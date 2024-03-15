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На ужгородском направлении. Приключения бравого депутата Тищенко

Михаил ТкачПятница, 15 марта 2024, 06:22
коллаж: Андрей Калистратенко

Апартаменти, салон краси, похоронне бюро, п'ятизірковий парк-готель, два охоронці, свої люди на високих посадах. Це далеко не повний перелік "хазяйства", яким, схоже, обзавівся в Ужгороді народний депутат Микола Тищенко та його родина за останні роки. 

В березні 2021 року на той момент ще депутата президентської фракції Миколу Тищенка призначили головою Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу". А вже в середині 2022-го депутата зняли з посади "через погану репутацію".

Але, схоже, Тищенко вирішив зберегти свою присутність у регіоні. 

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Як депутат, обраний за мажоритаркою на одному з київських округів, "переїхав" на Закарпаття і хто йому в цьому допомагає? 

"Українська правда" від початку повномасштабного вторгнення неодноразово отримувала сигнали про бізнесову діяльність Тищенка в Ужгороді. Тому ми, авжеж, не могли не вирушити до депутата в гості, щоб на власні очі побачити, як він облаштувався в єдиному обласному місті, де немає комендантської години

Михайло Ткач

Темы: ТищенкоУжгородЗакарпатьенедвижимостьденьги
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