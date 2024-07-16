Форинты не пахнут. Как венгерские партии усиливают влияние на Закарпатье

Ми в одному із невеликих містечок України, в центральній частині якого багато затишних будинків та старої архітектури.

На адмінбудівлях та освітніх закладах, окрім державних синьо-жовтих прапорів, майорять триколори сусідньої країни. Назви вулиць, вивіски, банери та майже всі написи в місті мають додатковий іншомовний переклад.

Ба більше, місцеві жителі переважно спілкуються мовою сусідньої країни і навіть живуть за відмінним від українського "місцевим часом".

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Громадянам з інших міст і регіонів України таке важко уявити, особливо в умовах повномасштабної війни в державі. Однак це реальність життя в Береговому на Закарпатті, де зосереджена низка партій та громадських організацій, які роками отримують підтримку від Угорщини. Крім того, депутати від однієї з партій перше засідання в ОТГ у 2020 році розпочали з виконання гімну Угорщини.

Натомість керівник Партії угорців України Василь Брензович вже четвертий рік переховується в Угорщині. А все після обшуків СБУ через порушення суверенітету України, популяризацію "Великої Угорщини" і заклики до створення етнічної автономії на Закарпатті.

Проте такий стан речей не заважає Брензовичу паралельно керувати громадськими організаціями й фондами, які вже довгий час отримують фінансування від Угорщини та активно діють на Закарпатті у міжвиборчий період.

Зокрема, за чотири роки "КМКС" Партія угорців України (з угорської розшифровується як "Товариство угорської культури Закарпаття") та Демократична партія угорців України отримали майже чотири мільйони гривень пожертв на свої рахунки.

Хто фінансує угорські партії та організації в Україні, хто робить найбільші пожертви та на що партії їх витрачають – читайте в матеріалі Руху ЧЕСНО.

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Мережа впливу

На фото нижче – логотипи двох угорських партій, які діють на Закарпатті. Мова йде про "КМКС" Партію угорців України та Демократичну партію угорців України. Поруч справа – логотипи ГО, які мають майже ідентичні вигляд та назву.

Цими організаціями керують люди, які й очолюють партії: екснардеп від БПП Василь Брензович, який у Верховній Раді VIII скликання зареєстрував найбільшу кількість благодійних організацій, та Ласлов Зубанич. Вони є й учасниками фондів, що були засновані угорським урядом і активно надають фінансову допомогу мешканцям Закарпаття.

Логотипи "КМКС" Партії угорців України та ГО "Товариство угорської культури Закарпаття"

Логотипи Демократичної партії угорців України та ГО "Демократичної спілки угорців України"

Головою партії КМКС є Василь Брензович. Він же і керує ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" з 2014 року.

У 2020 році СБУ проводила обшуки в приміщенні організацій та фондів, керівником яких є Брензович. Тоді виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану Велику Угорщину, та заклики до створення етнічної автономії на Закарпатті.

Після цього Брензович втік з України та вже четвертий рік отримує угорський притулок, стверджуючи про підтримку його діяльності з боку сусіднього уряду в одному з інтерв'ю:

"Мабуть, Угорщина зробила найбільше для наближення України до НАТО і ЄС – угорська громада Закарпаття підтримує обидва процеси. Водночас природно, що угорський уряд заступається за угорців Закарпаття".

Василь Брензович і Віктор Орбан (зліва направо) Фото: "Закарпаття онлайн"

Брензович повністю заперечує звинувачення СБУ і вважає, що Захід має тиснути на Україну для зменшення утисків прав угорської меншини.

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Крім керівних посад у партії та ГО, Брензович очолює кілька благодійних фондів: "Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде", КМКС та Фонд Іштвана Сечені, які створені та фінансуються Угорщиною для покращення добробуту угорців Закарпаття.

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За дивним збігом обставин, більшість цих установ зареєстровані за однією адресою: місто Ужгород, вулиця Православна набережна, 5. За оренду цього ж приміщення партія, згідно з партійними фінансовими звітами, щорічно виплачує по кілька тисяч гривень уже згаданій громадській організації.

На перший погляд це звичайний двоповерховий будинок. Не помітно ознак перебування в ньому партійного осередку, громадської організації чи благодійних фондів.

Будівля офісу "КМКС" Партії угорців України, вул. Православна набережна, 5 Фото: Рух ЧЕСНО, 2024

Аналогічну ситуацію спостерігаємо і в іншому приміщенні ГО "КМКС" по вулиці Жупанській.

Будівля офісу ГО "КМКС", вул. Жупанська, 12 Фото: Рух ЧЕСНО, 2024

Про те, що тут розташований офіс Демократичної партії угорців України, свідчить лише банер угорською та українською мовами під назвою "Європейський дім", на якому зображені емблеми місцевих ГО та фондів.

Будівля офісу Демократичної партії угорців України, м. Берегове Фото: Рух ЧЕСНО, 2024

Зазначимо, що ГО "КМКС" має офіси в різних районах Закарпаття. Ймовірно, мешканці регіону сприймають їх саме як партійні осередки, оскільки емблеми в них однакові, а офіс у партії лише один.

Будівлі офісу ГО "КМКС" у м. Виноградів та м. Берегове Фото: Рух ЧЕСНО, 2024

Угорська партійна діяльність

У червні цього року, після виборів до Європарламенту, з'явилося підтвердження того, що ГО "КМКС" співпрацює з Угорщиною.

Вікторія Ференц є засновницею або чинною учасницею чотирьох організацій Закарпаття. Водночас вона є і громадянкою Угорщини та співробітницею Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці (одного з багатьох угорських навчальних закладів області, який отримує матеріальну підтримку Угорщини).

У червні Вікторія Ференц на своїй сторінці подякувала Василю Брензовичу та громадській організації "Товариство угорської культури Закарпаття", учасницею якої вона була до 2021 року, за можливість представляти угорців області через партію Віктора Орбана "Фідес".

Скриншот із Facebook Ferenc Viktória

Зазначимо, що сайти партії та ГО були зареєстровані в один день та в одному місці тими самими людьми. Але сторінка партії майже порожня, посилання на соцмережі неробочі, а останні публікації датуються лютим 2022 року – на відміну від сайту однойменної ГО. Вона щотижня публікує десятки заяв організації до ВРУ щодо утисків прав угорської меншини. Публікації про антиугорські акції в Україні перекладені з угорської ще двома мовами – українською та англійською.

За чотири роки партія КМКС витратила орієнтовно 500 тисяч гривень. Серед "цікавих" отримувачів коштів партії – вже згадана ГО, якій партія платить за оренду офісу на Православній набережній, 5, та її члени.

У 2020 році, зокрема, 170 тисяч гривень отримав Гейза Ковач – головний редактор телеканалу TV21 Ungvár, власний кореспондент MTVA на Закарпатті, який був нагороджений Золотим хрестом "За заслуги" президентом Угорщини Яношем Адером. Зрозуміти, за що КМКС платила йому кошти, із призначення платежу неможливо: "Послуги, згідно рахунку № 22/2020".

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Але в партії є і приховані витрати. Важливо, що всю передвиборчу агітацію через Facebook у 2020 році КМКС проводила саме через сторінку однойменної ГО. З вересня по жовтень 2020 року через Facebook було запущено 49 рекламних дописів (майже всі – угорською мовою) вартістю в понад 100 доларів кожен.

Такі самі агітаційні відео на своїх сторінках публікували керівник партії Василь Брензович, керівник молодіжної організацій КМКС Іштван Добса та ще дві організації. Агітаційна реклама вартістю понад 10 тисяч доларів не була промаркована в партійних звітах.

Бібліотека реклами Facebook ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" в 2020 році

Тоді "КМКС" Партія угорців України здобула 130 мандатів, а Демократична партія угорців України – 23 мандати. Найбільше представництво було в Берегівській районній раді – 42,58%.

Ймовірно, ця реклама прямо фінансувалася ГО. Згідно з інформацією на сайті, її діяльність підтримується урядом Угорщини та фондами, які країна-сусідка заснувала на Закарпатті. Так, угорською написано: "за підтримки уряду Угорщини, державного секретаря з питань національної політики, Фонду Бетлена Габора".

Скриншот із сайту ГО "Товариство угорської культури Закарпаття"

Нагадаємо, в день місцевих виборів 2020 року фіксували пряму агітацію на підтримку КМКС з боку державного секретаря з питань національної політики Угорщини Яноша Потапі.

Зліва направо: Василь Брензович, Оскар Балог, Янош Потапі Скриншот із Facebook Nemzetpolitikai Államtitkárság

Він поширював агітаційні матеріали через Facebook. У соціальних мережах і дотепер можна часто побачити спільні партнерські фото Потапі, Брензовича та Балога.

Фінансування мережі

"КМКС" Партії угорців України за останні чотири роки переказали понад 2,8 мільйона гривень – і лише три донори, найщедріший з яких зробив пожертву на 2,6 мільйонів. Йдеться про вищезгадану ГО "Товариство угорської культури Закарпаття", яка лише за останній рік офіційно отримала дохід у понад 55 мільйонів гривень.

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Раніше українські ЗМІ писали, що в період з 2011 по 2018 рік на рахунки ГО з благодійного фонду Бетлена Габора, пов'язаного з угорським урядом, було перераховано п'ять мільйонів доларів.

Ба більше, цільовим призначенням платіжки 2019 року в розмірі 70 тисяч гривень було розміщення білбордів у передвиборчий період.

Варто зазначити, що українські партії не можуть отримувати фінансування від іноземних донорів.

Пожертви на загальну суму близько 100 тисяч гривень зробив Оскар Балог – член правління ГО. Як і Брензович, він є членом благодійних фондів та учасником низки скандалів, а у 2017 році в нього виявили угорське громадянство.

Цікаво, що Балог не тільки фінансує партію, але й отримує гроші від неї. У 2020 році партія одним платежем заплатила йому таку саму суму, яку протягом наступних чотирьох років задонатить Балог (100 тисяч гривень) – за надання консультаційних та бухгалтерських послуг. Чи надавав він такі послуги, достеменно невідомо, проте в коментарі розслідувачам зазначав, що допомагав партії під час виборів.

Кілька тисяч гривень переказала на рахунок КМКС і Оксана Крайниковець, яка є головною бухгалтеркою ГО.

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Партійна структура

Схожу ситуацію з ГО-близнюком має й інша партія, що представляла інтереси угорської меншини – Демократична партія угорців України.

Донорами партії знову стали її учасники, за сумісництвом учасники ГО "Демократична спілка угорців України". Керівником є Ласлов Зубанич, чинний член фондів "Закарпатського центру економічного розвитку "Еган Еде" та фонду розвитку закарпатської угорськомовної освіти, завідувач кафедри історії Ужгородського національного університету.

Окрім Зубанича, партії донатив Андрій Опаленик, член партії та колишній учасник ГО Віктора Медведчука "Український вибір", яка пропагувала російський вектор і зупинку євроінтеграційних процесів.

Піковою точкою в діяльності організації були 2012–2013 роки, саме тоді в ній і працював Опаленик.

Особистість останнього донора, на жаль, не визначена, оскільки ім'я Аркадія Шиншилова невідоме пошуковим системам, а місце перебування особи у звітах приховане.

Партія КМКС та її ГО мають той самий сайт, тож зрозуміти, про чию діяльність ідеться у публікаціях, неможливо. Проте ГО має і окремий сайт, в якому зазначено, що підтримка її діяльності здійснюється за рахунок Угорщини.

Скриншот із сайту Демократичної партії угорців України та ГО "Демократична спілка угорців України"

Крім того, ГО активно поширює дописи Віктора Орбана. Зокрема один із останніх був опублікований під час його візиту в Україну – з наміром "сприяти вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом".

Скриншот із Facebook ГО "Демократична спілка угорців України"

Лідер партії Ласлов Зубанич брав активну участь у церемонії відкриття головування Угорщини в Раді ЄС у 2024 році. Там він розповідав про історичну пов'язаність Угорщини та України.

"Дбайливе ставлення держави Угорщини до національної спадщини – кейс дуже корисний і повчальний. Мережа відіграє ключову роль у збереженні культурної спадщини Карпатського басейну, традицій різних національностей цього регіону", – йдеться в дописі ГО "Демократична спілка угорців України".

Скриншот із Facebook ГО "Демократична спілка угорців України"

За чотири роки партія витратила трохи більше ніж 150 тисяч гривень, що свідчить про її незначну активність. Проте, як і в КМКС, рекламні дописи у Facebook не промарковані. На відміну від першої, вони поширювалися вже зі сторінки партії. З 2020 року їх було приблизно 60, частина з них – українською мовою, загальна вартість перевищила 2,5 тисячі доларів.

Бібліотека реклами Facebook Демократичної партії угорців України в 2020 році

ГО-близнюк є типовою практикою для українських партій. Проте в контексті цих політсил варто розуміти, що, ймовірно, однойменні ГО функціонують як проміжна ланка фінансування від Угорщини.

Напряму фінансувати партії з-за кордону в Україні заборонено, оскільки це має прямий вплив на політичне представництво, зокрема на Закарпатті, де є значна частка угорськомовного населення.

Прапори Угорщини в місті Берегове Фото: Рух ЧЕСНО, 2024

Рух ЧЕСНО намагався зв'язатися із представниками угорських партій, щоб отримати коментарі, але зробити цього, на жаль, не вдалося.

Слухавку підняла лише членкиня ГО "Товариство угорської культури Закарпаття". Вона привіталася та представилася угорською мовою, а на запитання, чи пов'язані між собою партія та громадська організація, відповіла:

"На жаль, я не можу відповісти, тому що нема нікого, я не можу вас зв'язати ні з ким".

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Водночас Рух ЧЕСНО звернувся із запитом до партій щодо фінансування, проте відповіді на час публікації матеріалу не отримали.

Олександра Левчак, аналітикиня з партфінансів, Рух ЧЕСНО