[Бес]ценная украинская жизнь

– Восток кишит жизнью, и она там дешева. Жизнь, согласно восточной философии, не такая уж важная вещь. Рискну показаться бесчувственным, но на Востоке она попросту не ценится так высоко, как на Западе.

– А вы как думаете, генерал?

– Конечно, я согласен с профессором. Правда часто бывает неприятной. А вы как считаете, капитан?

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– Что ж, тут я осмелюсь возразить профессору. По-моему, жизнь на Востоке все же имеет цену, и немалую.

– Так вы утверждаете, что профессор неправ?

– Нет-нет. Но, видите ли, джентльмены: мы всего лишь считаем человеческую жизнь ценной, тогда как для уроженца Запада она бесценна.

Так выглядела беседа американского конгрессмена, американского профессора и двух бывших южновьетнамских офицеров в романе "The Sympathizer", удостоенном Пулитцеровской премии в 2016-м и экранизированном в 2024-м.

Персонажи романа рассуждали о неудаче США во Вьетнаме и дошли до вопроса о ценности человеческой жизни в разных культурах. Неудивительно, что в разгар полномасштабной войны к этому же деликатному вопросу пришла и наша страна.

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Осенью 2024-го авторитетный публицист Виталий Портников шокировал многих сограждан следующим заявлением: "Я вважаю, що якщо у нас цінність людського життя збільшиться, то це створить проблему для нас у подальшому виживанні у війні. Тому що у війні з Росією може вижити тільки країна, в якій цінність людського життя в принципі знаходиться на близькому до російського рівні".

Не будем выяснять, насколько Виталий Эдуардович дорожит своей собственной жизнью. Но опасения по поводу того, что ценность обычной украинской жизни может слишком сильно возрасти, выглядят необоснованными.

Уже почти три года мы наблюдаем противоположный процесс: человеческая жизнь в Украине постепенно девальвируется.

Да, ее по-прежнему ценят. Да, эта цена все еще выше, чем в России, где к людям относятся как к мусору. Но отечественная жизнь точно не считается бесценной: как жизнь человека на Западе, который теоретически продолжает выступать для украинцев цивилизационным ориентиром.

Все то, что стало для нас обычным и привычным – ежедневные смерти наших соотечественников на фронте, вражеский террор против гражданского населения, эксцессы в ходе принудительной мобилизации, – для современного западного мира остается немыслимым.

Со второй половины ХХ века в Европе и США доминирует представление о бесценности человеческой жизни. Считается, что рисковать жизнью должны лишь профессиональные военные, добровольно сделавшие такой выбор, а никак не мирные обыватели.

И когда мы упрекаем зарубежных партнеров в трусости и высмеиваем их навязчивые страхи перед ядерной войной, стоит помнить, что одна из главных причин западной нерешительности – это убеждение в том, что жизни собственных граждан бесценны.

Но способен ли такой Запад противостоять антигуманной России и ее деспотичным союзникам? Может ли Запад сдержать наступление воинственных диктаторских режимов? Или это под силу только Украине, готовой платить за суверенитет и территориальную целостность десятками тысяч человеческих жизней?

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Вряд ли стоит отрицать, что меньшая ценность украинской жизни по сравнению с западной связана не только с войной, но и с советским бэкграундом. Каких-нибудь 40 лет назад и Украина, и Россия входили в состав одного государства, где человеческой жизнью, мягко говоря, не дорожили.

Это государство гордилось многомиллионными потерями во Второй мировой и пропагандировало принцип "За ценой не постоим". Даже в относительно вегетарианские 1980-е оно без колебаний посылало своих граждан умирать в Афганистане и получать смертельные дозы радиации на Чернобыльской АЭС.

После краха советской империи в 1990-х на Западе наслаждались плодами победы в "Холодной войне", верили в фукуямовский "конец истории" и утверждались в мысли, что жизнь каждого человека бесценна. А в это время постсоветское пространство стало ареной социально-экономических потрясений и криминальных разборок, что тоже не приучало нас дорожить человеческой жизнью.

И хотя, в отличие от России, Украина XXI века попыталась приобщиться к либеральным и гуманным западным ценностям, это запоздалое приобщение не стало всеобщим и необратимым.

Когда украинское государство столкнулось с необходимостью массовой недобровольной мобилизации, выяснилось, что мобилизационные мероприятия легче всего проводить среди наименее вестернизированных слоев населения. В консервативной сельской глубинке. На предприятиях, доставшихся нам в наследство от "совка". Среди мужчин старшего поколения, заставших советскую эпоху с почти поголовной службой в армии.

А труднее всего принудительно мобилизовывать молодых представителей среднего класса в крупных городах. Тех непассионарных обывателей, которые в наибольшей степени усвоили современный западный менталитет и представление о бесценности человеческой жизни – в данном случае своей собственной.

Принято считать, что после 24 февраля 2022 года Украина сражается с дикими российскими ордами за право быть частью западного мира. Но на сегодняшний момент это утверждение справедливо лишь в геополитическом отношении. Потому что в ментальном плане кровопролитная война не приближает украинцев к Западу, а, напротив, отдаляет нас от нынешнего Запада.

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По правде говоря, до 24.02.2022 Украину было значительно легче представить как органичную часть Европы XXI века. Теперь же Украина выглядит скорее как страна-щит, страна-бастион, страна-крепость, прикрывающая собой мирную Европу. А в крепости свои специфические порядки, собственное представление о демократии и правах человека и, конечно, совсем другая ценность человеческой жизни.

Итак, наше государство оказалось в роли цивилизационного фронтира между Россией, где жизнь человека почти ничего не стоит, и Западом, где жизнь человека бесценна. Эта особая роль порождает в украинском обществе соответствующую гамму рефлексий.

Во-первых, украинцы сознают, что вынужденная девальвация отечественной жизни не подкреплена обширными демографическими ресурсами. Наша страна совершенно не похожа на "кишащий жизнью Восток", о котором шла речь в романе "The Sympathizer".

У нас нет ни малейшей надежды на то, что "бабы еще нарожают". Мы понимаем, что в идеале украинская жизнь должна быть бесценной. И если военная агрессия Москвы сделала этот идеал недостижимым, то Украина пытается оградить от войны хотя бы самое дорогое – жизни нашего юношества.

Во-вторых, украинцы крайне болезненно реагируют на попытки распоряжаться отечественными жизнями извне. Одно дело, когда о необходимости снижения мобилизационного возраста говорят наши же фронтовики, которые жертвуют собой ради Украины.

А другое дело – когда о мобилизации 18-летних украинцев рассуждают в Европе или США, где жизни собственных граждан по-прежнему бесценны. Каждое подобное сообщение вызывает в Украине бурю негодования и становится настоящим подарком для российской пропаганды.

А в-третьих, многие украинцы ожидают, что рано или поздно коллективный Запад тоже будет вынужден пересмотреть ценность человеческой жизни.

Когда в Украине говорят о неизбежности Третьей мировой войны, в этих рассуждениях почти нет страха. Зато в них присутствует надежда на активную военную помощь в борьбе с российским агрессором.

А еще – надежда на справедливость. Слишком уж несправедливой выглядит ситуация, когда наша страна истекает кровью под ударами Кремля, а жизнь британского, немецкого и даже польского обывателя остается бесценной.

И, к сожалению, в 2020-х Украине легче верить в военное столкновение России и НАТО, а не надеяться, что в ближайшем будущем украинская жизнь тоже станет бесценной.

Михаил Дубинянский