яр – важлива для оборони Бахмута висота.

Навіщо росіяни вмирають за Бахмут

"Історія з Бахмутом – це суто історія ПВК "Вагнер", яка вирішила довести російській владі, що вона має кращу, якіснішу підготовку за регулярну російську армію. Мовляв, вони там відступили з Херсона, а ми тут тримаємося", – пояснює військовослужбовиця 4-ої бригади швидкого реагування Нацгвардії Христина Кудрява, яка наразі працює на Бахмутському напрямку.

Христина працює на Бахмутському напрямку після штурму Лимана у складі своєї частини НГУ 3018 автор фото: Дмитро Ларін

"Вагнерівці", які стоять на її частині напрямку, представлені двома групам: навчені "ПВК-шники" та колишні ув'язнені.

Перші – виступають командирами групи. Вони якісно, точково планують операції, добре відстежують переміщення своїх солдатів, зашифровують переговори по радіозв'язку.

Других – закидають на фронт після 2-3 тижнів слабкої підготовки та використовують як гарматне м'ясо.

"Нам полонений "вагнерівець" казав: от ви знищили сьогодні 50 людей, рівно 50 до вечора на заміну вже привезли. Знищили 100 – привезли 100. Вони стараються тримати рівно 900 людей у штурмовому загоні. Їм кажуть: "Люди – це не проблема", – розповідає Петро Кузик зі "Свободи".

"Вагнерівці" стараються підійти до наших позицій максимально близько й тільки тоді відкривають вогонь. Не скажу, що це достойний супротивник (бо ми от тільки сьогодні бачили, як вони вкрали на одному подвір'ї козу), але з ним справді складно", – резюмує Христина Кудрява.

Окрім піарної історії для ПВК "Вагнер" і Кремля загалом, потрібність Бахмута для Росії має і цілком практичний вимір. Його захоплення дозволить РФ розмістити в місті на час морозів близько двох дивізій своєї армії – а не тримати їх у полях.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Ольга Кириленко, журналістка УП Нам усім хочеться бути частиною якоїсь групи – місця, де можна говорити, слухати, радити та впливати. Якщо вам цікаві люди, історії, процеси навколо (та головне, як вони відбуваються і що буде у підсумку) – Клуб "Української правди" буде вашим найкращим варіантом. І нашим, мабуть, теж. Приєднатись

Чому українська армія горою стоїть за Бахмут

Ані Генштаб, ані Офіс президента не називають точні втрати України в цій війні, зокрема й на Бахмутському напрямку.

Втім, регулярно спілкуючись із військовими на цій ділянці фронту, можна стверджувати, що оборона Бахмута дається українській армії дуже високою ціною.

За два тижні боїв у роті одного з підрозділів, що обороняє південні рубежі Бахмутського напрямку, з 93-х солдатів боєздатними лишилося 7. Більшість отримали контузії середньої тяжкості та уламкові поранення.

У чому ж важливість цього міста?

Перша причина очевидна: це місто – українське.

Друга: через Бахмут проходять дві важливі траси: на Костянтинівку (Т0504) та на Сіверськ (Т0513), про які нещодавно у своєму звіті згадував американський Інститут вивчення війни. З траси на Сіверськ також можна звернути на 100-тисячні Краматорськ і Слов'янськ, які у 2014 році росіянам так і не вдалося взяти під повний контроль.

Третя і найголовніша: як пояснюють військові, історія з Бахмутом не стільки про утримання самого міста, як про уповільнення ворога та зменшення його боєздатності. Інакше кажучи, на Бахмутському напрямку треба просто вистояти і "перемолоти" якомога більшу кількість сил ворога.

Титанічно вистояти.

"Як показало Рубіжне й Сєвєродонецьк, усе-таки логіка в нашій глухій обороні є. Ми великою ціною перемелювали там ворога та зменшували його потенціал. А пізніше в нас були сили штурманути їх і на Харківському напрямку, і на Херсонському", – пояснює Петро Кузик зі "Свободи".

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Чи вдасться російській армії оточити Бахмут?

Наразі такий варіант видається малоймовірним, хоча й від росіян, які не шкодують нікого й нічого для досягнення власної мети, можна очікувати будь-чого.

На початок грудня, попри успіхи окупантів на південних рубежах Бахмутського напрямку, українська армія величезними зусиллями стримує російський наступ, а також контролює критичні траси, які можуть слугувати шляхами відступу.

До того ж, за винятком Маріуполя, Росії жодного разу так і не вдалося повністю оточити українські сили на сході. Два підрозділи, згадані в цьому тексті, успішно вийшли з Сєвєродонецька під загрозою оточення й продовжують захищати Україну.

"Росія навряд чи вичерпає свій наступальний потенціал на цьому напрямку. І ми навряд чи її своїми силами тут посунемо, – відповідає один із героїв цього тексту на запитання "Що ж буде далі?". – Нас врятує тільки втрата ними бойових складів, мінування шляхів логістики та західне озброєння".

Ольга Кириленко, УП