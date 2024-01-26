"Шлях" слуги народа. УП получила список беглецов из страны
Недостатня кількість чоловіків, придатних до військової служби, наразі становить одну з головних загроз обороноздатності країни.
Дарма що вже за місяць розпочнеться третій рік повномасштабного вторгнення Росії, офіційної інформації про те, скільки саме чоловіків втекли з України після оголошення загальної мобілізації, й досі немає. Принаймні публічно. Або хоча б інформації про тих чоловіків, які втекли завдяки волонтерській системі "Шлях". Як немає й досі розуміння – хто їм допоміг у цьому.
Очевидно, що питання виїзду з країни не вирішується без офіційних осіб – їх ще називають можновладцями. Очевидно, що можновладці мають ухвалювати рішення в інтересах країни, яку й досі може окупувати РФ.
І також вже цілком очевидно, що можновладці причетні до того, що брак чоловіків сьогодні становить одну з головних загроз обороноздатності країни.
У розпорядженні нашої редакції опинився список військовозобов'язаних, які залишили країну в 2023 році за сприяння Волинської обласної адміністрації через систему "Шлях".
Йдеться про майже 900 осіб. На другому році повномасштабної війни. І це лише в одній області.
Ця інформація дає можливість зрозуміти не тільки кількість утікачів, а й хто саме залишив країну. Але найцікавіше в усій цій історії – які благодійні фонди та громадські організації їм у цьому допомогли.
Докладніше – в матеріалі.
Михайло Ткач