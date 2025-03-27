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"Возмущался, что отель "бомжацкий", а гамбургеры не понравились". Как правоохранители помогли Комарницкому сбежать от правоохранителей за границу

Михаил ТкачЧетверг, 27 марта 2025, 06:00
коллаж: Андрей Калистратенко

"10.02.2025 близько 18-ї години у месенджері "Сігнал" мені зателефонував мій товариш Комарницький Д.С. та повідомив мене про необхідність вибути у західному напрямку країни у зв'язку з проблемами, пов'язаними з кримінальним переслідуванням НАБУ. Пізніше Комарницький повідомив мене, що він в подальшому бажає перетнути державний кордон України для переховування. Також Комарницький повідомив, що всі дії по його перевезенню на захід України необхідно виконати якнайшвидше, допоки його офіційно не оголосять у розшук".

Це цитата товариша Комарницького Юрія Довгаленка, який кілька днів тому на допиті в СБУ визнав, що організовував законспірований виїзд того самого Дениса Комарницького з Києва до українського кордону. Фактично з-під носа у всієї правоохоронної системи, яка активно розшукувала підозрюваного в організації масштабної схеми з розкрадання столичної землі. 

Особливість ситуації полягає в тому, що, перебуваючи вже на Закарпатті, Довгаленко представився поліцейським співробітником СБУ та показав службове посвідчення позаштатного працівника оперативного підрозділу Служби безпеки України. 

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І якщо до цього моменту українське суспільство, спрагле до невідворотності покарання, могло лише здогадуватись, що така людина, як Денис Комарницький, не могла подолати шлях від Києва до кордону без оперативної підтримки і навіть відповідної операції, то відтепер це вже майже доконаний факт. 

"Українська правда" завдяки джерелам у правоохоронних органах дізналася подробиці справ про незаконне переправлення Комарницького через державний кордон, перешкоджання законній діяльності правоохоронних органів та зловживання службовим становищем. 

Загалом у порятунку Комарницького, за даними співрозмовників УП серед правоохоронців, брали участь чотири людини з посвідченнями СБУ, два співробітники Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один тамтешній депутат.

Варто також додати, що активні дії правоохоронців почались після того, як "Українській правді" вдалося знайти Комарницького у Відні (Австрія) і тим самим довести, що фігурант однієї з найгучніших справ цього року втік з країни

Подробиці – в нашому новому матеріалі. 

Михайло Ткач, УП

границагосслужбаскандалСБУАвстрия
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