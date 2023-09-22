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"Принципиальный? Рискуйте!" История остановки патрульными одного генерал-майора

Михаил ТкачПятница, 22 сентября 2023, 16:12
Коллаж: Андрей Калистратенко

Чи може посадовець в Україні їхати під час комендантської години за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння та уникнути покарання? 

 

Цей чоловік у камуфляжі – начальник одеського регіонального управління державної прикордонної служби, генерал-майор Мул Сергій Анатолійович.

Прізвище Мула набуло відомості в січні цього року, коли стався скандал з його підлеглою. Пресофіцер Південного управління прикордонної служби під час повномасштабного вторгнення поїхала в Париж зустрічати Новий рік.

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На відео з бодікамер поліцейських, яке опинилось у розпорядженні редакції "Української правди", можна побачити, як 14 листопада 2022-го головного прикордонника Одещини Мула зупиняє поліція. Відбулося це майже о 2-ій годині ночі в місті Одеса, під час комендантської години.

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Відповідно до протоколу, Мул перебував за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння (запах алкоголю, порушення мови). Окрім того, він керував автомобілем, який був не зареєстрований.

Чи поніс Сергій Мул бодай якусь відповідальність? Подробиці цієї історії – в нашому матеріалі.

Михайло Ткач, УП

Темы: ОдессаПограничная служба
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