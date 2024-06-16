Гитара вместо оружия. Зачем Культурный десант проводит концерты в 350 метрах от врага?

Вашингтон, зустріч військовослужбовців ЗСУ з конгресменами. Хлопець у військовій формі грає на бандурі "Nothing Else Matters".

Інша ситуація. Донецький фронт, бліндаж, кремезний гранатометник із бригади ТрО, який на війні втратив ліву ногу, співає перед бійцями "O sole mio". Слухати його справді насолода, адже він професійний оперний співак, соліст Запорізької філармонії, а на фронті у своїй 110-ій бригаді очікувано отримав позивний "Паваротті".

Гранатометниця з розвідувального батальйону, що пережила п'ять поранень на фронті та втратила око, тепер грає на скрипці перед бійцями одну з увертюр Баха. Хлопці слухають, затамувавши подих. У мирному житті вона одна з найкращих випускниць Національної музичної академії, лауреатка багатьох конкурсів.

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Всі ці люди – учасники Культурного десанту, об'єднання артистів, яке вже два роки виступає перед бійцями українського війська. Виступають всюди, де це можливо: в навчальних центрах, госпіталях, у фронтовій зоні чи безпосередньо "на нулі". Іноді навіть за 350 метрів до позицій ворога. Щомісяця музиканти, поети та співаки проводять приблизно 200 таких подій.

"Зазвичай виступ починається з незацікавлених поглядів. Але ми шукаємо правильні слова й композиції та граємо доти, поки не побачимо вогонь в очах бійців", – каже старший лейтенант Миколай Сєрга, засновник та керівник проєкту.

Колись давно – Коля Сєрга, відомий у країні музикант, ведучий тревел-шоу "Орел та решка", співак і шоумен. Тепер – військовослужбовець ЗСУ, який всі свої таланти та вміння використовує для того, щоб підтримувати бойовий дух та ментальне здоров'я українських бійців.

А почалося все наприкінці лютого 2022 року, в рідній для Сєрги Одесі.

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Одеса. Початок Культурного десанту

Миколай зустрів повномасштабну війну в дорозі. З Києва він їхав до Миколаєва, де 24 лютого 2022 року в нього мав бути концерт. Зупинився переночувати в Одесі, прокинувся від звуків вибухів. Вже на другий день мобілізувався та був на бойовому чергуванні, очікуючи з іншими бійцями висадки ворожого десанту в Одесі.

Тривалі чергування, мало сну, постійні новини, що ворог вже на околицях Києва. Загальна тривожність була надто високою. Сєрга – творча людина, що захоплюється психологією, почав шукати, як можна підтримувати емоційний стан побратимів. Почав збирати їх в одному з підвалів, читати вірші, згодом – грати на гітарі.

– Так ти що у нас – зірка? – іронічно спитав у Сєрги командир 59-ої бригади майор Ілля Лубашев, дізнавшись про те, що в його бригаді постійно відбуваються якісь концерти.

Вперше він побачив Сєргу, коли Коля приєднався до війська наприкінці лютого 2022 року. Артист стояв перед майором у концертному костюмі в клітинку та епатажних червоних туфлях. Лубашев схопився за голову: "Кого мені привели!" – згадував він потім свою реакцію.

Миколай Сєрга під час виступу перед військовими Фото надане Культурним десантом

Згодом командир побачив користь від того, що Сєрга вміє збирати багато гуманітарної допомоги та піднімає концертами настрій бійців. Він звільнив Колю від чергування на передовій і наказав більше займатися саме цими напрямками – зборами для підрозділу та морально-психологічним забезпеченням.

Виступати з гітарою перед побратимами – корисно, але цього мало, вважав Сєрга, тому влітку 2022 пішов на курси снайперів, щоб доєднатися потім до десантно-штурмових військ. Повернутися до концертів для військових його переконало "військове керівництво", згадував пізніше шоумен, не називаючи імен.

Почав їздити по фронту та виступати перед військовими з власними піснями та віршами. І водночас шукав професійних музикантів і артистів серед тих, хто вже воює. Таких виявилося достатньо.

Першим доєднався Олександр Чемеров – він став музичним продюсером Культурного десанту. Згодом – частиною об'єднання стали такі відомі виконавці як Мойсей Бондаренко, Олександр Ярмак, Євген Галич, Мирослав Кувалдін. Пізніше і інші професійні музиканти.

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Серед них – скрипалька та диригент Ольга Рукавішнікова. Ще дитиною вона почала грати на скрипці, згодом у музичній школі навчилася грати й на фортепіано, альті, органі та гітарі.

Вже дорослою Ольга стала диригенткою, виступала з концертами в Київській консерваторії, гастролювала в Європі. З початком вторгнення потай від батьків пішла до армії. Гранатометницею в групі розвідки вона вела бої за 100 метрів від ворога. Отримала п'ять різних поранень, а в травні 2023 року в одному з боїв втратила ліве око. Після реабілітації Рукавішнікова приєдналася до Культурного десанту та почала грати на скрипці на фронті для бійців.

Схожа історія в оперного співака Юрія Івашкевича, який виступав у Запорізькій філармонії, а на початку вторгнення доєднався до Запорізької територіальної оборони. В одному з боїв у липні 2023 року він підірвався на ворожій міні та втратив ліву ногу.

Гранатометниця Сил ТрО та лауреатка музичних конкурсів Ольга Рукавішнікова під час виступу перед військовими Фото надане Культурним десантом

Згодом діяльність проєкту оцінили й на рівні командування ЗСУ. "В Культурному десанті є артисти, які починали свій шлях як піхотинці, а після поранення в бою почали виступати. І я думаю, що людина, яка закінчила консерваторію, напевно, принесе більше користі за своїм фахом, ніж на спостережному посту. Тому що скрипка – це теж зброя", – вважає генерал-майор Владислав Клочков, начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ.

В 2023 році Культурний десант складався вже з двох мобільних груп, які виступали на різних ділянках фронту. Проєкт розростався з часом, в 2024 році таких груп уже п'ять.

Загалом 90% учасників Культурного десанту мають бойовий досвід.

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Переоцінка цінностей

Найголовніша подія в житті Сєрги за цей час – це зміна світогляду.

"Я вчився в Лос-Анджелесі, хотів там залишитися жити, був космополітом, вважав себе громадянином світу, постійно мандрував", – згадував Сєрга в листопаді 2023 року в інтерв'ю youtube-каналу "Розмова". Все змінило 24 лютого, коли почалася велика війна, і він вирішив доєднатися до ЗСУ. Він враз покінчив із космополітизмом.

"В мене з'явилася країна, – розповідав він про трансформацію власного світогогляду в іншому інтерв'ю. – До цього я жив у своїй інформаційній бульбашці та не розумів, що Росія – це ворог".

Народжений у російськомовній родині в російськомовному оточенні, він принципово перейшов у спілкуванні на українську мову та почав занурюватись в українську культуру. "Коли я прочитав "Арабески" Миколи Хвильового, я був сильно вражений та водночас ображений, що мені не давали такий скарб", – згадував Сєрга.

Одна з подій Культурного десанту Фото надане Культурним десантом

Певний час Миколай намагався перетягнути на бік України когось із російських селебрітіз, з якими раніше багато спілкувався – майже завжди марно. Так само свого часу інший відомий українець – зірка великого тенісу, колишня 30-та ракетка світу Сергій Стаховський – теж записував відео зі зверненням до російських зірок у своїй галузі. І обидва прийшли до одного й того самого висновку – все даремно, не треба сподіватись на допомогу ліберальних росіян, які буцімто "проти війни".

Підсумовуючи свій досвід, Сєрга потім час від часу згадував відомий афоризм: "Рожеві окуляри розбиваються склом всередину".

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Яка користь від цих концертів і виступів?

"Ми провели вже більше 20-ти концертів і бачимо, як люди змінюються після них. Якби не було ефекту, ми б таких заходів не проводили. Люди переключаються зі своїх проблем і зі свого емоційного навантаження, яке вони відчувають на війні", – пояснює молодший сержант Роман Підручний. Він служить психологом групи контролю бойового стресу 109-ої окремої бригади територіальної оборони.

Відомий співак Сергій Мартинюк, лідер рок-гурту "Фіолет", часто виступав на фронті з Культурним десантом, а нещодавно мобілізувався. Він згадує свої бесіди із заступниками комбатів з морально-психологічної роботи: "Після виступів вони підходять і кажуть: "Ви навіть не уявляєте наскільки важливо те, що ви робите. Хлопці рефлексують ще кілька тижнів після ваших виступів та пізніше питають, коли ви знову приїдете"".

Військові під час однієї з подій Культурного десанту Фото надане Культурним десантом

Про позитивний вплив музики на мотивацію військові знають з давніх-давен, тому в усіх арміях світу є військові оркестри. Але Культурний десант – це значно більше, ніж концерти.

Сєрга, який вивчав психологію, часто використовує термін юнгіанської психоаналітики: "Культура – це колективне несвідоме". Культура має пронизувати все суспільство і впливати не лише на слух. Саме тому в 2022 році на Харківщині Культурний десант створив понад 200 муралів у всіх селах та містах, які були звільнені: Куп'янську, Вовчанську, Балаклеї, Ізюмі.

В травні 2023 року Культурний десант реалізував ще один проєкт – "Книга на фронт". За рік через різні книгарні бійцям було відправлено понад 20 000 книжок різних жанрів.

"Ми завжди проводимо опитування серед військових та занотовуємо їхні побажання про те, які саме книжки їм привезти наступного разу, – розповідає керівник проєкту Андрій Овчарук. – Переважно пишуть: художні книжки маленького розміру, художні книжки, які відволікають".

На фронті від Культурного десанту виступають і відомі стендапери – Антон Тимошенко й Василь Байдак. І зірки всеукраїнського масштабу – гурт "Один в каное" чи співачка alyona alyona. Нещодавно почали і просвітницький проєкт – публічні виступи відомих українських істориків у навчальних центрах Збройних сил.

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Відомий поет Артем Полежака ще з 2014 року виступав перед бійцями АТО. Згодом доєднався до Нацгвардії та брав участь у багатьох боях на Харківському фронті. В Культурному десанті він знову реалізується як поет – виступає перед бійцями, а в березні 2024 року це об'єднання митців видало збірку його віршів.

За даними, зібраними учасниками Десанту, наразі в ЗСУ служать понад 1000 діячів культури та представників креативних індустрій. Для тих із них, хто не може доєднатися до Культурного десанту, Сєрга придумав інший спосіб реалізувати себе – проєкт "Фронтова студія". Фактично це мікроавтобус, обладнаний, як мобільна студія звукозапису. В ній вже записали 14 пісень різні музиканти.

"Майже усі зйомки відбувалися неподалік лінії фронту, й інколи наші мікрофони ловили звуки бойових дій", – згадує Олександр Чемеров, музикант і продюсер Культурного десанту.

Військові реагують на виступ Культурного десанту Фото надане Культурним десантом

"Я пройшов в армії весь шлях від солдата, був командиром 93-ої бригади і дуже добре знаю: якщо солдат не готовий морально, психологічно та емоційно, то будь-яка, навіть потужна зброя, не допоможе йому в бою. І саме тому діяльність Культурного десанту в цьому напрямку дуже важлива", – впевнений генерал-майор Клочков.

– Чи не покинула вас муза? – якось спитали Сєргу.

– Моя муза мобілізована, – відповів він одразу. – Я пишу багато.

Що робитиме Культурний десант після війни?

"Після перемоги проблеми й задачі у нас не закінчаться. Ветеранам потрібна буде допомога та інтеграція в суспільство, буде багато викликів на деокупованих територіях, ментальна реінтеграція людей, що були в окупації та багато іншого", – вважає Сєрга.

Як саме він буде організовувати цю інтеграцію? Арт-терапія, акторські курси для військових, підготовка поранених бійців – щоб вони могли проводити тренінги для вчителів у школах про те, як спілкуватися з дітьми про війну.

У Сєрги багато планів.

Владислав Головін, для УП