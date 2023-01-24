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Как ВСУ дарят оккупантам огненные "пионы" на Луганщине – репортаж с позиций 43 бригады

Ольга Кириленко, Назарий МазилюкВторник, 24 января 2023, 15:00
фото: Дмитрий Ларин

– Ану доповісти вирахування установки [...] Плюс, один снаряд – вогонь!

23-річний командир батареї САУ 2С7 "Піонів" по рації віддає наказ на роботу установки по противнику.

"Піон" – це самохідна гармата з найбільшим в українській армії калібром – 203 міліметри.

Командира батареї звуть Максим, це його другий тиждень на посаді. Він військовослужбовець 43-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила.

Після наказу Максима над стволом з'являється вогняний купол, що за своїми обрисами нагадує форму квітки, чию назву й носить установка. Слідом за вогняним спалахом лунає звук – потужний "бабах". 

Бетонобійний снаряд, який важить понад 100 кілограмів, вилітає з установки в напрямку Лисичанська та Верхньокам'янського нафтопереробного заводу – по польових казармах окупантів.

Мовою військових ця ціль називається "піхота укрита".

Після 15 бетонобійних снарядів, які мають рознести казарми, артилеристи запускають ще 8 осколочно-фугасних – тепер для знищення живої сили.

– "Пригощаємо" тих, хто вирішив, що треба тікати від снаряда, а не ховатися в підвал, – пояснить згодом послідовність дій командир.

Екіпаж "Піона", за роботою якого спостерігають журналісти УП, прикриває українську піхоту в наступі на Луганщині.

Наступ іде повільно й важко.

По-перше, росіяни там встигли добре вкопатися. По-друге, попереду в української армії, зокрема в напрямку Кремінної – ліс. У ньому зручно оборонятися, але важко наступати. Так само по лісу важко працювати артилерії.

На відміну від артилеристів, за роботою яких раніше спостерігала УП, військовослужбовці 43-ої бригади випускають не чотири-п'ять снарядів за один виїзд на позицію, а понад 20. Точніше – до першого "прильоту" з боку окупантів.

Секрет полягає не лише в сміливості екіпажу, а й у можливостях установки – "Піон" працює на понад 40 кілометрів, що суттєво убезпечує військових.

Але приблизно за 20-25 хвилин після початку роботи установки в сусідню посадку, де стоять дві машини з боєкомплектом, з пронизливим свистом таки прилітає перший російський снаряд. За хвилину – ще один.

На щастя – обидва мимо. 

По рації командир батареї передає екіпажу "відбій гармати". За хвилину-дві установка разом із двома машинами БК залишають позицію.

Як єдина в Україні бригада на "Піонах" "зустрічала" окупантів у березні на Київщині, лякаючи мешканців Троєщини, брала участь у Балаклійсько-Ізюмській операції, а нині допомагає наступати на Луганщину, дивіться у репортажі "Української правди".

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП

Темы: Харьковская областьЛуганская областьвойнаВооруженные силыоружие
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