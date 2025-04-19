Школа "перемирия"

20 апреля православные и католики отметят Пасху. Неонацисты – день рождения Адольфа Гитлера. А президент США Дональд Трамп – три месяца пребывания у власти.

Теоретически предполагалось, что именно к этой дате может быть достигнуто прекращение огня в Украине. Но фактически российский террор против нашей страны лишь усилился при Трампе: под аккомпанемент бесконечных и пока бесплодных разговоров о "перемирии".

В то же время последние три месяца стали для нас хорошей жизненной школой.

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Обсуждая гипотетическое прекращение огня, Украина заметно повзрослела, стала смотреть на вещи более трезво и честно, научилась поднимать темы, которые еще недавно оставались табуированными. И чем бы ни закончилась демонстративная миротворческая деятельность Трампа и Ко, из этой истории уже удалось вынести несколько ценных уроков.

Урок первый: риторика. Как правильно говорить о мире

В 2022-м Украина предложила международному сообществу идею справедливой оборонительной войны против российского зла. Однако для сотен миллионов обывателей плохой мир привлекательнее, чем благородная война. И с этим ничего не поделаешь.

Если на Западе украинская риторика сработала хотя бы частично, то на глобальном Юге мы потерпели фиаско. Для большинства стран Азии, Африки и Латинской Америки приоритетом оказалась не борьба с агрессором, а мирное урегулирование.

Россия с удовольствием играла на подобных настроениях, регулярно подчеркивая, что она якобы готова к завершению военного конфликта, но этого не желает украинское руководство. А наши миротворческие месседжи не воспринимались всерьез, поскольку Киев требовал предварительного отвода российских войск на границы 1991 года – и, с точки зрения нейтральных наблюдателей, это условие выглядело заведомо невыполнимым.

Только в 2025 году, когда нам пришлось иметь дело с Дональдом Трампом, Украина наконец-то освоила выигрышную миротворческую риторику. Публичное согласие на прекращение огня без дополнительных условий стало сильным ходом Киева, который перевел мяч на поле Москвы. И теперь именно РФ выглядит стороной, не заинтересованной в завершении кровопролития.

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Урок второй: рисование. Красные линии Украины

В 2022 году украинцы поверили, что желаемое непременно должно совпасть с действительным. Это надолго освободило нас от дискуссии о приемлемых условиях завершения войны или ее горячей фазы. Всем была по душе программа-максимум: полный разгром российской армии, выход ВСУ на границы 91-го года, распад РФ и международный трибунал над Путиным.

Однако в 2025 году Украине пришлось признать, что программу-максимум вряд ли удастся реализовать. Страна попыталась с опозданием сформулировать программу-минимум. Нарисовать собственные красные линии. Разобраться, какие варианты развития событий неидеальны, но приемлемы для Киева, а какие – недопустимы.

Можно ли пойти на остановку боевых действий по линии фронта? Скорее всего, да. Можно ли без боя уступить врагу неоккупированный Херсон или Запорожье? Однозначно нет.

Можно ли смириться с тем, что Донецк или Севастополь не будут освобождены в ближайшем будущем? Это неприятно, но допустимо. Можно ли официально признать оккупированные территории Украины российскими? Исключено.

Можно ли согласиться с заморозкой российско-украинской войны? Вероятно, да. Можно ли принять ультиматум о фактическом разоружении Украины? Ни в коем случае.

Отечественные красные линии очерчиваются не только для Трампа или для европейских партнеров: прежде всего мы рисуем их для самих себя. И это одно из наиболее знаковых событий последних месяцев.

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Урок третий: физкультура. Украинские усилия и их цель

Пока в нашем публичном пространстве озвучивалась исключительно программа-максимум, любые усилия и жертвы украинцев ассоциировались с ее выполнением. Поначалу это мотивировало и фронт, и тыл, но со временем начало вредить. Чем менее вероятной выглядела скорая деоккупация Донбасса и Крыма, тем больше обывателей чувствовали усталость от затяжной войны с нереалистичными целями. Мол, Бог с ними, с границами 1991 года – главное, чтобы этот кошмар скорее закончился…

Однако 2025 год ясно продемонстрировал, что у Киева нет опции "просто взять и закончить войну". Единственный сценарий, не требующий от Украины серьезных усилий – это полная капитуляция на условиях Москвы. За любой другой финал горячей фазы войны нужно драться. Не ради границ 1991 года, а ради выживания украинского государства.

Если начинаются переговоры о завершении войны, приходится драться за сильную переговорную позицию. Если обсуждается гипотетическая заморозка боевых действий, приходится драться за приемлемые условия этой заморозки. Если Киев подталкивают к так называемому "корейскому сценарию", приходится драться за то, чтобы этот сценарий был действительно похож на корейский – а не превратился в южновьетнамский. И преждевременная усталость противопоказана украинскому обществу в любом случае.

Урок четвертый: грамматика. Точка и многоточие

В 2022 году Украина настроилась на безоговорочную победу над врагом в духе 1945-го.

Считалось, что по итогам нынешней войны в российско-украинском противостоянии будет поставлена жирная и окончательная точка. Все оккупированные россиянами территории будут освобождены. Российская Федерация прекратит свое существование, распавшись на множество частей. Киев будет на веки вечные избавлен от военной угрозы с севера.

Другие сценарии завершения войны или ее горячей фазы фактически не рассматривались и не обсуждались, во всяком случае публично.

Однако в 2025 году украинцы были вынуждены принять тот факт, что с высокой вероятностью мы увидим не точку – а лишь многоточие.

В войне с РФ вполне возможна определенная пауза: на несколько месяцев или на много лет. На смену масштабным боевым действиям может прийти не полноценный мир, а новая версия гибридного противостояния.

Даже не добившись своих целей в Украине, агрессивная и вероломная Россия вряд ли куда-то исчезнет: бок о бок с ней придется жить еще долго. И не исключено, что историческое окно возможностей для деоккупации Донбасса или Крыма откроется очень нескоро.

Запоздалое признание этих простых истин не делает нас слабее. Зато оно точно делает Украину взрослее.

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Урок пятый: дисциплина. Необходимое условие для результативных переговоров

Хотя большинство войн заканчиваются переговорами, сам по себе переговорный процесс чреват серьезными рисками. Приступая к обсуждению перемирия, страна дает понять, что у нее недостаточно ресурсов, чтобы добиваться безоговорочной победы на поле боя. В каком-то смысле это невольное признание собственной уязвимости. И у противника всегда есть соблазн этим воспользоваться, даже если он сам тоже пребывает не в лучшей форме.

Первые месяцы 2025 года показали это со всей наглядностью. Как только на повестке дня оказались мирные переговоры, Россия резко нарастила усилия по деморализации Украины. Террористические удары по нашим городам. Интенсивная пропагандистская работа с целью дискредитировать и делегитимизировать украинское руководство. Настойчивые попытки расколоть украинское общество. И все это в шальной надежде на то, что стоит чуть-чуть поднажать, и мы развалимся изнутри.

А потому 2025-й требует от украинцев такой же консолидации, как и 2022-й. На фоне любых переговоров с РФ наше общество должно выглядеть максимально сплоченным и дисциплинированным.

Лишь так можно доказать противнику, что мы уязвимы не больше, чем он. Лишь так можно продемонстрировать, что продолжение масштабной войны несет чрезмерные риски не только для Киева, но и для Кремля. И лишь так можно прийти к реальному перемирию вместо нынешнего "перемирия".

Михаил Дубинянский