Год длиною в жизнь

Позади первая годовщина масштабного российского вторжения в Украину. Двенадцать месяцев, вместивших больше драматизма, чем вся наша предыдущая жизнь.

24 февраля 2022-го практически никто не предполагал, что полномасштабная война будет продолжаться и год спустя. Подобных ожиданий не было ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Киеве.

Как известно, кремлевские стратеги готовились к захвату украинской столицы за три дня и созданию марионеточного оккупационного правительства. Примерно такой же сценарий рисовали и западные эксперты.

Однако украинцы, верившие в свою страну, тоже не верили в затяжную войну. На первых порах считалось, что путинский режим, ввязавшийся в безумную авантюру, потерпит крах уже совсем скоро.

В самом начале вторжения идеалисты ждали массовых протестов российского населения, а прагматики – бунта недовольных элит, переворота в Кремле и физического устранения Путина. Но история распорядилась иначе.

Пожалуй, это главный итог последних двенадцати месяцев. Все участники военного противостояния показали большую выносливость, чем можно было представить 24.02.2022. Это касается и Украины, и коллективного Запада и, к сожалению, России.

Об украинской несокрушимости, продемонстрированной за год полномасштабной войны, сказано и написано слишком много. Повторять одни и те же пафосные фразы ни к чему.

Достаточно лишь отметить, что невероятная стойкость Украины стала открытием не только для наших врагов и наших друзей, но зачастую и для нас самих.

Слишком многое из того, что до 24 февраля 2022 года казалось хорошо знакомым, предстало в совершенно новом свете.

Вероятно, наиболее яркий пример – это президент Зеленский, который до большой войны выглядел типичным шоуменом, почти случайно попавшим на Банковую; а теперь стал моральным лидером всего свободного мира.

Но метаморфоза, произошедшая с Владимиром Александровичем, отнюдь не уникальна. Сотни тысяч его сограждан обнаружили в себе качества, о которых не догадывались сами.

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Год назад одни из нас не представляли, что смогут месяцами жить под аккомпанемент воздушных тревог и регулярных ракетных атак. Но сейчас эти люди по-прежнему живут и работают в Украине.

Другие не верили, что им хватит решимости оставить свой дом и вместе с детьми поселиться в другой стране. А теперь они находятся в Варшаве или Кракове, в Берлине или Лондоне, в Южной Европе или Скандинавии.

Ну а третьи не имели никакого военного опыта и были абсолютно мирными людьми. А сегодня они держат оборону в Бахмуте, Угледаре и Авдеевке.

В прошлой жизни украинское общество не было готово к затяжной полномасштабной войне. К февралю прошлого года Украина слабо напоминала страну-крепость и страну-победительницу. Но она смогла стать такой после 24.02.2022, несмотря на скептицизм многих наблюдателей.

Ожидания скептиков обманула не только наша страна, но и ее зарубежные партнеры. О западных успехах отчитался президент Байден во время исторического визита в Киев 20 февраля:

"Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет переиграть нас. Но он жестоко ошибся.

За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться".

Действительно, при всех отечественных претензиях к коллективному Западу стоит признать, что за этот год он показал себя с лучшей стороны. В течение двенадцати судьбоносных месяцев настоящей "зрады" так и не случилось.

Европе и США удалось преодолеть неверие в Украину, устоять перед российским энергетическим шантажом, излечиться от излишней склонности к компромиссам и от неуместного пацифизма.

Многие западные игроки превратились в противоположность самих себя из недавнего прошлого.

Кто мог представить, что Финляндия, десятилетиями остававшаяся "финляндизированной" и лояльной Москве, пожелает срочно вступить в НАТО?

Кто мог подумать, что Эммануэль Макрон, всеми силами пытавшийся договориться с Путиным о мире, первым предоставит Украине танки западного образца?

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А кто мог вообразить, что Германия, еще недавно импортировавшая 55% природного газа из РФ, полностью откажется от российских энергоносителей?..

Россия много лет подсаживала Европу на газовую иглу, но всего за один год эту зависимость удалось побороть.

Кремль много лет наполнял западный политикум собственными агентами влияния, но в течение одного года они превратились в кучку маргиналов.

Москва много лет поощряла на Западе бесхребетность и оппортунизм в духе 1970-х, но одного года оказалось достаточно, чтобы мы увидели другой Запад – стойкий, решительный и заставляющий вспомнить начало 1980-х.

Увы, в этой бочке меда есть и ложка дегтя: устойчивость путинской России тоже оказалась выше ожидаемого. И дело не только в том, что российская экономика не рухнула в первые же месяцы войны, а Путин не был свергнут кремлевскими заговорщиками. Важнее другое.

Еще год назад казалось, что современная Россия способна вести войну лишь в формате реалити-шоу, когда абсолютное большинство населения не вовлечено в военные действия и наблюдает за происходящим с диванов. Ведь одно дело – орать "Можем повторить!", сидя дома и наслаждаясь благами XXI века, и совсем другое – самому очутиться на фронте.

Войнами-шоу были вторжения в Грузию в 2008-м, в Украину в 2014-м, в Сирию в 2015-м. По мысли московских стратегов, таким же шоу должна была стать и военная кампания 2022-го.

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Даже после срыва блицкрига Кремль пытался оставить своих подданных в роли праздных болельщиков и до последнего воздерживался от мобилизации. Но когда российского обывателя все-таки пришлось поднимать с дивана, режим справился с этой задачей.

Компромиссным решением стала мобилизация, объявленная при открытых границах. Тем самым российские власти ввели негласный имущественный ценз. Избалованному среднему классу, не желавшему идти в окопы, было позволено сбежать за рубеж – вместо того, чтобы оставаться в РФ и становиться потенциальным источником недовольства.

Выпустив из страны тех, кто успел врасти в XXI век, Кремль оставил в своем распоряжении самых бедных, пассивных и забитых – идеальных кандидатов на роль пушечного мяса. Как выяснилось, с таким контингентом вполне можно вести большую войну по лекалам ХХ века.

Задействовав все доступные ресурсы, Россия не в состоянии добиться победы для себя. Но она способна существенно увеличить цену победы для Украины и коллективного Запада. В надежде на то, что в какой-то момент эта цена окажется слишком высокой для Киева, Вашингтона и Брюсселя.

Однако кремлевские расчеты вряд ли оправдаются. Достаточно вспомнить, что в прошлой жизни немыслимой выглядела и цена, уже заплаченная Украиной и украинцами. Хотя от этой прошлой жизни нас отделяют всего двенадцать календарных месяцев.

Михаил Дубинянский