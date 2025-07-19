Война и жизнь

На этих выходных есть повод вспомнить два малоизвестных исторических эпизода, связанных с военными перипетиями ХХ века.

110 лет назад, 19 июля 1915-го, британская Футбольная ассоциация приняла решение приостановить все матчи за Кубок Англии в связи с Первой мировой войной. Новый чемпион появился в Британии только в сезоне 1919–1920 годов.

А 85 лет назад, 20 июля 1940-го, британское правительство запретило покупку и продажу новых автомобилей в связи со Второй мировой войной. Возможность приобрести новую машину появилась у англичан лишь в победном 1945 году.

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Оба этих кейса иллюстрируют одну и ту же историю. Историю о том, как война заставляет людей жертвовать привычным образом жизни. И это касается не только солдат на передовой, но и штатских в глубоком тылу.

В обоих случаях британский быт пострадал от войны сильнее, чем современный украинский. Розыгрыш Кубка Украины был прерван в начале полномасштабного вторжения, однако возобновился уже в 2023-м. Ну а продажа новых автомобилей в Украине вообще не ограничивалась, и в 2023–2024 годах население воюющей страны потратило на них более 230 миллиардов гривен.

"Война войной, а жизнь продолжается!" – так выглядит негласный девиз отечественного тыла на четвертом году масштабного вооруженного противостояния.

Миллионы наших соотечественников и соотечественниц стараются не отказываться от привычного образа жизни, несмотря ни на что. И ограничения, введенные в Украине после 24.02.2022, оставляют им такой шанс.

С начала большой войны наша страна живет без пассажирского авиасообщения. Без президентских, парламентских и местных выборов. Без возможности увидеть эвакуированные экспонаты крупнейших отечественных музеев. С комендантским часом во всех регионах страны, кроме Закарпатья. Наконец, с частично закрытыми границами и другими ограничениями для военнообязанных мужчин: эти чрезвычайные меры наиболее болезненны и непопулярны, однако затрагивают меньшую часть населения.

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Все перечисленное выглядит обременительным, если сравнивать нашу сегодняшнюю жизнь с реалиями гибридной войны 2014–2021 годов. Но по сравнению с военным бытом 1914–1918 или 1939–1945 годов отечественное закручивание гаек и затягивание поясов кажется не таким уж серьезным.

Ни карточной системы, ни трудовой повинности, ни принудительного закрытия развлекательных заведений у нас нет. Ни дефицита продуктов питания, ни дефицита промышленных товаров, ни дефицита зрелищ в нашем тылу не ощущается.

Отечественное потребление страдает главным образом от роста цен и девальвации национальной валюты. Но благодаря западной поддержке экономическая ситуация остается не настолько тяжелой, чтобы миллионы штатских были вынуждены поставить привычную жизнь на паузу.

В 2025-м в Украине сохраняется феномен "сытой войны", совсем нехарактерный для стран, подвергшихся масштабной военной агрессии.

Уже не первый год вокруг этого феномена не утихают ожесточенные споры.

Одни из нас считают, что сохранение жизненных стандартов, сопоставимых с довоенными – это достижение воюющей Украины. Свидетельство отечественной стойкости, успешности и цивилизованности. Повод для гордости.

А другие уверены, что относительно комфортная жизнь тыла оскорбляет фронт. Что она свидетельствует об эгоизме штатских. И что на тыловые излишества растрачиваются ресурсы, которых остро не хватает военным.

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Однако решающее слово в этом споре принадлежит третьей стороне – нашему противнику. К сожалению, качество украинской жизни напрямую зависит от агрессора и его тактики.

За время полномасштабной войны России удавалось как минимум трижды приблизить быт украинского тыла к суровым военным реалиям прошлого века. Сначала ранней весной 2022-го, когда вся страна – от Одессы до Тернополя – испытала шоковый эффект от вероломного вторжения. Затем на рубеже 2022–2023 годов, когда агрессору периодически удавалось погрузить тыловые города Украины во мрак. Наконец, весной и летом 2024-го, когда российский энергетический террор был продолжен – хоть и с меньшим успехом.

А в 2025-м противник предпринимает новую, уже четвертую попытку разрушить хрупкий тыловой комфорт. Россия нарастила производство дронов-камикадзе, накопила запасы ракет, усовершенствовала технику воздушного террора и значительно увеличила интенсивность ударов по украинскому тылу.

Задача Кремля – не только подорвать военно-промышленный потенциал Украины, но и деморализовать гражданское население, сделав его жизнь невыносимой. На фоне постепенного истощения нашей противовоздушной обороны это стало серьезным вызовом.

На четвертом году войны тыловая Украина не страдает от дефицита продовольствия, дефицита промтоваров или дефицита развлечений. Но в нашем тылу присутствует нехватка безопасности – и сейчас враг старается превратить эту нехватку в критический дефицит.

Стоит признать, что мы оказались не вполне готовы к такому развитию событий. В недавнем прошлом поставки новейших средств ПВО побудили многих из нас расслабиться. Возможности противника были недооценены.

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Еще в 2024 году в Украине всерьез обсуждалось возобновление пассажирского авиасообщения, и столичный аэропорт Борисполь фигурировал в числе возможных кандидатов на открытие. А теперь выясняется, что даже просто прикрыть столицу от вражеских беспилотников и баллистических ракет – задача не из легких. Новые методы противодействия врагу приходится искать на ходу, и сработают ли они – пока не известно.

"Днем Монако, ночью Афганистан", – так одесские шутники описывают будни своего города тревожным летом 2025 года. То же самое можно сказать и о других тыловых городах, подвергающихся систематическим атакам РФ.

Ущерб от вражеского террора растет, но все еще позволяет вести обычную комфортную жизнь в перерывах между российскими ударами. Интрига в том, удастся ли агрессору интенсифицировать свои атаки до такой степени, что жить в режиме "дневного Монако" станет невозможно.

В какой мере вражеский террор способен изменить привычное существование миллионов украинцев? Чисто гипотетически – до неузнаваемости. Например, в июне многих испугал мрачный прогноз от волонтерки Марии Берлинской:

"Зараз всі бояться "Шахедів" і ракетних ударів. Але "Шахеди" і ракети б'ють по конкретних координатах. Є дещо значно небезпечніше – тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання. Це те, що стане нашою реальністю вже в 2026 році. І стосується не лише Сум, Дніпра чи Харкова. А й Львова і Чернівців… Тисячі дронів-убивць, які будуть цілодобово полювати за людьми. Я розумію, що це звучить як фантастичний фільм жахів. Але це наша реальність, за моєю оцінкою, вже в наступному році".

Конечно, это и другие апокалиптические пророчества совсем не обязательно сбудутся. Вполне вероятно, что Украина сумеет найти эффективный ответ на любую тактику РФ.

И, тем не менее, всем нам стоит задуматься о том, насколько эфемерен принцип "война войной, а жизнь продолжается". О том, как сильно хрупкое тыловое благополучие привязано к успехам наших военных. И о том, многого ли стоит возможность купить новый автомобиль или насладиться матчем за Кубок Украины, если эти жизненные радости не подкреплены адекватной обороной страны.

Михаил Дубинянский