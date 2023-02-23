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Интурист. Кто "воюет" за российский бизнес в Украине?

Михаил ТкачЧетверг, 23 февраля 2023, 19:28
коллаж: Андрей Калистратенко

Кілька годин відділяють нас від страшної дати – рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зруйновані міста і села. Закатовані тисячі українців. І в цей самий час у центрі української столиці досі працює російський п'ятизірковий готель – "Прем'єр Палац". 

"Російський об'єкт" – саме так українські спецслужби називають цю будівлю.

Якщо ввечері прийти до цього готелю, то нескладно помітити – без світла майже всі вікна. За нашими спостереженнями, в готелі поміж інших нечисельних гостей вже два місяці постійно мешкає бізнесмен на ім'я Леонід Ашкеназі.

26 грудня 2022 року на сайті видання "Дзеркало тижня" читачі могли побачити новину про те, як СБУ завернула на кордоні пов'язаного з так званою "Лужніковською" ОЗУ Ашкеназі.

11 з 10 українців на цю новину навряд чи звернули увагу. По-перше, окрім правоохоронців та журналістів, мало хто знає про таку організовану злочинну групу як "Лужніковська". А по-друге, мало хто знає чоловіка на ім'я Леонід Ашкеназі. 

Натомість одним із ватажків групи "Лужніковські" є не багато не мало віцеспікер державної думи Росії Олександр Бабаков. 

А маловідомий Леонід Ашкеназі – це віцепрезидент футбольного клубу "Динамо", співвласник телеканалу "1+1".

Ця історія про "російський об'єкт" – готель "Прем'єр Палац" у центрі Києва і про суб'єкта Ашкеназі. Дозвіл на виїзд та перепустки для авто видавались безпосередньо Збройними Силами України, які підпорядковуються міністерству оборони.

Михайло Ткач, УП

Темы: бизнесРосcиявойнаУкраина
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