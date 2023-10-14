Белый, красный, синий, желтый

В это воскресенье состоятся парламентские выборы в Польше, которые Украина ждет с надеждой и c опаской.



С надеждой – поскольку считается, что украино-польские разногласия последнего времени связаны с предвыборной борьбой. А стало быть, после выборов межгосударственные отношения должны нормализоваться.

С опаской – потому что полноценной нормализации отношений после 15 октября может и не произойти. А носители антиукраинской повестки в Польше могут даже упрочить свое положение по итогам выборов.

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Размолвка между нашими странами стала одним из наибольших разочарований 2023 года. И, конечно, велик соблазн свести ее к чисто субъективным причинам, взвалив всю вину на Владимира Зеленского, на Анджея Дуду или на московских провокаторов. Но, к сожалению, для столкновений между бело-красными и сине-желтыми существуют и вполне объективные предпосылки. И главная из них – это сходство между нами и нашим западным соседом.

У современной Украины больше общего с Польшей, нежели с любой другой страной Евросоюза. Нас роднит множество факторов: географических, исторических, культурных, ментальных. Но, по иронии судьбы, именно эта близость становится естественным источником разногласий.

Как известно, разные магнитные полюса притягиваются, но одинаковые – отталкиваются.

Эффект одинаковых магнитных полюсов проявился еще при президенте Порошенко, когда между Киевом и Варшавой возникли острые трения на исторической почве. Так произошло именно потому, что Украина успешно переняла польскую модель исторической памяти.

Ни для кого не секрет, что отечественный Украинский институт национальной памяти (УИНП) создавался по образу и подобию одноименного польского учреждения. Многие из исторических нарративов, взятых на вооружение Украиной после 2014 года, очень сильно напоминали польские.

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Тут и представление о моральной победе, которую в 1940-х одержали воины Армии Крайовой или Украинской повстанческой армии. И вера в то, что собственное прошлое состоит исключительно из подвигов и жертв, но никак не из преступлений. И глубокая убежденность в том, что национальные герои должны быть вне критики.

Но чем больше отличаются друг от друга две модели национальной памяти, тем менее вероятен конфликт между ними. Скажем, в основе немецкой исторической политики лежит комплекс вины, а в основе израильской – опыт жертвы. Одни делают акцент на преступлениях собственных предков во время Второй мировой войны, другие – на страданиях своих предков в те же годы. Будучи абсолютно разными, эти два подхода идеально сочетаются друг с другом.

А польский и украинский исторические нарративы оказались чрезвычайно схожи – и предсказуемо столкнулись.

Выяснилось, что один национальный миф может развиваться лишь в ущерб другому; что идеализированное представление об УПА невозможно совместить с идеализированным представлением об АК; а глорификацию ОУН нельзя соединить с глорификацией Второй Речи Посполитой.

Чтобы пойти навстречу украинцам, Польше пришлось бы пересмотреть принципы исторической политики, которым мы у нее научились. Чтобы задобрить поляков, Украина должна была отказаться от принципов, перенятых у Польши.

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Но учитель оказался слишком последовательным, а его ученик – чересчур способным. Отступать не намерена ни одна из сторон: а потому исторические разногласия между бело-красными и сине-желтыми так и не были разрешены.

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2023 год продемонстрировал, что эффект разобщающего сходства может затрагивать не только историческую политику, но и другие сферы. Например, экономику. Понятие "национальных экономических интересов" значит для современной Польши ничуть не меньше, чем для сегодняшней Украины. Оно значит намного больше, чем такие понятия, как "рынок", "конкуренция" или "свободная торговля".

Пренебречь интересами польских фермеров – такой же болезненный имиджевый удар для президента Дуды, как и для президента Зеленского – пожертвовать интересами украинских аграриев. И в какой-то момент оба лидера очутились в ловушке, где любая публичная уступка грозила бы потерей лица.

Более того, есть вероятность, что нынешние разногласия между Киевом и Варшавой – это своеобразная прелюдия к еще более ожесточенным послевоенным спорам.

Этим летом публицист Павел Казарин озвучил вопрос, имеющий огромное значение для послевоенного будущего: кто кому должен говорить спасибо? Украина странам НАТО – за то, что они помогают ей отражать кремлевскую агрессию? Или страны НАТО Украине – за то, что она сражается с агрессором вместо них? Нетрудно спрогнозировать, что в украино-польских отношениях этот вопрос будет стоять особенно остро: из-за все той же близости между двумя странами.

Если наши сограждане рассматривают Украину как щит Европы, то прежде всего этот щит прикрывает ближайшего западного соседа. Если допустить, что Россия готова воевать со странами НАТО, то атаку на Люблин представить значительно легче, чем бомбардировку Антверпена или высадку десанта в Неаполе. Исходя из этого украинцы могут считать, что Польша в большем долгу перед ними, чем кто-либо еще.

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Но многие поляки могут быть уверены, что их страна надежно защищена коллективным североатлантическим зонтиком. А, следовательно, это не они в долгу перед Украиной, а украинцы в долгу перед Польшей – причем в большей степени, чем перед кем-либо еще. Потому что без всесторонней соседской поддержки Украина не смогла бы противостоять российскому вторжению.

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После войны Польша может напомнить нам, что в самые трудные времена она приютила многие сотни тысяч украинских беженцев. Теоретически это позволит в любой момент упрекнуть Украину в недостаточной благодарности.

Однако гордые украинцы могут припомнить тот факт, что большинство наших взрослых беженцев быстро трудоустроились и стали поднимать польскую экономику. А значит, это Польша должна быть благодарна нам за приток рабочих рук.

Нахождение компромиссных оценок может оказаться нелегкой задачей – опять-таки из-за сходства между Варшавой и Киевом. Из-за того, что польское национальное самолюбие не уступает украинскому, а украинское – польскому.

Но есть одно существенное "но". Чтобы поучаствовать в послевоенном состязании национальных амбиций и мериться гонором с Польшей, Украине необходимо выстоять под натиском Кремля. А эта задача вряд ли осуществима без тесной кооперации между белым, красным, синим и желтым.

Михаил Дубинянский